Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (15/12)
ADEMAR ALEXANDRE DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: GELSON DA SILVA e MARIA DIONIZIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
ADRIANA DE CAMPOS, 44 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: AURORA DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
ADRIANO ROGERIO LEMES, 53 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: NEUZA MARIA LEMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ADRIEL BATISTA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GABRIEL ANTONIO BATISTA e TEREZA CHAMPOSKI BATISTA. Sepultamento: CEMITÉRIO LAGOINHA / TIJUCAS DO SUL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
ALCIDIA BALDON DALAZUANA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALENTIM DALAZUANA e MADALENA BALDON DALAZUANA. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCARIA, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ALICE GAIOTTO SOARES, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: BENEDITO PORFIRIO SOARES. Filiação: JOSE GAIOTTO e ORMINDA DE JESUS GAIOTTO. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE / LONDRINA, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ANTONIO POPOVISKI MARTINS, 72 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: NELSON DE OLIVEIRA MARTINS e SOFIA POPOVISKI MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 14/12/2025.
ARIEL CLAUDIO GRANDE, 64 ano(s). Profissão: GERENTE MANUTENÇÃO. Cônjuge: ROSE MARIA DE MOURA GRANDE. Filiação: LUIZ GRANDE e ANA GLORIA GRANDE. Sepultamento: JARDIM SAUDADE, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
BRUNO VOLTOLINI, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AMADEU VOLTOLINI e SABINA VOLTOLINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
DELAIR ARTE DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEVERIANO ARTES e DELAIR ARTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
EDA DORYS HARTMAN SPINA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BENEDITO SPINA. Filiação: KURT HARTMAN e ANNA IARK HARTMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ELENA DOS SANTOS SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE TAVARES DA SILVA. Filiação: JOSE LUIZ DOS SANTOS e MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ELIEL APARECIDO ALVES, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO ALVES e LEONINA MARTINS ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 13:20h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
EUNICE PEREIRA, 79 ano(s). Filiação: LUIZ PEREIRA FILHO e ARACY CARDOSO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 14/12/2025.
GIDEMAR AMARAL FREITAS, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARLENE PAIVA FREITAS. Filiação: GIDEON OLIVEIRA FREITAS e MARGARIDA CONCEICAO AMARAL FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ILZA CASTURINA RIBEIRO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ RIBERO. Filiação: IRINEU RODRIGUES DE MELO e LEONOR PEREIRA DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
LEWIS EDWARDS, 97 ano(s). Profissão: TÉCNICO RADIOLOGIA. Cônjuge: SELMA CRISTINA EDWARDS. Filiação: REES JENKIN EDWARDS e MARY ANN BURRENSTON EDWARDS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: JORGE WILSON CARVALHO DOS SANTOS. Filiação: JOAO DE DEUS PEREIRA e MARIA MADALENA GUEDES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
MARIA IVONI MARTINS DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA PARECIDA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
MARIO CZELUSNIAK, 70 ano(s). Cônjuge: LEONI KOCHMANSKI CZELUSNIAK. Filiação: FELIX CZELUSNIAK e CONSTANTINA CZELUSNIAK. Sepultamento: PARQUE CAMPOS GERAIS, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSA DE AMORIM SOUZA. Filiação: JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
RACHEL NEVES, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MAGDALENA NEVES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
RAIMUNDO RODRIGUES VAZ, 85 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: LUIZA RODRIGUES VAZ. Filiação: GETULIO RODRIGUES DOS SANTOS e PAULINA VAZ RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
