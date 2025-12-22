Falecimentos em Curitiba: obituário desta segunda-feira (22/12)

ALCEBIADES CORREIA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: DELFINA DE CARVALHO DA SILVA. Filiação: BERNARDINO CORREIA DA SILVA e ARMINDA CORREIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
CELSO NILO MARQUES DE MORAES, 56 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ELESBAO MARQUES DE MORAES e EVA VIEIRA DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
DAILI DE FATIMA DE ALMEIDA, 68 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: DJALMA FERREIRA DE ALMEIDA e EVA SCHAPHAUSAR DE ALMEIDA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
ENEIDA GARCIA BORGES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO GARCIA IZQUIERDO e AMADA GARCIA IZQUIERDO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
FRANCISCO ELIAS DA COSTA, 68 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ELISABETE ELIAS DA COSTA. Filiação: JULIO ELIAS DA COSTA e RAQUEL ELIAS DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
GILSON GUIMARAES, 60 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ISABEL ROSA GUIMARAES. Filiação: JOSE GUIMARAES e DELOURDES KREFTA GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
HUGO SCHUPPEL, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VITALINA ZIENTARA SCHUPPEL. Filiação: PEDRO SCHUPPEL e CECILIA SCHUPPEL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
IOLANDA LIMA MARTINS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL FERREIRA MARTINS. Filiação: JOSE RIBAS DE LIMA e NAHIR CUBAS DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
IRENE ALEXANDRE LIMA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PEDRO ALVES DE LIMA. Filiação: WALDEMAR ALEXANDRE e REGINA DE QUEIROZ ALEXANDRE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
IRENE TERUEL BRANDAO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILO GONCALVES BRANDAO. Filiação: ANTONIO TERUEL PEREZ e CONCEICAO ELVIRA PEREZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
JOSIANE FABRICIO, 54 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: MOISES FABRICIO e IVANI BELAO FABRICIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
LAURINDO ZAGO, 60 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MAECIA APARECIDA MORAES DA SILVA ZAGO. Filiação: MABILE ZAGO e LUCIA MARGARIDA ZAGO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
LORENI BAGESTON PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: GUILERME BAGESTON e DORALINA MARIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
LUIS AUGUSTO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: AUGUSTO LUIZ DO NASCIMENTO e JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
LUZIA DE SOUZA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIDES TIBURCIO DA SILVA. Filiação: PATROCINIO RIBEIRO DE SOUZA e JOVINA DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
MARIA DA CONCEICAO THULER AZEVEDO, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE RODOLFO DE AZEVEDO. Filiação: JOAO ALBERTO THULER e MARIA DEOLINDA SCHOTT THULER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
MARIA DE LOURDES MORETTI, 84 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: DOMINGOS DE ALMEIDA ALVES COSTA. Filiação: JOSE CLEMENTE MORETTI e MARIA JOSE PRADO MORETTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
MARIA DE LOURDES VIEGAS GEORG, 67 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: GASTAO ARTHUR GEORG e GRACINDA ANTONIA VIEGAS GEORG. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
MARIA HELENA SOARES, 77 ano(s). Cônjuge: JOAO CRISTOVAO DE GODOI. Filiação: JOAO BATISTA SOARES e ELCI LUCAS DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
MARIA LEITE DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO DE FREITAS DURANO. Filiação: LUIZ LEITE DA SILVA e CAROLINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
MARIA NILZA DE LIMA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO P DE LIMA. Filiação: MANUEL CANDIDO DE LIMA e FRANCISCA GOMES DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
MATEUS ODILON PEREIRA ALVES, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODILON ALVES e MARIVETE PERERIA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
NILCE LOURDES KLASSMANN CAPEL, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JOSE CAPEL. Filiação: NAO DEIXOU e ILCA VICENTE KLASSMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
OSNI DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA e ANA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
RENATO ANTONIO RODRIGUES, 80 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA REGINA RODRIGUES. Filiação: DAVID RODRIGUES NETO e LEONIR BRUN RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
SILVANA BELOTTO DEKECHES, 57 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: WILMAR DURVAL DEKECHES e NOELLI TEREZINHA BELOTTO DEKECHES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
SILVANA DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OSORIO DA SILVA e MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
VALDINEI CORREA DA LUZ, 43 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: TATIANE APARECIDA DE MORAIS. Filiação: PEDRO CORREA DA LUZ e OLIVIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
VANDERSON ROGER MENDES, 48 ano(s). Cônjuge: PRISCILLA DE OLIVEIRA CERCAL. Filiação: VALDIR LUIZ MENDES e OLIDIA MARIA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/12/2025.