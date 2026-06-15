Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 15/06/2026

AMELIA APARECIDA KRUPCZAK, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SERAFIM SILVA e MARIA ESIDIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
ANDREA CRISTINA SOTILL, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE SOTILL e MARIA APARECIDA RODRIGUES SOTILL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
ANGELICA ADAMSZUK DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVALDO DOS SANTOS. Filiação: JOAO ADAMSZUK e FRANCISCA ADAMSZUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
APARECIDO JUAREZ DE MATOS, 60 ano(s). Filiação: JUAREZ ZEFERINO DE MATOS e CARMEM DA COSTA MATOS. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
ARIOSNALDO RUCKL, 50 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: BRAULIO RUCKL e JOANA WILCEIA RUCKL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
CASEMIRO BIESEK, 101 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: LUDNA DA MOTTA BIESEK. Filiação: IZIDORO BIESEK e MARTA MARCHEWICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
CENILDA BITTENCOURT, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ADAO BATISTA BITTENCOURT e MARIA CECILIA M BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
CENIRA PEREIRA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VIRGOLINO PEREIRA DA SILVA e ETELVINA MARIA DE JESUS RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
CYROBA CECY BRAGA OLIVEIRA RITZMANN, 98 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Cônjuge: WALDEVINO LOPES DE OLIVEIRA. Filiação: JUVENCIO BRAGA e CONSUELO NUNES BRAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de junho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
ELIZETTE MARIA RIBEIRO PONDELEK, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LEOPOLDO PONDELEK. Filiação: ADALBERTO RIBEIRO e ROSALINA DE SOUZA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
EVANIL LEAL DE CARVALHO, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IZOLDINO LEAL DE CARVALHO e VICENTINA DELFINA DE CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
FERNANDO ANTONIO ZEQUINAO, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GABRIEL ALCEU ZEQUINAO e IONICE STEIN ZEQUINAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
GINUEFA NIZIO DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MIGUEL ARCHANJO DE LIMA. Filiação: JOAO NIZIO e ADELAIDE NIZIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
GIULIANO GUESSER, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ GUESSER e CECILIA CATARINA GUESSER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
INES DE OLIVEIRA DA CRUZ, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENTO ANTONIO DA CRUZ. Filiação: VALDOMIRO DE OLIVEIRA e ROSA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
IRACI KRULIKOSKI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLORENCIO KRULIKOSKI e TECLA KRULIKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
IVETE CARDOSO DOS REIS, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SILVESTRE CARDOSO e MARGARIDA DE SOUZA COLACO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
JOSE REINALDO COLACO MESSIAS, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALENCIO MESSIAS e FILOMENA COLACO MESSIAS. Sepultamento: CEMITÉRIO PASTOR VYDIMIR, segunda-feira, 15 de junho de 2026. Data do Falecimento: 14/06/2026.
LEONARDO WALCZAK CROPOLATO DE GODOY, 25 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DARCI WALCZAK CROPOLATO DE GODOY e JOSIMARA DE JESUS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
LORY PATZ, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: WILLY PATZ e ELFI PATZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
LUIZ CARLOS DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MANOEL SABINO DA SILVA e ANA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
LUIZ CARLOS MACIEL FERREIRA, 81 ano(s). Filiação: CAMILO ALVES FERREIRA e GENERINA MACIEL FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 15 de junho de 2026. Data do Falecimento: 14/06/2026.
LUIZ MIGUEL VIEIRA, 71 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: BENEDITO MIGUEL VIEIRA e DORVALINA COSTA VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
LUZIA MENDES DOS SANTOS DA COSTA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MENDES e ANGELINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
MARI DALVA FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ARION FERREIRA. Filiação: IGNACIO LEVANDOSKI e MARIA FRANCISCA LEVANDOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
MARIA APARECIDA MACHADO SPECHT, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: STEPAN SPECHT. Filiação: TEODOMIRO MACHADO e ROSA TISSI MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
MARIA DA SILVA CABRAL, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JANEIRO CABRAL. Filiação: BENEDITO P DA SILVA e ANDRELINA M DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
MARIA DO SOCORRO CAMURCA LIMA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGOSTINHO FERREIRA COSTA e FRANCISCA BARRETO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
MARIA JOSE DA SILVA WESTPHALEN, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR WESTPHALEN. Filiação: MANUEL DA SILVA PIRES e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
MARIA NOEMI FIGUEIREDO SILVA, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: PAULO ROBERTO SILVA. Filiação: NOLASCO LAURINDO FIGUEIREDO e EMILIA RIBAS FIGUEIREDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
NADIR DE OLIVEIRA MACHADO, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AGNELO DE OLIVEIRA MACHADO NETO. Filiação: ANTONIO COSTA e ZORAIDE SALES COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
NAIR LUCHTEMBERG, 91 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ALBERTO LUCHTEMBERG e ELIZA MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
NERITA DIAS DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JAIME DIAS DA SILVA. Filiação: FIRMINO ANTONIO DOS SANTOS e CRESCENTINA FRANCISCA VIANA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
ODETTE GANZ RIBEIRO, 96 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: PAULO ALVES RIBEIRO. Filiação: PEDRO GANZ e BRAZIA CECILIA DARIVA GANZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
PAULO CESAR GONCALVES RODRIGUES, 64 ano(s). Filiação: WALTER MODESTO RODRIGUES e MARIA GONCALVES RODRIGUES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
PAULO SERGIO DOMINGOS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OSMARINO DOMINGOS e AMELIA FONTES DOMINGOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
PEDRO BETIO, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA CELINA BENTO BETIO. Filiação: JOAO BATISTA BETIO e JOSEFINA BETIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
SIDINEIA DIAS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI SANTOS. Filiação: IVO ASSUNCAO DIAS e MARIA ANTONIA CAMPOS DIAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
SIRLEY MARIA LESZCZYNSKI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGOSTINHO ZEM e JOSEPHINA MANFRON ZEM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
TATIANA HOYOS MARTINEZ, 62 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ENRIQUE HOYOS MARTINEZ e ESPERANZA MARTINEZ SOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 15 de junho de 2026. Data do Falecimento: 14/06/2026.
VIVIANE OLIVEIRA DA COSTA, 33 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: BRUNA GRAZIELE DA SILVA COSTA. Filiação: JOSE FARIAS DA COSTA e VERA LUCIA OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
WALDEMAR KOOP, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NOELI GONCALVES KOOP. Filiação: WILHELM KOOP e MARIA KOOP. Sepultamento: COLONIA WITMARSUM – PALMEIRA/PR, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.