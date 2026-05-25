Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 25/05/2026

ADEMAR MARTINS MANGABEIRA, 67 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: JOSSELENE TEREZINHA ANDREOLLO MANGABEIRA. Filiação: FRANCISCO MARTINS MANGABEIRA e JOSEFA PEREIRA MANGABEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ADILSON RODRIGUES, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSVALDO LUIZ RODRIGUES e ARACI ODETE DA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
AKIRA HINO, 85 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IVANEIDE FERREIRA SALLES HINO. Filiação: MINORO HINO e VAKAYO HINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ALMIRA ROCHA DO VALLE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALENTIN FERREIRA DO VALLE. Filiação: FELIPE FERREIRA DO VALLE e ANNA RITA DE OLIVEIRA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ALVARO BALTHAZAR, 89 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: NAIR AMARAL BALTHAZAR. Filiação: JOSE BALTHAZAR e ADELIA ARVING BALTHAZAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ANA ROSI WOLSKI RADTKE, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO DE FREITAS RADTKE. Filiação: VALENTIM WOLSKI e BRONISLAVA WOLSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ANDERSON CARLOS DUARTE, 38 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: FRANCISCO CARLOS DUARTE e UREMA DE ARAUJO DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ANDRE FELIPE ALVES COUTINHO, 39 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: ACACIO ALVES COUTINHO e DIRCE SIQUEIRA DE LARA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ANTONIO MANOEL CORREA, 76 ano(s). Profissão: CRONOMETRISTA. Cônjuge: MARIAZINHA DA GLORIA CORREA. Filiação: MANOEL OLIVEIRA CORREA e CARMELITA PINTER CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
AUREA BASTOS ARESTA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON DA FONSECA ARESTA. Filiação: ANTONIO BASTOS MARQUES e ANNA TAVARES BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
BARBARA CRISTINA BARRETO, 33 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EUNICE CRISTINA BARRETO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
CELSO RODRIGUES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: BENEDITA HUMBERTO DA SILVA. Filiação: JOSE RODRIGUES DA SILVA e JACYRA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
CLAUDIO GONCALVES DE ASSIS, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA IVONE. Filiação: PEDRO GONCALVES DE ASSIS e ALAIDE DOS SANTOS E ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
DINALVA CHEVONICA, 47 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE RENATO CHEVONICA e ROSALDA BREGENKI CHEVONICA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
EDITH SANTOS DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACINTO DE OLIVEIRA e JUSTILINA SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ELCIO LUIZ KOCHINSKI, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANDRE KOCHINSKI e JOANA KOCHINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ELIZABETH RODRIGUES CORDEIRO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVINO RODRIGUES PEREIRA e LAVINA RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ELOINA CONSTANTE SIQUEIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADELINO CONSTANTE SIQUEIRA e JUSTINA SIQUEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
EULELIAS DOS ANJOS, 77 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS PAULO DOS ANJOS. Filiação: RAIMUNDA DOS ANJOS. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DA PAZ, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
FRANCISCA ALMEIDA DALMASO SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCA ALMEIDA DALMASO. Filiação: PEDRO DALMASO e CRECENCIA ALMEIDA DALMASO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
GERALDO RODRIGUES DE BARROS, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DE BARROS. Filiação: CLAUDIONOR RODRIGUES DE BARROS e EMILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
HILARIO DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: PEDRO DE OLIVERIA e ALEXANDRINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
IGNEZ CARVALHO DE AMORIM, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGARD LOPES DE AMORIM. Filiação: SATYRO MATHIAS CARVALHO e OLGA PREISLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
INEZ CAMPOS DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ODILON DA SILVA. Filiação: JOSE PAES DE CAMPOS e MARIA JOSE PAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
ISAIAS CARDOSO DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALICE BARBOSA DE SOUZA. Filiação: FLORINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
JOAO BATISTA PARREIRA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO BATISTA PARREIRA e JOVINA POLICARPO PARREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
JOSE KMIECIK, 88 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ISOLDE JUHL KMIECIK. Filiação: PEDRO KMIECIK e ROSA KMICIEK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
JOSE MARCELO DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Filiação: JOSE FRANCISCO DA SILVA e CLARINDA TENORIO DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
