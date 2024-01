Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)

AURICELIA SERRANO CLERC, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SERRANO RIOS e GLORIA DA SILVA SERRANO. Sepultamento: CEMITERIO SAUDADE DE REGISTRO SP, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024.

BERNARDO WOLFF DOS SANTOS, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: SIDNEY DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA WOLFF. Sepultamento: MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CARMEN ROSANE LARA DE PAULA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO FONSECA DE PAULA e DEUSNI DE LARA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 10:00h.

CLAUDIA XAVIER GOMES DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL XAVIER DA SILVA e RENILDA DE ALMEIDA SILVA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024.

CLEONICE DOS SANTOS SOUZA, 54 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: LUIZ CARLOS DE SOUZA. Filiação: MANOEL JOSE DOS SANTOS e IZALDINA GRACIANO DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DAVID JHONATAN DA SILVA SAMPAIO, 21 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSSI DOS SANTOS SAMPAIO e ROSICLEIA DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:00h.

DEBORA DA SILVA DE LIMA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ACIR BENEDITO DE LIMA e TEREZINHA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 14:00h.

DIRCE ROSA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTINO ROSA e EDITH DE OLIVEIRA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 15:00h.

EGIDIA CATARINA LEMES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO SEBASTIAO LEMES e OLINDA DE AZEVEDO LEMES. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE DE TELEMACO BORBA PR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024.

ELIAS DA SILVA REIS, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DALILA MIGUEL REIS. Filiação: ELIAS EVARISTO DOS REIS e MARIA TOMAZIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 17:00h.

HELENA ACOSTA MORMITO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGO MORMITO e GRACIA ACOSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 09:30h.

HELIO YOGI TOMINAGA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DORLY CORREA TOMINAGA. Filiação: YUKIO TOMINAGA e NOBUCO TOMINAGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

IDALINA ROTTA SCHMITZ, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO AMANDO SCHMITZ. Filiação: ANASTACIO ROTTA e CELESTINA ROTTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ISAIR ROHLING, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EVALDO ROHLING e GONILDA MARIA ROHLING. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 17:00h.

JANE MARA SANTANA DA ROCHA PELECH, 49 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOAO CLAUDIO PELECH. Filiação: JOAO SANTANA DA ROCHA e MARIA GONCALVES DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOSE ADAIR DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA NA DUBRINI DOS SANTOS. Filiação: MANOEL JORGE DOS SANTOS e MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JOSE FELICIO, 67 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ONEDES MARGARIDA PIMENTEL FELICIO. Filiação: ANTONIO FELICIO DE LIMA e MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOSE MATVICKO, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MNARIA JOSE MATVICKO. Filiação: MIGUEL MATVICKO e MARIA SCHLAPAK MATVICKO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JULIA EVANGELISTA FRANCO, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DORVALINO FRANCO. Filiação: JOA EVANGELISTA DOS SANTOS e ALDA GERMANA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 10:00h.

LEANDRO LUIZ FERREIRA, 36 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: e TEREZA LUIZ FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)

LEVINO PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: ATENDENTE FARMÁCIA. Cônjuge: ASTRES MARIA ARAUJO PEREIRA. Filiação: JOSE PEREIRA e IZAURA RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LUAN VINICIUS DE OLIVEIRA, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELISANGELA BUENO DE ALMEIDA. Filiação: e KATIA REGINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUIZA JOSEFINA RECH, 84 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: GIACOMO JOSE RECH e ANGELA MORE RECH. Sepultamento: CEMITERIO SAO VALENTIN – FLORES DA CUNHA – RS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARCO ANTONIO PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSELI RUIZ LORENTE PEREIRA. Filiação: FRANCISCO DELFINO PEREIRA e MALVINA PIRES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA RODRIGUES, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: CORNELIO ESTANISLAU RODRIGUES e MARIA APARECIDA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: CEMITÉRIO COLINA DA PAZ, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024.

MARIA DE OLIVEIRA QUINTILIANO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVI QUINTILIANO. Filiação: BENEDITO BASTOS DE OLIVEIRA e MARIA DOMINGUES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 17:30h.

MARIA EDILMA KUCHLA OKARENSKI, 41 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARCIO OKARENSKI. Filiação: PEDRO KUCHLA e MARIA VANIR KORDIAK KUCHLA. Sepultamento: CEMITERIO EM PRUDENTOPOLIS – PR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA TEREZINHA BONA FERREIRA DA COSTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERREIRA DA COSTA. Filiação: GERMANO BONA e LUZIA PEREIRA BONA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NALICE CORREA DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALFREDO CORREA DA SILVA e ADELAIDE GONCALVES RIBEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:00h.

NEUSA RAMOS DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IVO COUTO. Filiação: JOAO RAMOS DA SILVA e MARIA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TOMAZINA PR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

OSWALDO MORGADO, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE MORGADO e CAROLINA FURLANI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:00h.

RONALDO JOSE DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE TIMOTEO DA SILVA e VERA MARIA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 17:00h.

SEBASTIAO CARDOSO LEMOS, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OLGA SOUZA LEMOS. Filiação: FRANCISCO DE PADUA LEMOS e SEBASTIANA LEMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 15:00h.

TAKAYUKI NAKAMURA, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SHIZUE KOMIDO NAKAMURA. Filiação: YUKIO NAKAMURA e FUMI NAKAMURA. Sepultamento: MUNICIPAL DE MARINGA PR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

THEREZA MARIA MIGUEL, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO MUDKOVSKI e MARIA MUDKOVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 14:00h.

VANIA DA SILVA SIS BIROCCI, 47 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SAULO BIROCCI. Filiação: PEDRO ANTONIO e MORALINA DA SILVA SIS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:30h.

WALDEMAR ALVES DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: EUNICE PRICILA BASTOS DE ALMEIDA. Filiação: PEDRO ALVES DE ALMEIDA e MARIANA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

WESLEY WERNER, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARTINHO WERNER e LUCI RODRIGUES DUFECK WERNER. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (1º)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!