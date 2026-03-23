Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 23/03/2026

ADILSON VOSNE DA ROSA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LILIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA. Filiação: ABILIO DIAS DA ROSA e MARIA VOSNE DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
ALEXANDRE APARECIDO SETRA, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: MARIA DO SOCORRO SETRA. Filiação: JOSE SETRA e MARIA LUCIA SETRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
ANESIA GALLONETTI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITOR GALLONETTI e INES MAZON. Sepultamento: MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
ANTONIO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: ELISABETH CAMPOS DOS SANTOS. Filiação: BELMIRO CAVALHEIRO DOS SANTOS e NATALIA DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/03/2026.
CARLOTA ARSIE STRAPASSON, 105 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO BRUNO ARSIE e ANA MACHIO ARSIE. Sepultamento: CEMITERIO MATRIZ DE COLOMBO, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
CLODOALDO TRINDADE, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSVALDO DOMINGUES TRINDADE e ANA SCHMIDT TRINDADE. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
COROMOTO JOSEFINA VELASQUEZ TORO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRES GARCIA. Filiação: MANUEL VELASQUEZ e AGRIPINA TORO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
CRISTIANE REGINA LEITAO, 53 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: CARLOS ANTONIO LEITAO e MARIA DO CARMO LEITAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
DINORA DAMA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROBERTO DAMA e ROSALINA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
DJEAN CRISTOPHER GUIMARAES, 40 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CARLOS ENEAS GUIMARAES e EDNEIA RAQUEL DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
DORALICE LUIZA MENDES, 67 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LUIZ MENDES e MARIA LOURENCO MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
EDVALDO VENTURINI, 68 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: TEREZINHA SOUZA DA SILVA. Filiação: ANTONIO VENTURI e YOLANDA CURINA VENTURINI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
EMERSON VIDIMAR LOURENCO, 53 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: LINO JOSE LOURENCO e CLEUSA MARIA LOURENCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
ESEQUIAS LACERDA DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VALERIA DE SOUZA DOLINSKI. Filiação: ABEL LACERDA DE SOUZA e MARIA DE FATIMA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
FLORANY BALZER, 96 ano(s). Cônjuge: ALVIM BALZER. Filiação: ARTHUR FERNANDES e MARIA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
FLORIPES MALAGUTTI REQUI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VERGILIO REQUI. Filiação: GUERINO MALAGUTTI e MARIA PALMYRA RICORDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
HILDA BEAL, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO JACOB BIGATON e HERMINIA BARBIERI BIGATON. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
IRENE CASAROTTO RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAZARO RODRIGUES. Filiação: ANTONIO CASAROTTO e ROSA SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
ISMAEL ALVES, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO ALVES e IRENI DA ROSA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
IVETE DE LIMA CHARELLO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAUTO CHARELLO. Filiação: GUMERCINDO DE LIMA e MERCEDES ATAIDE DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
JAIR JACOB NAUCK, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: DJANIRA CORDEIRO NAUCK. Filiação: RICARDO NAUCK e ELVIRA SIBAT NAUCK. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
JANINA FALAT DA CUNHA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO JOSE DA CUNHA. Filiação: PEDRO FALAT e MARIA PISKA FALAT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
JEFFERSON ALAIKO FERREIRA, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JUAREZ FERREIRA e RITA ALAIKO FERREIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO COLONIA JOANNESDORF, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
JOELSON JOSE BIELAH, 67 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: OLGA BIELAH. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
LUCIA LOPES DE ABREU, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DOMINGOS DE ABREU. Filiação: BRASILIO LOPES e IGNEZ LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 24 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
LUIZ CARLOS GONCALVES DE ARAUJO, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSE MARY GONCALVES DE ARAUJO. Filiação: LUIZ GOCALVES DE ARAUJO e MARIA JOSE DE ARAUJO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
MARIA APARECIDA CAMARGO, 92 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: MARIA CUSTODIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
MARIA JOSE DE SOUZA CIPRIANO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: OSNIR CIPRIANO. Filiação: JOSE DE SOUZA e MARIA DO CARMO DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
MARIA NEUSA AMARAL, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE AMARAL e JULIA DE PAULA AMARAL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
MARLENE GRASSI BIENTINEZ OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELTON OLIVEIRA. Filiação: ARTHUR BIENTINEZ e HILDA GRASSI BIENTINEZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
MIKAELLY FABIAN NERES DA SILVA, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JADERSON APARECIDO NERES DA SILVA e NICOLLE FABIAN DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARATUBA, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
MILTON FUMIYOSHI OGAKI, 73 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: MITSURU OGAKI e YUKI OGAKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
NELSON LEMOS DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS SANTOS LEMOS. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA LEMOS e AUREA DE ANDRADE LEMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
NEYDA NERBASS ULYSSEA, 92 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: JOAO NERBASS e ALICE SCHIMIDT NERBASS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
NILZA KUSS VEIGA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SEBASTIAO VEIGA. Filiação: JOAO MAURER KUSS e MERCEDES KUSS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
OFELIA STIGAR, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DIRCEU STIGAR. Filiação: PEDRO DE CASTRO e MARGARIDA TRIGO OLMOS DE CASTRO. Sepultamento: PAROQUIAL CATANDUVAS DO SUL, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
OSNALDIR EHLKE SCHOLZ, 78 ano(s). Cônjuge: MARIA VANILDA PIOVEZAN SCHOLZ. Filiação: OSWALDO WILE SCHOLZ e WALDINA EHLKE SCHOLZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
PABLO RAFNER FONSECA DE SOUZA, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HELIO RAINALDO DE SOUZA e IVANETE DA FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
PEDRO POTINA DE MAURO, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SUZIANI DO ROCIO MAURO. Filiação: SALVADOR DE MAURO e CATARINA POTINA DE MAURO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 22 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
PRESCILIANO MORAIS NETO, 64 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA MORAIS. Filiação: JONATAS MORAIS e TEREZA CAUDAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
RENATO HENRIQUE DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: BENEDITO HENRIQUE DA SILVA e MARIA JOSE SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
ROGERIO ANTONIO CARNIELETTO, 59 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: KARLA SIMONE DUARTE CARNIELETTO. Filiação: WALDIR CARNIELETTO e ELZADIR GNOATTO CARNIELETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
ROSANA MARIA STRINGHI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIRO GRAMINHO DE OLIVEIRA. Filiação: RAUL STRINGHI e MARIA VARGAS STRINGHI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/03/2026.
SONIA MARIA SPISLA, 71 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: SERGIO SPISLA. Filiação: VALDECI NUNES PEREIRA e ERNESTINA MARIA CONCEICAO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
SUZELY DE LOURDES HARMEL, 74 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: RICARDO HARMEL FILHO e GLACY DA CONCEICAO HARMEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
TEREZINHA KLEIN SERBENA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BALDAN SERBENA. Filiação: LEOPOLDO KLEIN e MARIA FRANCISCA GERENT KLEIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
TEREZINHA PASQUARELI RIBEIRO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES RIBEIRO. Filiação: JOSE PASQUARELI e ADELIA TOLENTINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
TIAGO RODRIGUES SUIZANI, 40 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: ANTENOR LUIZ SUIZANI e MARLENE TEIXEIRA RODRIGUES SUIZANI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.
VALDECIR RIBAS DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAO RIBAS DOS SANTOS e LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
WALDOMIRO FERREIRA DA LUZ, 65 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: ARGEMIRO ALVES DA LUZ e DORINDA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/03/2026.
ZENI MOREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MOREIRA. Filiação: JOAO MARIA DE AUGUSTINHO e ANA CANDIDA DE AUGUSTINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/03/2026.