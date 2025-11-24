Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (24/11)
ALEXANDRE ALMEIDA FERREIRA, 40 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) SISTEMAS. Filiação: MOACIR CLOVIS FERREIRA e NADIA DE ALMEIDA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
AMANDA CRISTINA ROSA PADILHA, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ISMAEL NASCIMENTO PADILHA e JUSSARA CAMARGO ROSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
ANDREIA GONCALVES ANTONIO, 50 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: LUIZ ANTONIO e APARECIDA GONCALVES ANTONIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
DERONEI JOSE FRUETT, 67 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ROCCO FREUTT e AMARENTINA BATISTTI FRUETT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
ELIAS ANTUNES, 71 ano(s). Cônjuge: DAIR DA SILVA ANTUNES. Filiação: SEBASTIAO COUTINHO ANTUNES e MALVINA BORGES ANTUNES. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
ELISA MARIA JAMIELNIAK BARBOSA, 65 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: JOAO MIGUEL BARBOSA. Filiação: OSVALDO HENRIQUE JAMIELNIAK e ALICE AUGUSTIN JAMIELNIAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
JOAO MARIA DA SILVEIRA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVETE TEREZINHA DA SILVEIRA. Filiação: JOSE COLACO DA SILVEIRA e ROSA NEPOMOCENA DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
JOSE CARLOS DOS SANTOS, 93 ano(s). Filiação: BENEDITO CARLOS DOS SANTOS e MARIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
LEONI AYRES LAMP, 75 ano(s). Filiação: DJALMA AYRES BATISTA e ONDINA BATISTA. Sepultamento: CEMITERIO CAMINHO DO CEU – SJP, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MARIA ANGELA ANTONIA FERREIRA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILMAR DA SILVA. Filiação: JOSE FERREIRA JUNIOR e MARIA MATILDE GOMES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MARIA DE LOURDES MARIANO, 66 ano(s). Filiação: OSVALDO FRANCISCO MARIANO e CORINA FRANCISCA MARIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
MARIANO SANTANA, 93 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: FELICIANO SANTANA e ANTONIA SOLEDADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
NILVAR JORGE DOS SANTOS, 96 ano(s). Filiação: HIGINO DOS SANTOS TEMOTIO e GRACINDA JORGE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
OPHELIA VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLEGARIO VIEIRA e LEANDRINA VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 23:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
OZORIO PERFEITO DUARTE, 86 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: EDITH DUARTE. Filiação: PERFEITO DIONISIO DUARTE e MARIA MAIA DUARTE. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
RENATO LUIZ CARIGNANO, 68 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA GRUBE CARIGNARO. Filiação: TEOFILO CARIGNRO e LEONIRA CARIGNARO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
ROSALINA BARBOZA FERRER DA ROSA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SILVINO BARBOZA DE LIMA e EUGENIA GERALDA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
ROSANGELA ANTUNES, 57 ano(s). Filiação: WILSON ANTUNES e SEBASTIANA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
SOFIA SCHIPITOSKI FERNANDES, 18 hora(s). Filiação: EDENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA e EVELLYN CHIPITOSKI BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ZELIA DIAS DA COSTA DOS REIS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU PINHEIRO DOS REIS. Filiação: JOAQUIM DIAS DA SILVA e DIOMARA ANTUNES DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
