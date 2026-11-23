Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)
ADELINA ALVES, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOSE ALBERTO ROBERTI. Filiação: ANA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ADEMIR DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MADALENA STADNIK DE SOUZA. Filiação: EFIGENIO DE SOUZA e LEONTINA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ADILSON LUIZ SERBAKE, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IVONETE SERBAKE. Filiação: FELIX SERBAKE e MARIA KULA SERBAKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ADILSON VILMAR JAROSCZYNSKY, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: ADAO JAROSCZYNSKY e ZENILDA JAROSCZYNSKY. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ALCEU FRARE, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ALVINO FRARE e MAFALDA FRARE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)
ALZIRA GONCALVES DE MORAIS, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PEDRO BALDUINO DE MORAIS. Filiação: EUCLIDES GONCALVES DA COSTA e MERCEDES GONCALVES COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ANA DOMINGUES RECHETELO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR RECHETELO. Filiação: JOSE DOMINGUES e LUIZA DOMINGUES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, segunda-feira, 23 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ANGELA DITTRICH RIBEIRO, 57 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE BENEDITO COELHO ANTUNES. Filiação: JOEL BASTOS RIBEIRO e IRIANE DITTRICH RIBEIRO. Sepultamento: PASTOR WIGNER, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ANITA BORGES CARNEIRO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OCALINA BORGES CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
APARECIDA ABLONDI BORGES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILSON BORGES. Filiação: OLIVIO ABLONDI e NATALINA LEMES ABLONDI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
BENEDITA SALES ROCHA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO DE ALMEIDA ROCHA. Filiação: JOAO SEVERINO DE SALLES e LEOPOLDINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL PARQUE DOS ANJOS, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
CAMILA UHREN, 41 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: WILSON UHREN e MIRIAN CRISTINA CUNHA UHREN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
CARMEM LUCIA CORDEIRO BAEDESKI, 54 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: HENRIQUE CARDOSO BAEDESKI. Filiação: OTAVIO DOS SANTOS CORDEIRO e MARIA PIRES CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
CECILIA BARBOZA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO BARBOZA DA SILVA. Filiação: JORGE ZUBER e VANDA WEISS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
CICERO CANUTO ANCHIETA, 65 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: PAULINA NAROK CANUTO ANCHIETA. Filiação: MANOEL CANUTO ANCHIETA e MARISTHELA MACEDO COUTINHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)
ENEDINO PEREIRA DE BARROS, 81 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ENEDITO PEREIRA BARROS. Filiação: AURELIANO PEREIRA BARROS e PROCIDONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ESTER DANTAS FERRARIN, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: DURVAL FERRARIN. Filiação: ANTONIO DANTAS FILHO e ALICE DE MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
EVA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITOR TAVARES e FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 23 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 22/11/2026.
FRANCISCO DIVONSIR DE MASCENO, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO RIBEIRO DE MASCENO e SOFIA NARLOK BUENO DE MASCENO. Sepultamento: CEMITERIO LAGOINHA, segunda-feira, 23 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 22/11/2026.
GIL AMORIM JUNIOR, 68 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: BEATRICE MORESCHI. Filiação: GIL AMORIM e EDNAH LIMA AMORIM. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 23 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 22/11/2026.
HELENA IANK, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA. Filiação: EDUARDO IANK e SOFIA IANK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
JAIME MIGUEL GONCALVES, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSANGELA DE FATIMA MOREIRA. Filiação: JOAO MARIA GONCALVES e NATALIA DA SILVA GONCALVES. Sepultamento: CEMITÉRIO BOM JESUS – CAMPESTRE – CONTENDA/PR, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
JOAO WOS JUNIOR, 92 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: TANIA REGINA WOS. Filiação: JOAO WOS FILHO e PAULINA SOPPA VOSCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: DORALICE ZANETTI DE OLIVEIRA. Filiação: ADELINO MACHADO DE OLIVEIRA e MARIA MONTES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MALVINA COLACO DE BONFIM, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DIAS DE BONFIM. Filiação: JOSE DA SILVEIRA COLACO e ANTONIA PEREIRA VAZ. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MARIA DA LUZ CAMARGO MILAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MILAO. Filiação: LEOPOLDO FERNANDES CARMARGO e PAULINA FERREIRA CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MARIA DE FATIMA GALDINO VELHO, 65 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ROSA GALDINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MARIA LUIZA DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SAMUEL VICENTE DA SILVA e MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
MARLENE DO ROCIO SCARANTE DE PAULA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON CAMILO DE PAULA. Filiação: MAURICIO SCARANTE e ROSA SCARANTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
NERINO FRANK DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ DE SOUZA e ELOINA LAURINDA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
OLGA KOPAC, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MYCOLA KOPAC e ANTONIA KOPAC. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23)
PLACIDO FLORENCIO DE AVILA, 99 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ABIGAIR SOUZA DE AVILA. Filiação: RAFAEL ARCHANJO DE AVILA e OCARLINA FLORENCIO DE AVILA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
REINALDO MARTINS ARRUDA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GRACIELE DE FATIMA FERREIRA. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e DIVINA MARTINS ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
RIVAIR LARA DE MORAIS, 74 ano(s). Filiação: FELISBERTO DE MORAES e ELOINA PIRES DE LARA MORAIS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 23 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 22/11/2026.
SANDRA MARA BONIFACIO SPAK, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: VENUS JOVINO BONIFACIO e ADAIR DA SILVA BONIFACIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
SELMA BRESSAN DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS. Filiação: MARTINHO VICENTE BRESSAN e MARIA FARIAS BRESSAN. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 23 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 22/11/2026.
VILMA DOS PRAZERES MARAFIGO, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO RIBEIRO MARAFIGO. Filiação: JORGE ALVES DOS PRAZERES e NILZA FERNANDES DOS PARAZERES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.