Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (24)

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (24)

ADALBERTO KUROVSKI, 69 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ABETE KUROVSKI. Filiação: DOMIANO KUROVSKI e ALVINA KUROVSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025.

ADELINO DE OLIVEIRA ALANO, 76 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: MANOL ANTONIO ALANO e EUDOCIA DE OLIVEIRA ALANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 23 de fevereiro de 2025.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (24)

AGUIMAR CLOTILDES DE SOUZA CESAR, 71 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAQUIM DE OLIVEIRA CEZAR. Filiação: AUGUSTO DE JESUS DE SOUZA e AGUIMAR PORTUGUAL DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ALAIDE DE LIMA SAKUMA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MINORU SAKUMA. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA e PEDROLINA DE OLIVEIRA RIBAS. Sepultamento: GUARAPUAVA/PR, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025.

ALCEU RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TEREZINHA MARIA VIEIRA RIBEIRO. Filiação: CONSTANTINO RIBEIRO e ALICE DE LIMA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ALCIRES MARIA DE OLIVEIRA MAROZINSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERAPIAO DE OLIVEIRA e MARIA IZALTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

ANGELA BANCZINSKI SOPCYK, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLFO SOPCYK. Filiação: VICENTE BANCZINSKI e APOLONIA BANCZINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ANTONIO MARCOS KAMAROWSKI, 47 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: NARCISO KAMAROWSKI e PIA ISABEL LOVATO KAMAROWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DE COLOMBO PR, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ANTONIO OSVALDO CORDEIRO, 78 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA VIEIRA DE LARA CORDEIRO. Filiação: ANTONIO BORBA CORDEIRO e JULIA MANOSSO CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 10:30h.

CARLOS AUGUSTO ROCHA SIQUEIRA, 70 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: SANDRA REGINA LOYOLA BONFIM SIQUEIRA. Filiação: OSIRIS EDUARDO CERCAL SIQUEIRA e LAUREL ROCHA SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

CAROLAINE DA SILVA, 25 ano(s). Filiação: SAMUEL ALVES DA SILVA e SIRLEI DA ROSA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL TURVO, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025.

DALVINA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO SOARES DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM GARCIA e VERGILIA BUENO GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

DANIEL ANTONIO RISSI MAGALHAES, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: MAIKON ANDRE MAGALHAES e HELIANA CLARA CASSEMIRO RISSI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 23 de fevereiro de 2025.

DEJANIRA TEIXEIRA DA CRUZ, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANOEL OLIMPIO DA CRUZ e LAUDELINA TEIXEIRA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 23 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

DILSON DIAS NAZARIO, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: ANA EMILIA GALLUCCI NAZARIO. Filiação: PAULO NAZARIO e AUTA DIAS NAZARIO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

EMERSON CORDEIRO MACHADO, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSANA BARUTA MACHADO. Filiação: EDSON CORDEIRO MACHADO e SIRLEI DO ROCIO MACHADO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

ETELVINA BUENO BALAGUER, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JESUS NAVARRO BUENO BALAGUER. Filiação: ANTONIO GONCALVES BUENO e ANA JOSEFA DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 13:00h.

FLORISBELA GERBICH BERNERT, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERICH RUBENS BERNERT. Filiação: GERBICH JAN e WANDA GERBICH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 23 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA DA ROCCHA. Filiação: DORVALINO RODRIGUES DE LIMA e IDALINA ALVES DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA /TIJUCAS DO SUL, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

FRANCISCO MARCOLINO ALVES, 76 ano(s). Cônjuge: MARIA DE LOURDES VIEIRA ALVES. Filiação: ANTONIO MARCOLINO ALVES e MARIA BEZERRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

INGRIDY DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 9 ano(s). Filiação: VALDECIR DOS SANYTOS DE OLIVEIRA e INDIANARA VAZ DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRATI, domingo, 23 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

IOLANDA MARIA NOVADZKI, 60 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ESTANISLAU NOVAEDZKI e PELAGIA NOVADZKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 23 de fevereiro de 2025 às 20:00h.