JUAN JOSE CORDERO NAGUANAGUA, 48 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AGUSTIN CORDERO e SIMONA NAGUANAGUA DE CORDERO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
JULIA ALVES DA LUZ COSTA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DA COSTA. Filiação: AMANTINO JOSE DA LUZ e IDALINA ALVES DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
JULIA FANTI AVELINO RUSSI, 31 ano(s). Profissão: INSTRUMENTADOR(A) CIRÚRGICO(A). Cônjuge: CARLOS ALBERTO RUSSI MARQUES. Filiação: SELMO AVELINO DA SILVA e CLAUDIA FANTI RIBEIRO E SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
JULIEZER BARAO CORREIA, 41 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO JOAREZ BARAO CORREIA e JULIA PAULENA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
LEONY CORDEIRO DA ROCHA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO MORAIS DA ROCHA e MARIA CORDEIRO DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
LUIS CESAR RIBEIRO JUNIOR, 29 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: LUIS CESAR RIBEIRO e LEONORA PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MARIA APARECIDA DONATO SCHRODER, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO SCHRODER. Filiação: FRANCISCO DONATO e ANTONIA RABANEIA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA e ALCIDIA SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MARIA DO ROSSIO KAMINSKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BERNARDO MENDES e JOANA DO AMARAL MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MARIA DOS SANTOS PADILHA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORGE GONCALVES DOS SANTOS e ELVIRA SCHENOVEBER DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MARLI VENTURA TEIXEIRA, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ALCEU TEIXEIRA. Filiação: HENRIQUE VENTURA DE LIMA e LEONOR MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MARLI VIEIRA MACHADO, 84 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: AMANDIO VIEIRA MACHADO e ETELVINA ALVES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MATILDE PEREIRA DA SILVA MEIRA, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SEBASTIAO DA SILVA MEIRA. Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e GERMINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
MELINDA FERREIRA SANTOS, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: WILLIAN MICHEL SILVA SANTOS e JENNIFER FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, domingo, 24 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
NAIR DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: BENEDITO MANOELINO. Filiação: MELEQUIADES DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
NATHAN MIGUEL FERREIRA ARRUDA, 10 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ANTONIO PIO DE ARRUDA e CONCEICAO APARECIDA DESIDERATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
NELSON LOVATO, 71 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ISAURINHA TORRS DE OLIVEIRA. Filiação: NELSON LOVATO e ROSALINA SIMIONI LOVATO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
OBADIAS MORET, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EMILIO MORET e LUZIA DUTRA MORET. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
RUBI OMAR RODRIGUEZ CABALLERO, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA MARIA BRUCK BENITES. Filiação: FELIX OMAR RODRIGUEZ e JOSEFA CABALLERO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
SANTINA APARECIDA TOBLER, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO TOBLER. Filiação: JOSE GUIZILIN e GERTRUDES KLOK GUIZILIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
SEBASTIAO DOMICIANO DE SOUZA FILHO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO DOMICIANO DE SOUZA e NILTA FELBER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
SUAD SULHI MALUF, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: BENVINDO MENDES DA CRUZ. Filiação: MICHEL MELHEN MALUF e CARMEN NADER MALUF. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
SUELI APARECIDA DE ALMEIDA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: APARECIDO DE ALMEIDA e APARECIDA LISETE FANTINATO BUENO DE ALMEIDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e MARIA PEREIRA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
THEREZINHA DE LOURDES WITKOWSKI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NORBERTO WITKOWSKI e BEATRIZ DIDIMO WITKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
VALDIR DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MIGUELINA HOMIAK DE SOUZA. Filiação: CAMPOLIM NUNES DE SOUZA e EZALTINA DE CAMPOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.
VANDA CATARINA TULIO, 62 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: ARMINDO NATAL TULIO e MADALENA VELA TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 24 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
VERA MARLI BONAMETTI, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: BENEDITO BONAMETTI e ADELAIDE SA BONAMETTI. Sepultamento: CREMATORIO LONDRINA, segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/05/2026.
VITALINA AUGUSTINHO, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: LUCIDORIO AUGUSTINHO e MARIA RIEKEL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 24 de maio de 2026. Data do Falecimento: 24/05/2026.