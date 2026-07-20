Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (20)

ADEMIR LOPES, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GODOFREDO LOPES e MARIA ELISA LOPES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ALCIDES BORDIM, 99 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA EUGENIA BORDIM. Filiação: JOAO BORDIM e AMABILE BORDIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ALCIDES FURTADO, 83 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA DE CARVALHO FURTADO. Filiação: BENTO DONATO FURTADO e CLAUDEMIRA DE SOUZA MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ALCIONE GUIMARAES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ARINO DA SILVA e JACIRA TEIXEIRA GUIMARAES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ALINOR TOMAZ VIEIRA, 94 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: SALVELINA VATRIM VIEIRA. Filiação: CLEMENTINO TOMAZ VIEIRA e MARIA FERRAZ VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
AMAIR JOSE MENDES, 84 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Filiação: OSCAR CUSTODIO MENDES e LUIZA PRUDENCIO MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
APPARECIDA CASAGRANDE DA ROCHA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SERAPIAO DA ROCHA. Filiação: JOSE CASAGRANDE e MARIA CASAGRANDE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ARTUR RENATO BOZZA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ZONTA BOZZA. Filiação: ANTONIO ROQUE BOZZA e LUIZA CHIMINELLO BOZZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ARY SPERANDIO JUNIOR, 76 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: BEATRIZ GUIMARAES MERHY SPERANDIO. Filiação: ARY SPERANDIO e SELENE AMARAL DI LENNA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
CAMILA HINZ GOMES, 33 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: CLEYTON MEIRA DE PAULA. Filiação: EDSON GOMES e ROSILENE HINZ GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
CARLOS ALBERTO BALTHAZAR, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: NARA MARI DE FATIMA BALTHAZAR. Filiação: BENEDICTO BALTHAZAR e LUCINDA LAGMANN BALTHAZAR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (20)
CARLOS NEVES DE SOUZA, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CORNELIO NEVES DE SOUZA e MARIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
CECILIA KASPRIK VIDAL, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO KASPRIK e VITORIA KAMIN KASPRIK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ELAINE MARIA SANTOS NASCIMENTO, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALFREDO HUMANN NASCIMENTO e CANDIDA DE JESUS SANTOS NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ELCIO FERREIRA MACIEL, 59 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: SANDRA MEYRING MACIEL. Filiação: JUVENIL ALVES MACIEL e MARLI VASCONCELOS FERREIRA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ELIZEU SILVA FREITAS, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDOMIRO DA SILVA FREITAS e LENI DE SOUZA FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
FRANCISCO ANTUNES MACHADO, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: TELEMACO FERNANDES MACHADO e ROSA ANTUNES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
HAMILTON LUIZ PACHECO, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ANTONIO PACHECO e OLGA TUROK PACHECO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
IDA MARIZA MARTINS, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: WILSON MARTINS e LOURDES APARECIDA SCHMIDT MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
IGNEZ DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIA ROSA DOS SANTOS VAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
JAIR KOLENECZ, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EUGENIA KOLENECZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
JAIR PEREIRA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e ANA VIEIRA DE MORAIS. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
JOAO FARIAS, 84 ano(s). Profissão: GERENTE RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: NEUSA MARIA FARIAS. Filiação: DURVAL DE PAULA FARIA e JULIETA DE ALMEIDA CAVALHEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
JOSE MESSENE, 80 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: GOMERCINDA MENDES DE LIMA MASSENE. Filiação: BENEDITO MASSENE e LUIZA FARRAPA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PITANGA PR, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JOSEFA NELI HORNER OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SANTO NATALIO HORNER e MARIA VIRGINIA GONCALVES HORNER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
LEILA CARNEIRO LEAO HYUDA, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARIOSTO ASSUMPCAO HYUDA e IVANISE CARNEIRO LEAO HYUDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
LOURDES GALVAO LOURENCO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO LOURENCO e GERALDINA GALVAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (20)
