Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 18/05/2026

ADAIR BOGACZ DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL BOGACZ e VIRGINIA BOGACZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ADAO STRESSER DE JESUS, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINHA BATISTA DE JESUS. Filiação: JOSE ROBERTO STRESSER e PRACIDA CORDEIRO. Sepultamento: CEMITERIO ITAPERUÇU, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ADELAIDE SCHROEDER BOLDT, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GERALDO SCHROEDER e HULDA SIEBERT SCHROEDER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ADELINA TAKAKO NISHIYAMA, 71 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: MOTOYOSHI NISHIYAMA e TIEKO NISHIYAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ADIR BARBOSA, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AMBROSIO BARBOSA e GERALDINA ANTUNES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ANDREIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 40 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO PEREIRA DOS SANTOS e APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Data do Falecimento: 17/05/2026.
AURORA BASTIANICK PADUAN, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HUMBERTO PADUAN NETO. Filiação: JOAO BASTIANICK e MARIA SUCELI BASTIANICK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Data do Falecimento: 17/05/2026.
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA ANTUNES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONESIMO LEONEL ANTUNES. Filiação: SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
CLAUDIONOR NANJU OBAYASHI, 84 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: KYOKO OBAYASHI. Filiação: NOBUO OBAYSHI e TAKEYO OBAYASHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
DINA GARCIA DOS MARTIRES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO GARCIA e MARIA GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
DORACI FUMAGALI SANTOS, 79 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAO FUMAGALI e DALCIDE FRANCHETI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ELIAS KOERICH, 65 ano(s). Filiação: JOSE LAMBERTO KOERICH e LAURA BOEING KOERICH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ELIZEU DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARLI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ELIZEU RIBEIRO DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NATALINO MENDES DOS SANTOS e TEREZA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
EMILIA ABRÃO GUIMARAES, 93 ano(s). Filiação: MIGUEL ABRAO e MARTA JOSE PRIOTTO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ERALDO ROSA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ ROSA e EUGENIA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 18 de maio de 2026. Data do Falecimento: 17/05/2026.
IVONE SIMAS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NIDIO SIMAS e DORALIOCE SIMAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
JOAO ARI DOS SANTOS PIRES, 57 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JADIR EMILIO PIRES e FRANCISCA DOS SANTOS PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
JOEL JOSE RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: BENEDITO JOSE RODRIGUES e SEBASTIANA FLORIANA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
JOSE FARAD JOSE, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ILMA INOCENCIO JOSE. Filiação: FARID JOSE e IZAURA FERREIRA JOSE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
JOSEMAR KINTOPP, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUZIA GLINSKI KINTOPP. Filiação: ALZIRA KINTOPP. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
LAURA JESUS DE MOURA E COSTA, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LAURO DE MOURA E COSTA e HETTY ROSA DE MOURA E COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
LUCIANO ROBERTO TAMMENHAIN, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALBERTO TAMMENHAIN e EDLA TAMMENHAIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
LUCIENE MENDES SALES, 64 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: GERALDO MENDES e LUZIA MOREIRA MENDES. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Data do Falecimento: 17/05/2026.
MANOEL JAIR DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA. Filiação: JAIRO ROGERIO DA SILVA e MARIA LAUDELINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
MARIA EROTILDE VIEIRA, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CLAUDIO CALIXTO. Filiação: JOSE VIEIRA e VICENCIA PEDRO VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA LEORI DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA DOS SANTOS. Filiação: DIONIZIO JOAO ROSSI BORGUEZANI e CARMELLA ROSSI BORGUEZANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
MARIA LUIZA MARTINS DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CAMILO ALVES DA SILVA e ALAIDE MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA ROSA BOMFIM, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO KUSS e MARIA PIMENTEL KUSS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
MARJORY MARIA COUTINHO DA SILVA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: UESLEI FELIPE DA SILVA DE ARAUJO e REGIELE COUTINHO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
MARLENE MACENO, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO MACENO. Filiação: VALERIO WALESKO e LEONOR MALESKO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
MIGUEL NELSI BONATO, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: REGINA CELIA SANTOS BONATO. Filiação: MAURILIO ANTONIO BONATO e VERONICA MICOSKI BONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
NIVALDO FERNANDES DE BARROS, 71 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA IZABEL DOMINGUES FERNANDES. Filiação: MANOEL FERNANDES DE BARROS e FRANCISCA FERNANDES DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
OLIVIO BENATTO, 88 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ROZI CAROLINA BENATTO. Filiação: ANSELMO BORTOLOMEO BENATTO e MARIA MIOLA BENATTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
PATRICIA MARA COSTA PINHO, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALGACIR DANIEL PINHO e GUIOMAR CORREA COSTA PINHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 17 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
RAUL JORGE DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Cônjuge: JUREMA DE OLIVEIRA. Filiação: VICENTE DE OLIVEIRA e DALIRIA ONOFRE DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
RENON JOSE MICHELON, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: CARLOS MICHELON e OLIVA CHIOQUETA MICHELON. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ROMANA PEREIRA, 96 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MARIA ROMANA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 17 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
ROSE MARIA FURMANN, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR FORMAN. Filiação: WALDEMIRO FURMANN e SILEIA EMILIA FURMANN. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
SANDRA ANTUNES DE LARA, 42 ano(s). Filiação: JOAO MARIA ANTUNES DE LARA e TEREZINHA CANDORIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Data do Falecimento: 17/05/2026.
SIBILA HIRT LEONE, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO LEONE JUNIOR. Filiação: ALBERTO HIRT e ANNA FERREIRA HIRT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 23:59h. Data do Falecimento: 17/05/2026.
SILVANA CARDOSO DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CARDOSO DE LIMA e PRECIOSA VASSALO DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/05/2026.