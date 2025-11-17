Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (17/11)
AIRTON DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VILMA AGDA KALINOWSKI DOS SANTOS. Filiação: VALDOMIRO VALERIANO DOS SANTOS e NAHYR GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
ANDREA THURIA AVANCINI DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: INSTRUMENTADOR(A) CIRÚRGICO(A). Cônjuge: PAULO ROBERTO TOLEDO DOS SANTOS. Filiação: LUIZ CARLOS AVANCINI e NEUSA MARIA AVANCINI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
DARIO EUGENIO CHARNOBAY, 59 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LOURDES REWA. Filiação: EUGENIO CHARNOBAY e VERONICA MLYNARCZYK CHARNOBAY. Sepultamento: ANTONIO DA SILVA CRUZ MACHADO PR, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
DELIELSON SOUZA MAGALHAES, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: THAINA CRISTINA CIPRIANO DA SILVA SOUZA. Filiação: DANIEL OLIVEIRA MAGALHAES e SUNAMITA SOUZA MAGALHAES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE AARIALVA / SP, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
EMIDIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA e TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: LAGOINHA TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
FLORISBELLA MACIEL DA FONSECA, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VALDOMIRO RIBEIRO DA FONSECA. Filiação: SERAFIM FERREIRA DE ALMEIDA MACIEL e ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
ISMENIA ROSANA DA COSTA LARGURA, 69 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: VILSO ROBERTO LARGURA. Filiação: NELSON DA COSTA e MARIA DE LOURDES MATOS DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
JOAQUINA COLACO DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO COLACO DOS SANTOS e MADALENA RODRIGUES CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2025.
JOSE DIOLINDO DE MELLO, 86 ano(s). Filiação: EUZEBIO CORREA DE MELLO e GENTIL FOGACA DE MELLO. Sepultamento: CEMITERIO SÃO JERONIMO DA SERRA, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
JUAREZ ROSA, 66 ano(s). Profissão: MECÂNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: MAGALI BRABO ANDRIGO ROSA. Filiação: ARY ROSA e LEONDINA ROWER ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (17/11)
LAUDELINA DA LUZ ALMEIDA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL JOAO DE ALMEIDA e NUNCIA DA LUZ ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
LEANDRO GASPAR DE SENA, 46 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. Cônjuge: LEILA ELIANE DINIZ. Filiação: EZEQUIEL DE SENA e EDI MARCIA GASPAR DE SENA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
LUIS CARLOS SZIMZEK, 65 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES ALEXANDRE ABDO SZIMZEK. Filiação: LIDIO SZIMZEK e LEONILDA CARVALHO SZIMZEK. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
LUIZA GERVASIO DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CASSIMIRO DE LIMA. Filiação: ANTONIO GERVASIO DE OLIVEIRA e ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
MARCUS VINICIUS MENNA BARRETO GALVAO, 80 ano(s). Filiação: CLOVIS DA COSTA GALVAO e DULCE SANCHOTENE MENNA BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
MARIA APARECIDA DONATES DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILARIO ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: OLINDRINO ALVES DE ARAGAO e MARIA DONATES DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
NILVO WEISS, 86 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: MARLENE WEIGARTNER WEISS. Filiação: OSVALDO WEISS e ADELINA WEISS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANANIAS BALASSA DE OLIVEIRA. Filiação: ELOI FERREIRA MARTINS e ALIETE PULSIDES MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
RONALDO APARECIDO DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: LIZETE SALVARO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS e TEREZA ZEFERINO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
ROSELI PINHEIRO JONER, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ANTONIO JONER. Filiação: ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO e ILAIRA NASCIMENTO PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
THOMAS JULIO CORREA, 103 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: CENIRA BITENCORT CORREA. Filiação: JULIO ANTONIO CORREA e JULIA MARIA CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
VENINA GALVAO DE JESUZ, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DE JESUS. Filiação: GERMANO TIBURCIO GALVAO e CAMILA JOANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
VERONICA DARU, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONI DARU. Filiação: BASILIO BABI e SENKA BABI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
ZELI RUI FRANCA, 83 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: SAUL GENTIL FRANCA e DALCEMA SILVEIRA FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (17/11)