Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (20/10)
ALCINDA SANTANA PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: RUBENS COSTA. Filiação: MANOEL SANTANA PEREIRA e ROSALIA PRESTES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
ANA MARIA DA SILVA REIS, 51 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JORGE DA SILVA REIS e IVONETE APOLONIO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
CIRO BARCHAK, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: SILVIO BARCHAK e MARIA JOSEFA DE SOUZA BARCHAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
EDUARDO LOOS LOPES, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: GELSON LOPES TIDRE DOS SANTOS e PAMELA PAOLA PRISCILA LOOS BUCHELE TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
ELIZABETE ALVES DE BRITO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALVES DE BRITO e VALERIA DAY DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
FLAVIO SCANDELARI SOSSELLA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEIRY SALETE SILVA SOSSELLA. Filiação: JOSE SOSSELLA e ESTELA SCANDELARI SOSSELLA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
FRANCISCO WANDERSON COSTA MOREIRA, 52 ano(s). Filiação: JOSE ALVES MOREIRA e MARIA SOCORRO COSTA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
GERMANO BRUGUEL, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MIGUEL BRUGUEL e ROSA BRUGUEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
GERSINO ALVES MARTINS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIA ALVES MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
GILBERTO MACHADO JUNIOR, 32 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GILBERTO MACHADO e ISABEL APARECIDA BUENO DE MORAIS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
JOAO TAKAHAKI KAWAURA, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ASAJIRO KAWAURA e IWA TAKINAMI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
KARIN CRISTINA RAMOS GUALBERTO, 36 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Filiação: PAULO RAMOS e SILVANA DO ROCIO RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA BRITO, 71 ano(s). Profissão: OUTORGADO. Cônjuge: OROZINHO FIRMINO DE BRITO. Filiação: SEBASTIAO ALVIM DE OLIVEIRA e MALVINA QUEIROZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO SERRANIA// MINAS GERAIS, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
PAULO ROBERTO GASPAR FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: VICENTE GASPAR FERREIRA e LUZIA GONCALVES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
RAUL DE OLIVEIRA NETO, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: RAUL DE OLIVEIRA FILHO e FLORA BRASIL DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
ROSALINA LOPES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE ADAO BORGES e FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SENHOR BOM JESUS//FERRARIA, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 20/10/2025.
SILVERIO STEFANHUK, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LOURDES GOMES STEFANHUK. Filiação: PEDRO STEFANHUK e ESTEFANIA STEFANHUK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/10/2025.