JANDIRA DE LIMA MULLER, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IVALDINO MULLER. Filiação: ELPIDIO RICARDO SALES e LINDAURA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 18:00h.

JOAO DOMINGOS DE BARROS COELHO, 59 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: LYRIO DE BARROS COELHO e MARLI MOREIRA DE BARROS COELHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

JULIA ZAMOISKI DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERCILIO ANTONIO DA SILVA. Filiação: JOAO ZAMOISKI e HELENA ZAMOISKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

KATIA MARILIA TEIXEIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO GERCHEVSKI. Filiação: WALDEMAR DIOGO TEIXEIRA e BEATRIZ COLLERE TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

LIDIO HORNING, 90 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELVIRA TEITER HORNING. Filiação: JOAO PEDRO HORNING e MARGARIDA KOHLER. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

LUIZ CARLOS POLIDORO DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: PATRICIA DE SOUZA PASSOS POLIDORO. Filiação: CARLOS GUBERT DA SILVA e NAIR POLIDORO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

MARCO AURELIO BARROS DE MIRANDA, 58 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: NAPOLEAO MIRANDA JUNIOR e MARIA STELA BARROS DE MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 20:00h.

MARCOS AURELIO CARNEIRO, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: LEONARDO JANUARIO CARNEIRO e MARIA EDUARDA DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 09:30h.

MARIA FATIMA TOZZI, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANDRE CARVALHO MUNIZ. Filiação: GINO TOZZI e MARIA PEREIRA TOZZI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025.

MARIA JOSE GOMES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: HONORIO CORREIA DA SILVA. Filiação: ANDRE GOMES e SEBASTIANA GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

MARIA ROSA THURMAM, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VICENTE AFONSO VIANNA. Filiação: LEOPOLDO THURMAM e AGUEDA THURMAM. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

MARILIA REGINA SCHILLER, 64 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Filiação: HERBET SCHILLER e IVETE VEIGA SCHILLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 15:30h.

MARLENE COUTO, 67 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: SEBASTIAO COUTO e CONCEICAO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

MIRIAM DE ALMEIDA, 82 ano(s). Filiação: DELFINO JOSE DE ALMEIDA e AURORA RIBEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 14:50h.

MOACYR ANTUNES DA ROCHA, 92 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: MARIA GOMES DA ROCHA. Filiação: BENEDICTO ANTUNES DA ROCHA e JACINTA A DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

NATAL ANTONIO TREFLIS, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: FRANCISCA LURDES RODRIGUES PINHEIRA TREFLIS. Filiação: ERMOGENES VANHONI TREFLIS e ALZIRA TREFLIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 10:30h.

NATALIA DE LIMA ANDRADE, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOAO VIDAL FERREIRA DE ANDRADE. Filiação: RITA FERREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

OSVALDO DO PILAR PAULA, 80 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: LEONIR ALMINDO LACERDA PAULA. Filiação: DORACI DE PAULA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

PAULO CESAR LAZARO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE LAZARO SOBRINHO e MARIA TEREZA LAZARO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

RENATO LUIZ MORETON, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO JOSE MORENTON e OLGA DA SILVA MORETON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

ROSELI DE FATIMA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CELIO DE ASSIS. Filiação: JOAO TEODORO DA SILVA e ANA ALISKI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

RUDINEY TAVARES SUBRINHO, 38 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MAURICIO DA SILVA ALVES. Filiação: MANOEL SILVA SUBRINHO e SIRLENE TAVARES DA SILVA SUBRINHO. Sepultamento: MUNICIPAL DE ARACATU BAHIA, terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

TANIA AMARAL DE LIMA MACHADO, 57 ano(s). Profissão: ASSISTENTE COMERCIAL. Filiação: ORLANDO DIAS LIMA e SOLANGE AMARAL LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

TATTIANNA RACHEL MARTINS DA COSTA IURCK, 44 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: RAFAEL IURCK. Filiação: MARIA JOSE MARTINS DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO, 32 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSELITO CLEMENTINO FILHO e VILMA OLIVEIRA FERREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

