Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 17/08/2026

AGUSTIN MEJIA ORTIZ, 74 ano(s). Filiação: NARCIZO MEJIA e JOSEFINA ORTIZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ALAOR MACHADO, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDINEIA DA SILVA MACHADO. Filiação: ANTONIO MACHADO e PALMIRIA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ALVARO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: EUCLIDES AGOSTINHO DA SILVA e ALAIDE DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ANNITA PERRETTO GOMES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO GOMES. Filiação: STEFANO PERRETTO e CECILIA MARTINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
APARECIDA DO CARMO PEREIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO INACIO FERNANDES e MARIA DO CARMO DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
CARLOS ARTURO VALIENTE OTERO, 84 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: KATALIN MEHES. Filiação: JOSE VALIENTE e VICTORIA OTERO VALIENTE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
CELIA MARIA SANTOS, 74 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: OSVALDO SANTOS. Filiação: FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS e OLODIA BALDAO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
CELINA DE FATIMA CHIOSANI, 62 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: NELSON CHIOSANI e MAFALDA ALDA CHIOSANI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
CLEOFINIO BATISTA GIMENES, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ BATISTA GIMENES e GERALDINA DE JESUS HIPOLITO GIMENES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
DELOURDES KREFTA GUIMARAES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE KREFTA e MARIA CRUZETTA KREFTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 16 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
DINA MARIA DA SILVA ADAMS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON ADAMS. Filiação: WALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA e ELZA BERGES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
DIVA ROSINA CANELLO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARDELINO CANELLO. Filiação: LUIZ JULIO PAGNONCELLI e CATHARINA PAGNONCELLI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
DOUGLAS HENRIQUE DE AZEVEDO, 30 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: ANGELICA VICTORIA DE CAMPOS SOUZA. Filiação: ROSANE DE AZEVEDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
FRANCISLEI RITA, 49 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ANGELA MARIA DOS SANTOS RITA. Filiação: FRANCISCO RITA e DULCE NASCIMENTO RITA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
GRIZALDA DA SILVA DIAS DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SIDNEI DIAS DOS SANTOS. Filiação: JOSE CALADO DA SILVA e MARIA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
HENRIQUE COELHO DOS SANTOS, 28 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE ALVIR ALVES DOS SANTOS e JURUEMA APARECIDA COELHO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ILZA MARIA DA SILVA BUENO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISMAEL PERES DA SILVA e IZABEL BUENO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
IONARA REGINA WEBER DE SOUZA, 52 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: FABIO DE SOUZA. Filiação: NILVIA WEBER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
IRACEMA BECKER BUEST, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MILTON DOUGLAS BUEST. Filiação: MAX BECKER e LIDYA BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
JEFFERSON ALVES KARMAZEN, 53 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: JOSEANE WOSNI. Filiação: OSNY ROOZEVELT FERREIRA KARMAZEN e ROSA MARIA ALVES KARMAZEN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
JOACIR DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: ROSECLEA COSTA DA SILVA. Filiação: CIDRO DA SILVA e LIDIA VERNIZE DA SILVA. Sepultamento: CEM. JARDIM ETERNO PARANAGUA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
JOEL VICENTE CORREIA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DALZINA CORREIA. Filiação: BEJAMIM VICENTE CORRREIA e MARIA TOLEDO CORREIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
JOSE AMANTINO PAES, 83 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: APARICIO AMANTINO PAES e OLIVIA COSTA DE FONTES PAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
JOSE APARECIDO DA COSTA, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIANE JESUS DA SILVA COSTA. Filiação: CUSTODIO DOMINGOS DA COSTA e TEREZINHA FATIMA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
LAURO FERREIRA MELO, 84 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: MARGARETH GLICIA ESTEVES MELO. Filiação: MINERVINO VICENTE FERREIRA e JOSEFA MARIA DE MELO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
