Falecimentos em Curitiba; obituário desta segunda-feira (18)

Adriana Carvalho Bueno, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Bueno e Maeli Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Pib Parolin.

Alvina Gomes da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Gomes da Silva e Deolinda Izaura da Conceição. Sepultamento ontem.

Ana Maria Freire Kicheleski, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: Manoel de Souza Freire e Adelaide Felizardo Freire. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Nova Aliança . Rua Deputado. Sinval Martins Nº. 38 – Osternak.

Anatalia Ianoski Antônio, 81 anos. Filiação: José Antônio Ianoski e Francisca Ianoski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Cemitério Central Araucária -PR.

Anna Clara Ribas Rodrigues da Silva, 1 anos. Filiação: Igor Rodrigues da Silva e Melissa dos Santos de Paula Ribas. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Campina Grande do Sul (PR).

Antônio Kulewicz, 94 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Victorino Kulewicz e Maria Kulewicz. Sepultamento ontem.

Bernadete de Fátima Bontorin da Silva, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório José Bontorin e Rosi Cleia Pereira Bontorin. Sepultamento ontem.

Bolivar Armando Rodrigues Silva Prado, 40 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Armando Rodrigues Silva do Prado e Ana Maria Carvalho Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Bruno Lucas Nogueira, 29 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Adão Nogueira e Sílvia Cristina Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Claide de Abreu Pacheco, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto de Abreu e Jandyra Garcia de Abreu. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Conceição dos Santos Nascimento, 82 anos. Filiação: Joaquim Martins dos Santos e Arzina Martins dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jardim Ipe.

Damarys dos Santos, 50 anos. Profissão: assistente. Filiação: José dos Santos e Miriam de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Eliza Félix dos Santos, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Benedito de Castro e Maria Félix de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Gilmar Gugliotti, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Geraldino Gugliotti e Mafalda Aparecida Perfeito Gugliotti. Sepultamento ontem.

Helyson Berno Suski, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alberto Carlos Suski e Maria Ângela Suski. Sepultamento ontem.

Iolanda Jorge Chapeloski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vadislau Jofre e Clara Jofre. Sepultamento ontem.

João Alberto Parize, 85 anos. Filiação: Anselmo Parize e Elvira Manosso Parize. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Jorge Irineu Ferreira Coelho, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Oscar Soares Coelho e Maria Alves Ferreira. Sepultamento ontem.

José Luiz Marques, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Antônio Marques e Ana Inácia Marques. Sepultamento hoje, Cemitério Diamante – Mandirituba, saindo de local a ser designado.

José Oliveira dos Reis, 85 anos. Filiação: Virgílio Alves dos Reis e Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Reinaldo da Cruz Júnior, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Reinaldo da Cruz e Alessandra da Cruz. Sepultamento ontem.

Ladomira Nydza, 66 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Casemiro Nydza e Maria Rodene Nydza. Sepultamento ontem.

Lázaro Prodossimo, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Prodossimo e Maria Marafon. Sepultamento ontem.

Lucas Matheus Knopick, 21 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Elisabete Knopick. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de R. Pedro Escupe 948 São Marcos.

Luiz Mauro das Neves, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Roseli Alves das Neves e Terezinha Alvina das Neves. Sepultamento ontem.

Luiz Poletto, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ângelo Polleto e Lori Bonat Poletto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Manoel Rocha de Araújo, 87 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco Araújo de Silva e Alice de Araújo Rocha. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Marcelo Sabino da Silva, 54 anos. Profissão: militar. Filiação: Antônio Sabino da Silva Sobrinho e Tereza Márcia Vicentini da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Antonieta Lemos Cirino, 95 anos. Filiação: Raphael Lemos da Silva e Maria Granemann Lemos. Sepultamento ontem.

Maria D Aparecida Valério Patrocinio, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Velerio e Custodia Gabriela. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus no Bairro Alto- Curitiba (PR).

Maria José Botelho Cartolano, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adriano Botelho Filho e Elvira da Conceição Botelho. Sepultamento ontem.

Maria Rosa de Jesus dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Afonso Costa e Ana Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Rosiak, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ladislau Sckricoski e Isabel Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Marildo José Hoegen, 45 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Clemente Hoegen e Maria de Lourdes de Souza Hoegem. Sepultamento ontem.

Marlene Ristow, 69 anos. Profissão: militar. Filiação: Ronaldo Ristow e Astha Ristow. Sepultamento ontem.

Maurício Gomes de Oliveira, 74 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Deli Cassiano de Oliveira e Luzia Gomes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Myrian Therezinha Franca Schwitzner, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alberto Franca e Albarina Camargo Franca. Sepultamento ontem.

Nelson Kapusty, 73 anos. Filiação: Demétrio Kapusty e Ana Noga Kapusty. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Onoldovir da Cruz Baglioli, 90 anos. Filiação: João Baptista Baglioli Júnior e Dinorah de Souza Bagiogli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 03 São Francisco de Paula.

Paulina Bahl Staszak, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bahl e Paulina Bahl. Sepultamento ontem.

Pedro Ricardo Doria, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Pedro Doria e Catarina Gomes Doria. Sepultamento ontem.

Plinio Rodrigues, 92 anos. Filiação: José Antônio Rodrigues e Maria Jesuína Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Reginaldo Alex Kodum, 32 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Reinaldo Kodum e Maria Luíza de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rodrigo de Lara Veiga, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Joel de Brito Veiga e Marli de Lar Veiga. Sepultamento ontem.

Roseli Aparecida Guidolin, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Guidolin e Maria Domingues Guidolin. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Rosely Mendes de Oliveira, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Mendes de Oliveira e Diumira Cordeiro Bonfim. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Luto Curitiba.

Rosicler Telma de Oliveira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcendino Cardozo de Oliveira e Seraphina Cardozo de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Sidival Siqueira, 91 anos. Profissão: médico(a). Filiação: João Siqueira e Guilhermina Mayer Siqueira. Sepultamento ontem.

Tereza dos Santos, 78 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel dos Santos e Domingas Peixer. Sepultamento ontem.

Valdir Farias, 73 anos. Filiação: Oliverio Farias e Isabel Farias. Sepultamento ontem.

Zilda Clara de Miranda Pereira da Luz, 54 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Walmick Pereira e Vera de Miranda Pereira. Sepultamento ontem.

