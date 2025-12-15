Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 15/12/2025

ADELINA TEODORO DA ROSA, 65 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: MARIO FRANCISCO DA ROSA. Filiação: MANOEL TEODORO e CECILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
AIRTON DO ROCIO BRUZAMOLIN, 77 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DIAS BRUZAMOLIN. Filiação: GILDO BRUZAMOLIN e ELVIRA VERNIZZI BRUZAMOLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
ALCENOR COELHO RODRIGUES, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROSA LUIZA DE SIQUEIRA RODRIGUES. Filiação: VALENTIM COELHO RODIGUES e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
ANA KULKA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO KULKA DA SILVA. Filiação: MIGUEL GONCALVES DA SILVA e TEREZA SCHINDA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE CONTENDA, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ANTONIO HUGO DE CASTILHOS, 92 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: JURACI MARIA DE CASTILHOS. Filiação: MARCILIO CASTILHOS DOS REIS e CAROLINA DE ARAUJO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
BEGAIR DE FATIMA MATTOS FELIPPE, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: CARLOS ALBERTO FELIPPE. Filiação: JUVENAL DE AMTTOS e ANA SILVA DE MATTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
EMERSON MARCAL FARIAS, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: ARODONALDO FARIAS e ESTER FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
IVONE CARDOZO DA LUZ CAMARGO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS AMERICO CAMARGO. Filiação: SEBASTIAO CARDOZO DA LUZ e JAMILE PINHEIRO DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 14/12/2025.
JOAO CARDOSO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANTONIA PURCOTES DA SILVA. Filiação: SELMIRO CRISTOVAM DA SILVA e OTILIA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
JOAO GILSON AMARAL DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: EDUARDO ALVES DOS SANTOS e SANTA UMBELINA DO AMARAL SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
JORGE SEBASTIAO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO MAXIMILIANO DA SILVA e MARIA SEVERA. Sepultamento: MUNICIPAL DE ANDIRA, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
JOSE FRUTUOSO DE PADUA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA PEREIRA DOS SANTOS DE PAULA. Filiação: NAPOLEAO FRUTUOSO DE PADUA e MARIA GOMES DE PADUA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
JOSE GERALDO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SILVIA SANTANA LOURES DA SILVA. Filiação: JULIO DA SILVA e DOLORES DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
JURACI CHAVES, 57 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: MARIA LUCIA ANTOSKO RIBEIRO. Filiação: VITOR CHAVES e CONCEICAO MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
LUCIENE GOUVEA MANOEL BITTERBIR, 28 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUCIANO ALVES BITTERBIR e CLAUDIANE GOUVEA MANOEL BITTERBIR. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
LUIS CARLOS DOCKHORN, 59 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CHARLINE KOCHHANN DOCKHORN. Filiação: ARMINDO NICOLAU DOCKHORN e ANELCINDA DOCKHORN. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE TRES DE MAIO – RS, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
MARIA CAMARINI RODRIGUES DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS CAMARINI e AIDA TRAGANTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
MARIA DE OLIVEIRA MOURA, 93 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GUMERCINDO ALVES DE MOURA. Filiação: IZAIAS PIRES DE OLIVEIRA e MARIA PEDROZA DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
MARIANO PIETSRZAK, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: VICENTE PIETSRZAK e ANA PIETSRZAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
OSMAR KLEIN DO VALLE, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: OLIVERIO MONTEIRO DO VALLE e FANY KLEIN DO VALLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
PAULINA OLENICK PFAFFENZELLER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOPOLDO ATHELMO PFAFFENZELER. Filiação: JOSE OLENICK e MIKALINA OLENICK. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
RONI GARCIA DO NASCIMENTO, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANDRE GARCIA DO NASCIMENTO e MARLI GARCIA PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/12/2025.
ROSINILDO GOMES, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: IRACI MARIA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/12/2025.