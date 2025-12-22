Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (22/12)
ANIBAL OKAMOTO JUNIOR, 38 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANIBAL OKAMOTO e ROSENIA MONTEIRO OKAMOTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
ARNALDO BENEDITO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO BENEDITO DA SILVA e CECILIA NOVAIS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
BENEDITO ANTONIO DAMASIO, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LURDES BENTO DAMAZIO. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO DAMASIO e LAZARA RIBEIRO DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
CESAR LUIZ MAYER, 64 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: ANTONIO MAYER e MAGDALENA MAYER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
CONCEICAO DA APARECIDA RAMOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE INACIO FILHO e RITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
DAISY KERUSAUSKAS BRANDAO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILMAR BISCARDI SERMANN. Filiação: PAULO HENRIQUE BRANDAO e ALICE KERUSAUSKAS BRANDAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
DAVI CASTIEL DEORNELES DOS SANTOS, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELIMAR CASTRO DOS SANTOS e TAINARA CARLA BORGES DEORNELES. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
ERIC FERREIRA PEDROSO, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALDIMIRO RAIOL PEDROSO FILHO e ELESSANDRA FERREIRA LUNA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
FERNANDA MARIA CARNEIRO, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EROTIDES CARNEIRO e JOSEANE DO ROCIO ALMEIDA ALBINO CARNEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:40h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
IRLETE HUKAN TEIXEIRA, 77 ano(s). Cônjuge: ANTONIO RIBAS TEIXEIRA. Filiação: IGNACIO HUKAN e JULIA HUKAN. Sepultamento: CEMITÉRIO FAXINAL DOS CORREIAS., terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
IRMA MARTINS NOGUEIRA, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CARLOS ALVES NOGUEIRA. Filiação: MANOEL DO NASCIMENTO MARTINS e ISABEL NORONHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
IZOLDE BEDRECHUK PIATZCHAKI, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IVO LUIZ PIATZCHAKI. Filiação: NICOLAU BEDRECHUK e DOLVINA BEDRECHUK. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
JOAO NEVES NUNES, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAQUIM NUNES DE PROENCA e APARECIDA NEVES NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 15:45h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
LEONIR SANTIGO DOS SANTOS FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENJAMIM EMILIANO e ELISIA SANTIAGO DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
LIVIA CASEMIRO GAUNA, 6 dia(s). Filiação: MAYCON GAUNA DA SILVA e ANA PAULA CASEMIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
MARIA ANTONIA SOPA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI DE JESUS SOPA. Filiação: INACIO NOVAKOWSKI e JULIA NOWAKOSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
MARIA ROSELI DE SANTANA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA. Filiação: AVELINO DA CRUZ e MARIA APARECIDA DA CRUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS PINHAIS., segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
MAYARA FERNANDA SANTOS, 32 ano(s). Filiação: JOCILENA APARECIDA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
NIVO VIEIRA BARBOZA, 70 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Filiação: CARLOS VIEIRA BARBOZA e MARIA OLINDA VIEIRA BARBOZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
PAULO CESAR DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
PAULO HENRIQUE CARDOSO, 72 ano(s). Cônjuge: MIRIAM GINCHOR CARDOSO. Filiação: JOAO ELOY CARDOSO e IVONE ZAIA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
PEDRO DA COSTA FILHO, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLEIDE MARI CARDOSO DA COSTA. Filiação: PEDRO DA COSTA e MERCEDES GONCALVES DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
ROSI SYDNEY BRENK, 94 ano(s). Cônjuge: GUILHERME BRENK. Filiação: ANTONIO SYDNEY e JOSEFINA WANDREMBUCK SYDNEY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
SOFIA BENTHIEN VENDRAMIM, 82 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: FAUSTINO VENDRAMIN. Filiação: WILLIAN BENTHIEN e BERTHA BENTHIEN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
TEREZINHA DA FONSECA SAMPAIO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LOURENCO DA FONSECA e ROSA SAMPAIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
VERA MARIA FERREIRA DE PAULA, 77 ano(s). Filiação: ARNALDO FERREIRA DE PAULA e MARIA FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
VERCI DINEI VALDOSKI, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOANITA FERRAZ VALDOSKI. Filiação: VERCI DINEI VALDOSKI e ERMINIA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
WAGNER WESTERNMANI, 33 ano(s). Filiação: JOSE WESTERMANI e NAZILDA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