LUCIA BATISTA POLI, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SEZIMUNDO POLI. Filiação: FRANCISCO BATISTA VELOZO e RITA BRASILIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO CAPIVARI, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
LUCIA MOCHOVIK FILIMBERTI, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DORVALINO ALBERTO FILIMBERTI. Filiação: PAULO MOCHOVIK e LEOCADIA KOVALSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
LUCIANA LAGO COSTA PINTO, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO ROBERTO COSTA PINTO. Filiação: ANDRE ZENYR LAGO e ELY PIRATH LAGO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA, 21 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: LUIS ALBERTO DE SOUZA e CRYCIA FERNANDA ALVES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – IGUAPE /SP, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
LUIZ MENDES RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO HERCULANO RODRIGUES e SANTA MENDES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
LUIZ RICARDO NOWELL FONTES, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLY DE ANDRADE FONTES. Filiação: LUIZ ANTONIO FERREIRA FONTES e JOAN BRITOMART NOWELL FONTES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
MARIA HELENA STUPP SOLARI CRESPI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO SOLARI CRESPI FILHO. Filiação: JOSE STUPP e EUGENIA ROSAR STUPP. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
MARLENE BARCELLOS DE FREITAS, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: FLAURI NUNES DE FREITAS. Filiação: ASSSENDINO TEIXEIRA DE BARCELLOS e ANNA ROSA GUEDES DE BARCELLOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS, 23 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: RONI FRANCISCO DOS SANTOS e CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
NATALIA BINI WOLOCHEN, 86 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PEDRO WOLOCHEN. Filiação: JOAO SEBASTIAO BINI e AMALIA MENAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ORLEIA APARECIDA BUENO, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEBASTIAO NATALIO DE JESUS BUENO e LAIZI DO ROCIO BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
PAULO JOSE MEGER, 80 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Cônjuge: MARILENE KOSIAK MEGER. Filiação: ANTONIO MEGER e ROSA ROSSATO MEGER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
PAULO KIEL, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA AMALIA KIEL. Filiação: OTTO CARLOS KIEL e ROSA VITIKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ROGERIO LUIZ GRACZKOWSKI, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CASEMIRO GRACZKOWSKI e NAHIR CEZAR GRACZKOWSKI. Sepultamento: CEMITERIO SANTA TEREZINHA – GUARAPUAVA / PR, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ROSELI CAMARGO DOUDERA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA e ROSELMIRA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ROSEMARI MARIA FELICIO DO NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LENIR MARIA FELICIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
RUBENS PEDROSO DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ANTONIO PEDROSO DA SILVA e TEREZINHA PEDROSO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
RUTH SANTOS BERTI, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTUNES. Filiação: ANTONIO BERTI e TEREZINHA DE JESUS SANTOS BERTI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
RYOU TANAKA, 46 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MAMORU TANAKA e MARIA HISAKO TANAKA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
SATICO SUNAGA, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TAKEO SUNAGA. Filiação: SATOU TSUTAO e KAGUI SATOU. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
SERGIO KOIDE FERNANDES, 86 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: TEREZINHA FERNANDES. Filiação: SINEZIO FERNANDES e MASACO KOIDE FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
SYLVIA FERRARI PAES, 87 ano(s). Cônjuge: ALUISIO SEABRA PAES. Filiação: EMILIO FERRARI e MARIA SAMPAIO FERRARI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
TATIANA WITOSLAWSKI, 45 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOAO ESTEVAO WITOSLAWSKI e EDI RUTH WITOSLAWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
TEREZINHA DA ROCHA MARINHO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL FAUSTINO MARINHO. Filiação: JOSE ALVES DA ROCHA e ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
VALDIR LIPPI, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALDO LIPPI e OLGA CALDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
VALQUIRIA ROSSI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ROSSI e ANA BLACHESQUI ROSSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 08:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
VILMAR ANTONIO DE MATTOS, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DE MATOS e NELCI DE MATOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
WILLIAM MATHEUS CRUZ, 31 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: IRIS KELLY CRUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.