LUIZ AYRTON SARAIVA, 69 ano(s). Cônjuge: SONIA MARA GONCALVES DE ASSUNCAO. Filiação: GABRIEL SARAIVA e ENI GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
LUIZ DE ALMEIDA GARRETT, 88 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ARLETETRACZ GARRETT. Filiação: ADELINO DE ALMEIDA GARRETT e DALILA DA SILVEIRA GARRETT. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
LUIZ HENRIQUE PEREIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSANNA JOSELY THIEL PEREIRA. Filiação: ALMIRO PEREIRA e DIRCE ALVES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
MARIA DE LOURDES SILVEIRA MOURA, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARTHUR EUCLIDES DE MOURA e CARMELLA SILVEIRA MOURA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
MARIA ERENI PEREIRA SERDOTI, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GELCY JOSE PEREIRA e EVA PERES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
MARIA FRANCISCA DA SILVA SOBRINHO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM BATISTA SOBRINHO. Filiação: ANTONIO RAFAEL DE LIMA e JOSEFA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
MARIA MATHIAS DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO BICALHO DOS SANTOS. Filiação: TEREZA MATHIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
MARLI BECKHAUSER FERGUTZ, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERTOLDO IGNACIO FERGUTZ. Filiação: OSCAR BERNARDO BECKHAUSER e BLANDINA STEINER BECKHAUSER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
NEITA CARVALHO HOFFMANN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAUDIR HOFFMANN. Filiação: DOMINGOS ARISTIDES DE CARVALHO e AMBROSINA MONTEIRO DE CARVALHO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
NERY ALVES FERNANDES, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIANE MARIA THOMAZ FERNANDES. Filiação: VALDEVINO ALVES FERNANDES e LADY DOS SANTOS FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
NILTON DA CONCEICAO FELIX, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAO DA CONCEICAO FELIX e PLACIDIA MARIA FELIX. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
PAULO ANDRE LOPES, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA. Cônjuge: LUCIANA METZGER LOPES. Filiação: JOSE SERRANO LOPES e MARIA VILMA GROSSI LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
RAFAEL AZZOLIN BARCELAR DE SIQUEIRA, 48 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: ROSENILDE CRISTIANO. Filiação: BENEDITO BARCELAR DE SIQUEIRA e TERESA ANGELA AZZOLIN DE SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ROSELI DE OLIVEIRA ROCHA, 50 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: OSNI DE OLIVEIRA ROCHA e MARIA DISSENHA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ROSILEI ALVES RESENDE, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: PEDRO ALVES DOS SANTOS e URCINA DE FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO PEDRO, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
RUTE VOLPATO, 75 ano(s). Profissão: AGENTE TURISMO. Filiação: AVELINO VOLPATO e SANTINA GABRIEL VOLPATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
SEBASTIAO GOMES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: GERALDO DE OLIVEIRA SENRA e ISABEL GOMES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
SIDINEY APARECIDO MATEUS, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE MATEUS e MARIA CONCEICAO SIMOES MATEUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
SIRINEU BARBOSA GOMES, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: GERALDO GOMES e ANA BARBOSA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 16/08/2026.
SUERLI RIBAS DE OLIVEIRA HOFFER LINS, 72 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: CELIRIO PEREIRA DE OLIVEIRA e FRANCISCA DA SILVA RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
TEREZA OLANIUK, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE MARCEL SOLIZ. Filiação: JOSE OLANIUK e ANA OLANIUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
VENINA BERNARDO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BELMIRO MOREIRA DA SILVA. Filiação: PEDRO BERNARDO DE MENDONCA e MARIA FELIPE MENDONCA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 16 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
VICENTE HENRIQUE PEDROSA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA PEDROSA e FRANCISCA ROSA PEDROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
WILLIAM DOS SANTOS CUSTODIO, 23 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JEFERSON THIAGO CUSTODIO e MARLISE SOARES DOS SANTOS BARBOSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
WLADIMIR ZAVADZKI, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: RUTH FELD ZAVADZKI. Filiação: ZIGMUNDO ZAVADZKI e NOEMIA ZAVADZKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ZENEIDA BITTENCOURT LUCZYNSKI, 92 ano(s). Profissão: ESCRITOR. Cônjuge: JOSE LUCZYNSKI. Filiação: PEDRO TUPINAMBA BITTENCOURT e VERONICA REWAY BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.