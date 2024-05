Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (20)

ADAO LUIZ GIRARDI, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA GIRARDI. Filiação: ETELVINO JOAO GIRARDI e MARIA ZANONI GIRARDI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 19 de maio de 2024.

ADELE TEREZINHA MARCONDES CAMARGO DA ROCHA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL MARCONDES CAMARGO e JORGINA CAMILO DA SILVA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

ADMAR ADIR STAMM, 84 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ARMANDO STAMM e ADELAIDE RAMOS STAMM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 16:00h.

ALICE MARQUES PINTO, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JOHNNY FIGUEIREDO PINTO e GABRIELA MARQUES DOS SANTOS PINTO. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGA, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

ALMIR JOSE ORTH, 58 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PEDRO IVO ORTH e MARIA DE LURDES ORTH. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MISSAL PR, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

ANTONIO CARLOS DE LIMA TABORDA, 65 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MARIA CONCEICAO NUNES TABORDA. Filiação: ZACARIAS COLACO TABORDA e MARIA DE LOURDES DE LIMA TABORDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 14:00h.

ANTONIO CASSEMIRO, 88 ano(s). Filiação: JOAQUIM CASSEMIRO RODRIGUES e MARIA JOSEPHA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

ANTONIO MOREIRA ALVES, 98 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: IZOLDA DE SOUZA ALVES. Filiação: JOAO ALVES DOS SANTOS e MARIA ALVES MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 11:00h.

ARAGUAY TADEU SILVA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIA HELENA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 11:00h.

CELIA MARIA FERREIRA DE VARGAS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELINO LOPES DE VARGAS. Filiação: GERALDO ROSENDO DE VARGAS e AMELIA ADILIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 16:00h.

CLAIR MARQUESINE FIALLA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NDRE FIALLA NETO. Filiação: ELYSEU MARQUESINE e EMILIA MARQUESINE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

CLEA TEREZINHA PERDIGAO, 73 ano(s). Filiação: JOAO PERDIGAO MAIA e VICENTINA PIRES PERDIGAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

DANIEL MEDINA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CLAUDIO MEDINA e LUCIA HADAS MEDINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 11:00h.

DARCI BERTASI, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZELI DINORA BERTASI. Filiação: MAXIMILIANO BERTASI e FELICITA BERTASI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 18:00h.

DEJANIRA MARGARIDA SOMBRIO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO MANOEL SOMBRIO e MARGARIDA DIAS SOMBRIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

DELPIS GONGORA SANTIESTEBAN, 66 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Filiação: JUAN ANTONIO GONGORA PENA e ODELTA SANTIESTEBAN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

EUFRIDES DE AMORIM RIEGER, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME RIEGER. Filiação: ALFREDO GOMES DE AMORIM e ROSA VIEIRA DE AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 01:00h.

EUNICE DE QUADROS LAS, 89 ano(s). Filiação: SEBASTIAO DE QUADROS e ANGELINA PRIMOR DE QUADROS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

EVALDO JASZUMBEK, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALFREDO JASZUMBEK e AMELIA JASZUMBEK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 15:00h.

FLIORIPA FERREIRA DE LINHARES, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NORTON ROMEU DE LINHARES. Filiação: HENRIQUE FERREIRA e MARIA AUGUSTA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 15:00h.

FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Cônjuge: GERALDINA DA ROCHA DE OLIVEIRA. Filiação: APOLINARIIO RAMOS e MARIA ANGELA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 11:30h.

HORST FRANCISCO MATZECK, 84 ano(s). Filiação: FRANCISCO MATZECK e EMMA HOFFMANN MATZECK. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

JAISON ANDERSON DAMER, 39 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOCIELLI DE FATIMA BUENO SANTOS. Filiação: ITAMAR DAMER e MARCIA CASSANIGA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de maio de 2024 às 17:00h.

JEAN PEREIRA MEIRA, 33 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: JANAINA CARVALHO DE MEIRA. Filiação: JOSE SCHMIDT MEIRA e MARILY PEREIRA MEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

JOCINARA CORA SILVA, 57 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IVANOR ALVES SILVA. Filiação: LUIZ CORA e ILDA TERESINHA MULINETTI CORA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 10:00h.

JOSE DONIZETE DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SILMARA DE FATIMA FERNANDES DE SOUZA. Filiação: DIVINO MATEUS DE SOUZA e ELZA BATISTA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 10:30h.

