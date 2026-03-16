Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 16/03/2026

ADRIANA APARECIDA SILVEIRA, 55 ano(s). Filiação: GERALDO CANDIDO DA SILVEIRA e MARIA DA SILVA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de março de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
AMILTON ANACLETO DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Filiação: NAO CONSTA e MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
ANA MARIA GOBI, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: FIORAVANTE JOSE GOBI. Filiação: JOSE VIEIRA DOS SANTOS e MARIA LARA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
BORTHOLO HERMES LUVIZOTTO, 96 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NEIDE SANCHEZ LUVIZOTTO. Filiação: ALFREDO LUVIZOTTO e IRENE LUVIZOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
CATU SAMOMIYA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAMORU SAMOMIYA. Filiação: HIDEO MASKO e KIO MASKO. Sepultamento: CEMITÉRIO DO MORUMBY EM SÃO PAULO – SP, terça-feira, 17 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
CLEITON SUNTAK DANIEL, 39 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: DARCI SUNTAK DANIEL e JANDIRA DO CARMO DANIEL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL CRISTO REDENTOR – FAXINAL/PR, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
DULCINEA ZUNINO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUTINO ALEIXO ZUNINO e EUGENIA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
EMILIA PLACUSZEK DE SOUZA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS PEDRO DE SOUZA. Filiação: PEDRO PLACUSZEK e PAULINA MIKOSZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DAS DORES, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
ERON QUADROS, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELIANA CRUZ CHELLIS QUADROS. Filiação: WALMOR ELIAS QUADROS e ELVIRA QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 16 de março de 2026. Data do Falecimento: 16/03/2026.
JEAN SOUZA DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEVERINO SOUZA DOS SANTOS e TANIA MARA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
JOAO FRANCISCO DE LIMA FILHO, 61 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: JOAO FRANCISCO DE LIMA e IVANIL VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZORAIDE CARDOSO DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA e DAVINA MARTINS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
LUIZ ALBERTO MARQUES PERTERCEN, 73 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SIMONE NEVES DE OLIVEIRA. Filiação: EMILIO PERTERCEN e JULIETA PERTERCEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
LUIZ CARLOS MAIA CARVALHO DE MELLO, 52 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: BENEDITO ISLAM CARVALHO DE MELLO e ELEONORA MAIA CARVALHO DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
MARIA DA LUZ CHUICO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE CHUICO. Filiação: CARLOS SCHUSTER e ELVIRA DOS SANTOS SCHUSTER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
MERCEDES SEGALLA, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HUMBERTO SEGALLA. Filiação: EDUARDO SCHWARTZBACH e LEONIDIA SCHWARTZBACH. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
SEBASTIANA RIBEIRO, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JORGE RIBEIRO. Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e MARIA DOS ANJOS ROCHA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de março de 2026. Data do Falecimento: 16/03/2026.
SOLIDONHO CAMARGO DE MELO, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO RODRIGUES DE MELO e JUVELINA DE MORAIS DE CAMARGO DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de março de 2026. Data do Falecimento: 15/03/2026.
TIECO SATO ONO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KYOSHI ONO. Filiação: MAHITI SATO e KIKUE SATO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 16 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
VALDIVINO MARTINS DE ARAUJO, 70 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: SEBASTIANA MARTINS DE ARAUJO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 16 de março de 2026. Data do Falecimento: 16/03/2026.
WALDEMAR HENRIQUE DOTTI, 83 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ALVANIRA ANDREATTA DOTTI. Filiação: JULIO DOTTI e MARIA LABANEA DOTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/03/2026.
ZILIA MARQUES, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO MARIA MARQUES. Filiação: JOSE CHANDOCHA e AHAFIA CHANDOCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de março de 2026. Data do Falecimento: 15/03/2026.