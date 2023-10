Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)

Agostinho Eloi Drabeski, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Leon Drabeski e Olinda Levandoski Drabeski. Sepultamento ontem.

Amilton dos Santos, 57 anos. Profissão: servente. Filiação: Alfredo Rodrigues dos Santos e Elza Galvão dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Carlos Roberto Limas, 67 anos. Profissão: soldador. Filiação: Pedro Limas e Maria Vertina Guimarães. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda – Cemitério Vaticano.

Carmelina Pedrotti Faustino, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Pedrotti Filho e Maria Zambaldi. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Carmem Fagundes Albuquerque, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Florisbela Fagundes. Sepultamento ontem.

Catarina Martins, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Joaquim Pereira e Ana Valente Pereira. Sepultamento ontem.

Daniel Vitor Araújo, 32 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Daniel da Silva Araújo e Iara Terezinha Kamarowski. Sepultamento ontem.

Dirceu Boaventura de Paula, 66 anos. Filiação: Jahir Antônio de Paula e Josepha Boaventura de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Poro Amazonas, saindo de Igreja Menonita – Porto Amazonas.

Elias Pereira da Silva Xavier, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Terezinha Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Estefanina Inca, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Miguel Cucheneski e Catharina Cucheneski. Sepultamento ontem.

Giovana Silveira Ercole, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eloncris Ercole e Vani Silveira Ercole. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Helena Bendlin Hauffe, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Bendlin e Hertha Bendlin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hélio de Souza, 81 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Nunes de Souza e Lais Machado de Souza. Sepultamento ontem.

José Antônio Enriconi, 76 anos. Filiação: Alindo Enriconi e Irene Manfron Enriconi. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Santos, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Norberto Ricardo dos Santos e Alvina dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Nelci Kottwitz, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Otto Mohr e Lídia Utzig Mohr. Sepultamento ontem.

Mary Adelaide Alves, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Baptista Alves e Maria de Lourdes Penadez Alves. Sepultamento ontem.

Mary Regina Moreira Branco, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victor dos Santos Moreira e Maria Catarina Ribeiro Moreira. Sepultamento ontem.

Mauriza da Conceição Cordeiro, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurindo Jorge Cordeiro e Tomazia Cordeiro. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 -Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Melania Colodel, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Heupa e Tecla Heupa. Sepultamento ontem.

Nair Mercedes Ercole Toaldo, 90 anos. Filiação: Paulo Ercole e Helena Ercole. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Natália Joakinson, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Walczak e Maria Fagundes. Sepultamento ontem.

Natan Gabriel Pereira, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edesson Pereira e Vilma Franca Leite. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de São Leopoldo Cic.

Nerci Gomes Marquete, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bonifácio Chrispim da Rosa e Anália Gomes da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Olmyr Ribeiro da Cunha Telles, 97 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Oldemar Travassos da Cunha Telles e Myrthes Ribeiro da Cunha Telles. Sepultamento ontem.

Oneites Darci Schimidt, 61 anos. Filiação: Armindo Alziro Schimidt e Ilsa Schimidt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Osny Pinto Ribeiro, 85 anos. Profissão: grafico. Filiação: Horácio Pinto Ribeiro e Isenildes Machado dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Luto Curitiba.

Pedro Henrique Guimarães Pereira, 47 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Roberto de Souza Pereira e Gilda Marília Guimarães Pereira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Rosimari Marchioro Araújo, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Danilo Marchioro e Maria Marchioro. Sepultamento ontem.

Rozilene Aparecida Moreira de Lima, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemiro Moreira de Ima e Ivalzira Prestes dos Santos. Sepultamento ontem.

Saul Guertzenstein, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Guertzenstein e Esther Guertzenstein. Sepultamento ontem.

Takemi Enomoto, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tergi Enomoto e Mitze Enomoto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Terezinha Natel de Lima, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira Natel e Irene Zoto Natel. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Ursula Koop Klassen, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Heinrich Koop e Anna Koop. Sepultamento ontem.

Vanderluce Socorro Cantuarias dos Santos, 55 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Agostinho Cantuarias e Iracy dos Santos Cantuarias. Sepultamento ontem.

Vera Regina Riesemberg, 71 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Augusto Riesemberg Sobrinho e Ivonete de Quadros. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Vicentina Polak Lorusso, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Polak e Catharina Sinowski. Sepultamento ontem.

Waldir Ribeiro de Oliveira, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Virgínia Ribeiro de Oliveira. Sepultamento ontem.