JOSE RENOR DE CARVALHO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DILACIR DE FATIMA FERREIRA DE CARVALHO. Filiação: ALCIDES CARVALHO e MERCEDES DE BONFIM CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

JOSE SKORA, 88 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Cônjuge: THEREZA MULLECKE SKORA. Filiação: JOSE SKORA e MARIA SKORA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 10:00h.

JOSE VICTORINO DOS SANTOS NETO, 68 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS. Filiação: AURELIO VICTORINO DOS SANTOS e OLIVIA DE JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 11:00h.

JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ DE FIGUEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PIO FIGUEIRA RAMOS e AMBROSIA RODRIGUEZ. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 16:00h.

JULIANA DA SILVA GOMES, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO CESA COSTA. Filiação: VALTER BATISTA GOMES e ROSA MARLY DA SILVA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

JULIETA MARIA DE JESUS LEITE, 90 ano(s). Filiação: RODRIGUES DA SILVA e MARIA JOSEFA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

LEANDRO APARECIDO RODRIGUES, 39 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: AUGUSTO VIDAL RODRIGUES e CECILIA APARECIDA RODRIGUES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

LOURDES GONCALVES GODOI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISMAEL PAULISTA GODOI. Filiação: DURVAL LEMES GONCALVES e DURMIRA DA SILVA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

LOURIVAL ALVES GUIMARAES, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OLINDA POLLI GUIMARAES. Filiação: JOSE TEIXEIRA GUIMARAES e ADELAIDE ALVES GUIMARAES. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

MARCIO JOSE KRAUTCHZKYN, 58 ano(s). Filiação: JOSE KRAUTCHZKYN e ESTELA CZERBAN KRAUTCHZKYN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 11:30h.

MARIA JANETE GOMES DE LACERDA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ DE LACERDA. Filiação: OEL FRANCISCO GOMES e JULIA GOMES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE INACIO MARTINS – PR, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA TEREZINHA SCROCCARO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO LUIZ SCROCCARO. Filiação: ANTONIO BONATO e INEZ COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 19 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIANA JULIANA HECKE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SCHREDERHOF e ELISABETH HENRIETA SCHREDERHOF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

MELANIA MICKOSZ, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LADISLAU MICKOSZ e CECILIA STENSOSKI MICKOSZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 16:00h.

MOIZES DAS NEVES VIEIRA, 78 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: ROSEMERI DOS SANTOS. Filiação: JOSE DA ROSA VIEIRA e DOLORES FERREIRA DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 14:00h.

PAULO CESAR VILLACA LINS, 74 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: REGINA CELIA MACEDO LINS. Filiação: OSVALDO LINS e YONE VILLACA LINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:30h.

PEDRO JOCHEN, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE LINO JOCHEN e ELZA EYNG JOCHEN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 19 de maio de 2024.

RODRIGO CLAUDIO DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: GOUNOD OLIVEIRA e BENEDICTA NARCISO SANDOVAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR CREMAÇÃO, domingo, 19 de maio de 2024.

ROSALIO KOSLOVSKI, 67 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: ANDRE KOSLOVSKI e MARIA KOSLOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 10:30h.

RUY LEANDRO TIEZERINI, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Filiação: RUY TIEZERINI e HILDA TIEZERINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de maio de 2024.

TALAT BAHGAT GAMIL, 75 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: LEILA GAMIL. Filiação: ZEINAB ALY ABOALLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, domingo, 19 de maio de 2024.

THEREZA DE CASTRO CAMPELO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO SAPORITI CAMPELO. Filiação: ALFREDO VICENTE DE CASTRO e PALMYRA XAVIER DE CASTRO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

YASMIN KHOMEINI DA SILVA, 22 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DA SILVA e ADRIANA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

ZITHA THERESINHA BELLI DE BORBA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WALDIR DE BORBA. Filiação: JOAO BELLI e IRACEMA GOMES BELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:00h.

ZOFIA PLEFK, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO PLEFK. Filiação: LAUDEMIRO SZEREMETA e CATARINA SZEREMETA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 20 de maio de 2024.

ZULMIRA CARDOSO DE SOUZA, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: STANLEY PEREIRA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES CARDOSO e MARIA JOSE BROMBERG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:30h.

