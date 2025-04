Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 21/04/2025

ADENIS LUCIA NICOLODI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALENTIM NICOLODI. Filiação: PEDRO SLONGO e ANGELICA PAZA SLONGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:30h.

ALDO ESTEBAN BIANCHI, 72 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: VERA LUCIA PALARISSE DE BIANCHI. Filiação: FRANCISCO ANTONIO BIANCHI e ARGEMIRA LEMA DE BIANCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 20 de abril de 2025 às 17:30h.

ANGELINA MARIA SANTANA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOISE LUCIO SANTANA. Filiação: JANUARIO LOPES DA SILVA e MARIA JOANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de abril de 2025 às 16:00h.

>>> Morre papa Francisco, 1º pontífice latino-americano, aos 88 anos

ANTONIO PAROLIN NETTO, 60 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: MILTON ANTONIO PAROLIN e ODETTE SCHMIDT PAROLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:00h.

AUGUSTO VIEIRA TARTARO, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RODRIGO TARTARO e GABRIELA VIEIRA SILVA TARTARO. Sepultamento: CEMITERIO GUAIRA PR, segunda-feira, 21 de abril de 2025.

CACILDA OLIVEIRA PEREIRA, 91 ano(s). Filiação: CAPRISTIANO OLIVEIRA JORGE e EDOLARICIA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 21 de abril de 2025.

CELIA MOREIRA DE CASTILHO ROCHA, 66 ano(s). Cônjuge: VALDIR SANTOS ROCHA. Filiação: DORVALINO MOREIRA DE CASTRO e DIRCE APARECIDA DA CRUZ CASTILHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:00h.

CLAUDIO LEITE, 77 ano(s). Profissão: DIAGRAMADOR(A). Filiação: JOAO PAULO LEITE e BRAZILICIA MARIA DE ANDRADE LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 15:00h.

CUSTODIA DE ARRUDA GREGORIO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO PAES DE ARRUDA e GLORIA LEMES DE ARRUDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 21 de abril de 2025.

DARCY DOMINGUES DO NASCIMENTO, 80 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ESTER VRUBLESCI MACHADO. Filiação: ARLINDO DOMINGUES DO NASCIMENTO e ROZALINA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:00h.

DAVI FARIAS CICARELLO, 6 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: ADILSON CICARELLO e LARISSA AGUIAR DE FARIAS CICARELLO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 20 de abril de 2025.

DIONEIDE MIRANDA LUCAS, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALBERTO NASCIMENTO LUCAS e DOMITILA MIRANDA LUCAS. Sepultamento: CEMITERIO EM PARANAGUA, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 17:00h.

DIVALDO VICENTE, 69 ano(s). Filiação: ELIAS VICENTE FILHO e ALICE CELESTINO VICENTE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 11:00h.

DOUGLAS NICKEL, 54 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARILENERMELIANO NICKEL. Filiação: CARLOS ERICH NICKEL e SELMA NICKEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 09:00h.

ELEDIR MARIA DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO PEREIRA DE SOUZA e ERCILIA ARTIGAS FONTOURA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 14:00h.

ELENA WRZESINSKI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE WRZESINSKI. Filiação: FRANCISCO SKIRZINSKI e ANGELA SKIRZINSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 17:00h.

ERLI PURCOTES SANTOS, 73 ano(s). Cônjuge: JOAO CAVALLI DOS SANTOS. Filiação: JOSE SANTOS e EVA PURCOTES SANTOS. Sepultamento: CAPIVARI, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 17:00h.

EURIDE DO NASCIMENTO FREITAS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO. Filiação: RUFINO LOPES FREITAS e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO NO DISTRITO DE ALVORADA, terça-feira, 22 de abril de 2025 às 10:00h.

EVA TEREZA FELIZARDO CAVALARO, 63 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: NELSON CAVALARO. Filiação: SEBASTIAO FELIZARDO SOBRINHO e IZABEL FERNANDES FELIZARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:00h.

