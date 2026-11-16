Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 16/11/2026

ACIR MATEUS DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA MARIA SOARES. Filiação: ANTENOR DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ADALBERTO JORGE LEMOS, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARTHUR ROMEU LEMOS e MARY NEVES LEMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ALBINO FREDERICO VERISSIMO NEHLS, 95 ano(s). Filiação: ALBINO FREDERICO CARLOS NEHLS e MATHILDE WALTER NEHLS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ALBINO MATEUS NETO, 72 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SANDRA MARIA ARENHAT. Filiação: ALBINO MATEUS JUNIOR e HELENA KAHEL MATEUS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ALFRANIO NASCIMENTO SILVA, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IVONE APARECIDA MENEZES SILVA. Filiação: ISMAR NASCIMENTO SILVA e ANGELICA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ALYSSON SERGIO DE ALMEIDA, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSIAS DE ALMEIDA e ELIZABETH MASSANEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ANNE MARY NICHELE, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBINO LEBELEIN e GUILHERMINA LEBELEIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
APARECIDA GALHARDI, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GUIRINO GALHARDI e ROSA FURINI GALHARDI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ARACI PINHEIRO LIMA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLOVIS PINHEIRO LIMA. Filiação: TOBIAS CARVALHO DE BASTOS e BRIGIDA SEFONE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
AZUEL TEREZINHA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SANTINO DE OLIVEIRA FAGUNDES e OTILIA RIBAS FAGUNDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
CARLA RIBEIRO DA SILVA BRITO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GLEIDSON LUIZ DA SILVA BRITO. Filiação: MAURICIO BARREIROS DA SILVA e MARIETA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
CARLOS EDUARDO DE MUNHOZ FURTADO, 72 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: ROSANE TIZZOT DE MUNHOZ FURTADO. Filiação: JUCUNDINO DA SILVA FURTADO e CIRCE MARIA DE MUNHOZ FURTADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
CELSO OSCAR DE SOUZA GARCIA, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NADIR FULBER GARCIA. Filiação: MARIO CAVALHEIRO GARCIA e ALCINDA DE SOUZA GARCIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
CLARINDA DIAS CHAVES AGUIAR, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENJAMIN DE GODOY GONCALVES. Filiação: ANTONIO DIAS CHAVES FILHO e ZULMIRA RODRIGUES RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
CLEMERSON JULIO DA LUZ, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: YARA BROTTO. Filiação: JULIO DA LUZ e ISOLETE MARIA RODACHINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
DAILY DA CONCEICAO LEMINSKI BADUY, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERCY PEREIRA PAIN. Filiação: JOSE GABRIEL BADUY e VITORIA LEMINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
EDGAR MOREIRA BATISTA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GLACI GIESELER MOREIRA BATISTA. Filiação: FRANCISCO MOREIRA BATISTA e CANDIDA EVANGELISTA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ELYNA APPARECIDA DE SOUZA SCHEIDT, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NILSON MIRANDA. Filiação: ELOY BRASILIENSE DE SOUZA e HERONDINA TEIXEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
EMILIA DE SARANDY RAPOSO, 105 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO MORAWSKY e JOSEFHINA MORAWSKY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
FRANCISCO ALVES MACIEL, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JUSTILIANA ALVES MACIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
GONCALINA DOS SANTOS SIMOES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO SIMMOES. Filiação: LUCIA FARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ISOLINA BATISTA MONTEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE VICENTE BATISTA e JOSEFINA ALVEZ BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
IVONE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GABRIEL DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO ELOI DA SILVA e SUZANA FABIANO DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
JEAN CARLO VIEIRA, 48 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CARLOS IRONE VIEIRA e ELI TEREZINHA VIEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
JOAO BATISTA DA COSTA, 72 ano(s). Filiação: LAZARA NEVES DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
JOSE BERNARDO LIBRELATO, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: SAUL LIBRELATO e LUIZA ZATA LIBRELATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
JOSE MAURICIO DE JESUS, 82 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IDIVIGA CUBAS DE JESUS. Filiação: MARIA MARTINHA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA LUZIA, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
LEANDRO GONCALVES PINTO, 48 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: RUBENS GONCALVES PINTO e MIRIAN DO ROCIO DOS SANTOS PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
LEONEL FORNAZARI, 60 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: NELSON FORNAZARI e ARLETE DA SILVA FORNAZARI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
LEONILDE ALCIDES DO AMARAL, 78 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ALCIDES ALVES DO AMARAL e ALVINA NATALIA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
LUIZA ODETE PEREIRA SILVEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADELIO PEREIRA e GENI MACIEL PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
MARGARIDA APARECIDA SANTANA DE ANDRADE BOENO, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ROSALINA DE ANDRADE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
MARIA DIVINA, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: FRANCISCO LOPES DE SOUZA e LEANDRINA DELICA PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
MARIA TRINDADE CORREIA, 83 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: IZIDIO ROZA e MORENA OLIVEIRA ROZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
MARIANNA HEUPA, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LEOPOLDO HEUPA. Filiação: PAULO CETNAROSKI e ANTONIA CETNAROSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
MOEMA BRANCO, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ADHMAR BRANCO e CECILIA PEREIRA BRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
OSVALDO DA CUNHA LAGE, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LIDIA MORAES DA CUNHA LAGE. Filiação: PAULINO DA CUNHA LAGE e MARIA NASCIMENTO CORREA LAGE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
PEDRO FERREIRA JUNIOR, 89 ano(s). Profissão: GUARDIÃO. Cônjuge: DORVALINA GOMES DA SILVA. Filiação: JOAO MARIA FERREIRA e ANA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
RAMIRO SCHEUER, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO SCHEUER e GERTRUD SCHEUER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ROSA DE LIMA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO NEVES e MARGARIDA ANA MENDONCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
ROSICLER DO ROCIO PADILHA DA CRUZ, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ULISSES MOREIRA PADILHA e ODETHE DE LARA PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
SEBASTIAO FERREIRA COLACO, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ARGEMIRO FERREIRA COLACO e ELENA PALHANO COLACO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
SERGIO SEITI SUGUIMATSU, 71 ano(s). Cônjuge: MARLENE TERESINHA FUVERKI SUGUIMATSU. Filiação: MAKOTO SUGUIMATSU e YUKIE SUGUIMATSU. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
TRAJANO ALFONSO FERRER, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: TEOFILO NOBRREGA FERRER e MARIA DAS DORES ALFONSO FERRER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 15/11/2026.
VALERIA DA SILVA BLOCH, 41 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: JOSE RUGERI BLOCH e NILDA DA SILVA BLOCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
VANDERLEI CROZETA ASCARI, 48 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NELI SALVADOR ASCARI. Filiação: ARCENIO ASCARI e ZELI CROZETA ASCARI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.