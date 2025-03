Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (17)

ABRAHAO CHRISTOVAO JUAIS, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA JUAIS. Filiação: PEDRO JUAIS e FRANCISCA VERISSIMA JUAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 15:00h.

AGUINALDO RAFAEL DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: NELCIO RAFAEL DA SILVA e MARIA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 16 de março de 2025 às 17:00h.

ALICE LEONE ZAPPELLINI DE BRANDAO, 67 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Filiação: IRIA ZAPPELLINI DE BRANDAO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 17 de março de 2025.

ALIZETE SABOIA SANTOS, 77 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: ANIZIO SABOIA e AMERICA DE OLIVEIRA SABOIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 11:00h.

ANSELMO PIEROBOM, 94 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: DALVA RIBEIRO PIEROBOM. Filiação: ZACARIAS PIEROBOM e MARIA ELISA PIEROBOM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 13:30h.

DIONICE RIBEIRO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LINDOLPHO. Filiação: SINFRONIO RIBEIRO DA SILVA e ADELIA RIBEIRO DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de março de 2025 às 10:00h.

ELFRIEDA HOBI CALOMENO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LADI PEREIRA CALOMENO. Filiação: BERNARDO ADOLFO HOBI e LUIZA HOBI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:00h.

GIOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: CLAUDIO PEREIRA e ELISETE DE OLIVEIRA CONSTANTINO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 10:00h.

GREGORIO WLASENKO, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSITA MARIA GUIMARAES WLASENKO. Filiação: WASYL ELASENKO e ANNA WLASENKO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de março de 2025 às 14:00h.

IRENE RODRIGUES FERNANDES, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: INACIO RODRIGUES FERNANDES e MARIA EMILIANA VICENTE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 17 de março de 2025 às 10:00h.

JOAO CARLOS SICKURA DE LIMA, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEIDE SCHMIDT DE LIMA. Filiação: JOAO PEREIRA DE LIMA e IRENE SICKURA. Sepultamento: CEMITERIO DE COLONIA JOHANNESDORF, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:00h.

JOCIMARA CORDEIRO BERNARDINO, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VIVALDINO MEIRA BERNARDINO e MAGDALENA CORDEIRO BERNARDINO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 17 de março de 2025.

JOEL DE JESUS YEDE, 68 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: NAIR SILVEIRA YEDE. Filiação: JOAO YEDE FILHO e ALABIA MARIA YEDE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 09:30h.

JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAUL FRANCISCO DOS SANTOS e OLGA ROBRESKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:00h.

LAERCIO ROCHELLE ROCHA, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANA ALZIRA ARAUJO CAMBOIM ROCHELLE ROCHA. Filiação: MOACYR ANTUNES DAROCHA e MARIA GOMES DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:00h.

LEONILDA DA LUZ FERREIRA BENITEZ, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SEVERINO BENITEZ. Filiação: DEAMIRO FERREIRA e CONCEICAO CALIXTO FERREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 17 de março de 2025.

LEONTINA DONATA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RAMOS DE SOUZA. Filiação: JOAO DAVI FILHO e SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 11:00h.

LUCAS BATISTA VENETZEI DO CARMO, 31 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: TAIGRA ARCHANJO DE LIMA DO CARMO. Filiação: JUNIOR CEZAR VENETZEI DO CARMO e JOELMA APARECIDA BATISTA DO CARMO. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:00h.

LUIZ CARLOS PICINI, 68 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: ROMILDA DA COSTA ANTUNES DOS SANTOS. Filiação: ANGELINO PICINI e LAURA LEMOS PICINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA ASSUNCAO GOMES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO GOMES. Filiação: DONATO DIAS DE ASSUNCAO e MARIA CHIMIT. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 16 de março de 2025.

MARIA DA CRUZ FOGAGNOLI, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU FOGAGNOLI. Filiação: MANOEL JOAQUIM DA CRUZ e MARIA RICARDINA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JAIR COSME DOS SANTOS. Filiação: GUIMORVAN MARTINS e ONIVINA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 10:00h.

MARIA JOSEFA TORRES, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO FRANCISCO TORRES e MARIA DE SANTANA OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:30h.

MARIA MAGDALENA DA LUZ CHANE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES ANTONIO CHANE. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES MARTINS e FRANCISCA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 11:00h.

MARIA VIDAL DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARI INACIO DE SOUZA. Filiação: ERNESTO PEREIRA VIDAL e EMILIA LOPES VIDAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:00h.

MATHEUS BANDEIRA MACIOZEKY, 28 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: LUCIMAR JOSE MACIOZEKY e SUELI MACIOZEKY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 10:00h.

MICHELE ALINE DE OLIVEIRA, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUARACI DE OLIVEIRA e ILDA MARCIA LENARTOWICZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:00h.

NELSON RIBEIRO, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SONIA APARECIDA RIBEIRO. Filiação: AUGUSTO RIBEIRO e DAVINA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de março de 2025 às 17:00h.

ONEIDE BARBOSA DEINA, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIS DEINA. Filiação: JOSE DE AGUIAR BARBOSA e LUDY LESSNAU BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 17 de março de 2025 às 15:00h.

SALOMAO BALDUINO MORAIS, 54 ano(s). Profissão: COMÉRCIO EXTERIOR. Filiação: SILVIO MORAIS e SCHIRLY BRUNO MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 16 de março de 2025 às 17:00h.

TERESINHA LEMES DA CRUZ, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEUS TEIXEIRA DA CRUZ. Filiação: MARIO LEMES RIBEIRO e AUREA ALVES DE QUADROS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 17 de março de 2025.

WILLIAM CORRADI, 39 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Filiação: JOAO MARIA CORRADI e NAIR APARECIDA TEIXEIRA CORRADI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 11:00h.

