Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (17)

ADMIR OLIVEIRA DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEOPOLDO MACHADO DE SOUZA e ANNA OLIVEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

ANTHONY MIGUEL PALHANO PAES, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RODRIGO APARECIDO PAES e CRISTIANE APARECIDA PALHANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

ARTEZOR TONIOLO, 79 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: IONE REGINA CHARON. Filiação: AZOR TONIOLO e ARTHEMIA CORNELSEN TONIOLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de fevereiro de 2025.

BENEDITO MARIANO, 75 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ONOFRE FRANCISCO MARIANO e MARIA DE JESUS MARIANO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

CELIO BESERRA DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROSE MERY RAMOS DOS SANTOS. Filiação: JOSE BESERRA DOS SANTOS e IZABEL FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

EDUARDO WYPYCH, 86 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: EUGENIA WYPYCH. Filiação: JOAO WYPYCH e LADWIGA WYPYCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

ELIZETE DE ANDRADE SANTANA, 66 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: JOSE ANDRADE DE SANTANA. Filiação: ANTONIO JOSE DE ANDRADE e JUDITH DAMAZONA ANDRADE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAJATI, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

EMERSON MELCHIOR CARDOSO, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ODAIR CAMARGO e VERA LUCIA MELCHIOR CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

GASPARINO MOREIRA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ROSARIA MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL MOREIRA DOS SANTOS e LAURENTINA ALVES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

GENI DAS ALMAS SILVA DE CARVALHO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES. Filiação: LUCIO RODRIGUES DA SILVA e NATALIA DAS ALMAS SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

HILDA RUIZ GORUN, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: BASILIO GARUN. Filiação: ANTONIO RUIZ e FRANCISCA GOMES RUIZ. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

IGNES FRIZO DA ROCHA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDINO SEVERINO DA ROCHA. Filiação: CEZAR FRIZO e ANTONIA GEROLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JACQUELINE OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CESAR AUGUSTO ROSA DE ARAUJO. Filiação: JAIR ERALDO DOS SANTOS e JACIRA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

JOSE COGROSSI, 87 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA ZOLKIEWICZ COGROSSI. Filiação: ADOLPHO COGROSSI e CECILIA COGROSSI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 18:30h.

JOSE FERREIRA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e IZABEL FERREIRA. Sepultamento: PAROQUIAL CAMPO MAGRO, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JOSE FIRMINO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: PAULINO FIRMINO DOS SANTOS e MARIA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JOSE MARIA JACOB, 86 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ROSICLEIA VICELLI JACOB. Filiação: NICOLAU JACOB e LEONI PUPO JACOB. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 22:00h.

JURACI MENDES, 44 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ANTONIO BONIFACIO MENDES e NAIR MARIA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

LEVI MARTINS DE SOUZA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARLENE VALIM DE SOUZA. Filiação: MANOEL LUIZ DE SOUZA e MARIA MATOZO DE SOUZA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MARCELINA LUCIKI DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORESTES VIERA. Filiação: VENCESLAU LUCIKI e ROSALINA LUCIKI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

MARCIO AURELIO FERNANDES, 55 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: SE. Filiação: ALVACI FERNANDES e LEDOIR FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MARIA JOSE DE LIMA FERNANDES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERNANDES FILHO. Filiação: RUFINO DE LIMA e DULCINEIA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

MARIA TERESINHA DA SILVA OTO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ OTO e ALTINA MOREIRA DA SILVA OTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MARISELA DEL CARMEN LEZAMA BERENGUEL, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERNAINE CENTENO RUIZ. Filiação: ROMAN LEZAMA VERA e DULCE MARIA BERENGUEL DE LEZAMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

NORMA NOEMIA DILL, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: WALDEMAR DILL. Filiação: FREDERICO RUHMKE e ERNA PAULINA RUHMKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

ODIL DE ALMEIDA CAMPOS, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ODIL ALMEIDA CAMPOS e MARIA HELENA RAMOS CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

PALMIRA DE QUADROS BONFIM, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL BILINO BONFIM. Filiação: ANTONIO MENDES DE QUADROS e CARMELIA COSTA DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

PATRICIA MARGARETH DAS NEVES ROSA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADOLFO MATEUS DA ROSA e ILDA APARECIDA DE PAULA DAS NEVES ROSA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

PAULO ROBERTO ALTHAUS, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PAULO LUDOVICO ALTHAUS e ALCIONE DE BRITTO ALTHAUS. Sepultamento: JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA PR, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 14:30h.

RAILTON GARI GARIB, 77 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: MARIA MATILDE GARIB. Filiação: JOSE J GARIB e ILDEGARDIS GARIB. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ROSA TEIXEIRA BROLEZZE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATAL BROLEZZE. Filiação: SEBASTIAO TEIXEIRA e RAMIRA PRETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

SILVANO APARECIDO DO VALE, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: OZIELMA TEREZINHA DA LUZ DO VALE. Filiação: JOSE BRAGA DO VALE e MARIA ROSALINA DO VALE. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

SOLANGE MARIA WEHNER, 64 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELEMARKETING. Cônjuge: NELSON RIBEIRO. Filiação: LEO WEHNER e MERCEDES WEHNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

TEREZA ALVES DE CARVALHO, 92 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALEIXO ALVES DE CARVALHO. Filiação: ANDRE TECATSHKI e MARTA I TECATSHKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

ULISSES MAUAD, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MIRIAN CLARA GUIMARAES MAUAD. Filiação: JOSE ANANIAS MAUAD e HELENA SAPORITI MAUAD. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

VANDELINO GONCALVES, 76 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Cônjuge: IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA GONCALVES. Filiação: HERMINIO JOSE GONCALVES e BENTA DA COSTA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

WANDA DO ROCIO CARDOSO PIMENTEL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CEZAR PIMENTEL. Filiação: JOAO RIBEIRO CARDOSO e MARIA MADALENA CARDOSO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

ZULEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFONSO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM VENERANDO DOS SANTOS e LAZARA APARECIDA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 09:00h.