Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (23/02)
ALAIDE MARTINS GOMES, 90 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: LOURENCO MARTINS DA SILVA e SEBASTIANA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
ANA CAMILA IZABEL DE FRANCA, 47 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO IZABEL NETO e MARIA DE LOURDES IZABEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
CELY CELIA COTOVICZ, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON COTOVICZ. Filiação: CELINO CEZAR CAMPAGNARO e ROSA MARCOM CAMPAGNARO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
CLOVIS JOSE ARAUJO SILVA, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA LUCIA SILVA DA PAZ. Filiação: SEVERINO SEVERO DA SILVA e DEOLINDA ROSA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
DOUGLAS MONTEIRO PEREIRA, 33 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: DANIEL CARNEIRO PEREIRA e HOSANA MONTEIRO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
ELIZABETH BURKERT HERNANDES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON XAVIER BURKERT HERNANDES. Filiação: LUIZA VELASCO BURKERT e LUIZA VELASCO BURKERT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
ERCILIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE APARECIDO DE SOUZA. Filiação: JOSE LUIZ FERREIRA e BENEDITA CURSINO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
FABIO BERNARDES RODRIGUES DANTAS, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NILSON RODRIGUES DANTAS e IVONE BERNARDES RODRIGUES DANTAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JANEL AMERICO DE MORAES, 90 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE MORAES. Filiação: ACY CORDEIRO DE MORAES e JOSEPHINA CARTA DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JOAO ARY PEREIRA DE FRANCA, 69 ano(s). Profissão: DIGITADOR(A). Filiação: JOAO PEREIRA DE FRANCA e ERICA OBLADEN DE FRANCA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JOSE AFONSO BIZZOTTO, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO HILARIO BIZZOTTO e NIRCE PESSAIA BIZZOTTO. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: HORACIO EUGENIO DE OLIVEIRA e CATARINA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JOSE SOARES ALVES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERAFIM RIBEIRO ALVES e SALVINA RODRIGUES SOARES ALVES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JOSILENE MARIA REIMANN ARAUJO, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: DARIO ARAUJO FILHO e LILIAN MARIA REIMANN ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
LENIR PEREIRA DE FREITAS, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE PEREIRA DE FREITAS e JOANA MARIA DE FREITAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 22/02/2026.
LUCIO ALVES SILVA, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: VICTOR SERGIO DA SILVA e MARIA BENEDITA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
LUIZ CARLOS RICHTER ALVES, 68 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: CELIA REGINA ALVES. Filiação: JOAO PEDROSO ALVES e MADALENA RICHTER ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
MARCIO ROBERTO DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: COMUNICAÇÃO EM MULTIMEIOS. Cônjuge: ANDREA CERCAL DA SILVA. Filiação: ALDO JOAO DA SILVA e ROSA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
MARIA ANUNCIADA BARRETO SANTOS, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO CORREIA SANTOS. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS BARRETO e MARIA JOSE FERRAZ BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
MARIA JOANA LUIZ, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO LUIZ. Filiação: ANTONIO DE ASSIS e CECILIA BISCAIO DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
MARIA JOSE BUTKOSKI, 84 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: FABIO AUGUSTO BUTKOSKI. Filiação: ANTONIO BISCAIA DE OLIVEIRA e PAULINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
MARILDA SIMAO LAUER, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL LAUER. Filiação: JORGE SIMAO e LAUDELINA MARIA SIMAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
ROSA DE CAMPOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARTINS CAMPOS e MARIA LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
SONIA MARIA AKSAMITAS DE CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: LUIZ VILAR DE CARVALHO. Filiação: PAULO AKSAMITAS e LEONILDA AKSAMITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