GENOEFA ZENIRA MOCELIN BENATO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO BENATO. Filiação: ANTONIO MOCELIN BORATO e MARGARIDA VITORINA GASPARIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 15:00h.

ISABEL LUJAN LIRA, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MARCO LUJAN CCENTA e FRANCISCA LIRA DE LUJAN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 22 de abril de 2025 às 09:00h.

ISABELA CAVALI, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ARIELSON JACOB CAVALI e MILENA FIOREZI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:00h.

ISMAEL EVANGELISTA SOARES, 63 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ALDEMAR EVANGELISTA SOARES e MARGARIDA MARIA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 21 de abril de 2025.

IZAIAS DE ANTONIO, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SUZETE LACAVA BOVO DE ANTONIO. Filiação: JOAO DE ANTONIO e LEONOR ESCOMASSON DE ANTONIO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:00h.

JOSE DE SOUZA VIEIRA, 57 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOAO DE SOUZA VIEIRA e TEREZINHA DE GOES VIEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL RIBEIRÃO GRANDE, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 14:00h.

JOSE DOMINGOS LOPES, 61 ano(s). Cônjuge: ELIZIA GOMES LOPES. Filiação: JOSE LOPES e ORLANDINA SOARES DA PAIXAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:00h.

JURANDIR TONCHAK, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARISTIDES TONCHAK e DARCI ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:00h.

LEONIL CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: AMELIA CANDIDA DE CARVALHO. Filiação: ISAC CARVALHO DE MELO e ELIDIA LARA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:00h.

MAURA ELI MOREIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO MOREIRA. Filiação: JOAO CESUIO DA SILVA e DONALIA AMANTINA DA CRUZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:00h.

MERIELLE MATIAS SILVA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON JOSE DA SILVA. Filiação: INVALDO MATIAS e BERNADETE FERNANDES RODRIGUES MATIAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 21 de abril de 2025.

MURILO PAES LEAO, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLAUDEMIR SANTO LEAO e MARIA BENEDITA PAES LEAO. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 21 de abril de 2025.

NILDA MANFRIN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES MANFRIN. Filiação: ARTHUR HANN e EDWIG PIETSCH HANN. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 17:00h.

OLIVIA CAETANO DE LIMA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CAETANO DE LIMA e JULIA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 13:00h.

OSMINDA ADELINA RIBAS PINHEIRO MACHADO, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GASTAO PINHEIRO MACHADO. Filiação: RAFAEL RIBAS e ADELINA CAVALHEIRO RIBAS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:30h.

ROSICLEA ANDRADE DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE GONCALVES DE SOUZA. Filiação: LEONCIO ANDRADE e JOSEFA ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 15:00h.

RUBENS SCHILIPACKE, 84 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: RITA PINHEIRO DO CARMO. Filiação: AUGUSTO SCHILIPACKE e ROMANA SCHILIPACKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:30h.

SEBASTIANA DO NACIMENTO FARIA, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DO NACIMENTO FARIA e GERMINA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 15:00h.

SOLANGE BAPTISTELA VILLATORE, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AROLDO AIRTON VILLATORE. Filiação: ROMEO ANTONIO BATISTELA e ELVIRA CAVALLIM BAPTISTELA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:30h.

VINICIUS AUGUSTO DE ANDRADE MEDEIROS, 20 ano(s). Filiação: MARCELO ALVES DE MEDEIROS e MIRIAN LAURA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 20 de abril de 2025 às 17:00h.

VIVALDINO CAETANO, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ELENIRA PEIXOTO DA SILVA. Filiação: ALCIDIO CAETANO e VERGINIA DE OLIVEIRA LINS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 16:30h.

WALDEMIR FERNANDES DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOAO FERNADES DOS SANTOS e OLIVIA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:00h.

WALTER SOBOLEVSKI, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO SOBOLEVSKI e ANA SMULA SOBOLEVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de abril de 2025 às 10:00h.