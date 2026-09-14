Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (14)
ANTONIA BRITO ARAUJO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DE BRITO ARAUJO e JOANA OLEGARIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE ANDRADINA, segunda-feira, 14 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 13/09/2026.
BRAZ CLAUDIO REGANHAN, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CILENE MARIA APARECIDA DA LUZ REGANHAN. Filiação: OLINDO REGANHAN e APPARECIDA GERALDO REGANHAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:45h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
DAVI VITOR BLAU FERREIRA, 1 mes(es). Filiação: WANDERSON VITOR DE PAIVA FERREIRA e ELAINE DE FATIMA BLAU FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 14 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 13/09/2026.
EDITE MARIA DA SILVA NASCIMENTO, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADOLFO RIBEIRO DO NSCIMENTO. Filiação: LAURINDO DAVID DA SILVA e MARIA DAS DORS DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ELIAS JACINTO DUARTE, 57 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: REALINO JACINTO DUARTE e BRASILINA MARIA DE JESUS DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ESPERANCA CABRAL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
GERARDO JORGE DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIZABETH KOPPE JORGE. Filiação: ANTONIO NEGME JORGE e MARIA TERESA DOS SANTOS JORGE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (14)
HILDA CRISTIANE WEISE, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALANGASTER JOSE WEISE e MARIA SUELI WEISE. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ILIANI DOS SANTOS OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SORES OLIVEIRA e IRACEMA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
IOLANDA FERREIRA DA SILVEIRA, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO JOSE DA SILVEIRA. Filiação: ALCIDIO FERREIRA e PALMIRA NEPOMUCENO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ISAURA RAMOS PINTO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RAMOS PINTO. Filiação: LINDOLPHO DE OLIVEIRA RAMOS e MARIANNA DA CONCEICAO BITTENCOURT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
IVANIR PEDRO VAIS, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO JOSE PEDRO e RITA JOAQUIM PEDRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
JACIR MARCONDES PASSOS, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ACIR PASSOS e LAURITA MARCONDES PASSOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
JOAO SOARES DANTAS, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DIRCE DE CARVALHO DANTAS. Filiação: ANTONIO SOARES DANTAS e MARIA FRANCELINA DANTAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
JOSE DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ANA VESOTSKI DOS SANTOS. Filiação: JOAO BALDUINO DOS SANTOS e DOMINGAS CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
JOSE TARCISIO DE LAVOR CAMPOS, 91 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: FRANCISCA DIVA CASTELO CAMPOS. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS e HELENA LAVOR CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
JUDITH GUIMARAES, 89 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: THEODORICO GUIMARAES e OLGA KLUGE GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
LUCIO GERMANO DA COSTA, 57 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: LILIANE VICENTE LOPES. Filiação: MAURICIO GERMANO COSTA e MARIA NIZA GERMANO COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
LUIZ MAURO LEBELEM, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: ELENIR TERESINHA LEBELEM. Filiação: ALBINO LEBELEM e GUILHERMINA LAZZARETTI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
LUIZ SERGIO DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DIRLENE APARECIDA CALACA DE SOUZA. Filiação: MIRO DE SOUZA e MARIA ERNESTINA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
MARCEL ADAMS, 61 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: NELSON RUBEN ADAMS e MARIA LEONOR FLORENCIO MEDIO ALVAREZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (14)
MARIA APARECIDA XAVIER NEUS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CICERO BENEVIDES XAVIER e JANDIRA DOS SANTOS XAVIER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
MARIA JOSEFINA GAGLIARDI PINTO, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GILBERTO PINTO. Filiação: FRANCISCO GAGLIARDI e LEDA GAGLIARDI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 14 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 13/09/2026.
MARLUS JOSE NERI DOS SANTOS, 56 ano(s). Filiação: MARIO JOSE NERI DOS SANTOS e SIRLEI NERI DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
MAURO LUIS PERBONI, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LUCIANO PERBONI e EVA MARILENE PERBONI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
MILTON MASTALER, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NILSA COUTO MASTALER. Filiação: JOAO MASTALER e DINA ESTEVAO DE FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ODONI ADALBERTO QUINTANA, 76 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ROSICLER MARIA ALCHIERI QUINTANA. Filiação: DAINDO BUENO QUINTANA e NADIR TEREZINHA FUCILINI QUINTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
PAULO ROBERTO MARTINISKI, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VERA LUCIA MARTINS. Filiação: MIGUEL MARTINISKI e SOFIA ARINDARZHKA MARTINISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ROBERTO CARLOS VENTURA, 61 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA APERECIDA DA SILVA VENTURA. Filiação: CARMO VENTURA e MARIA LAVADO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ROBERTO WILSON BERRO, 88 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: CLEMENTINA DA SILVA BERRO. Filiação: LUIZ SILVIO BERRO e THEREZA CONSENTINO BERRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
SERGIO POSSAMAI GIRARDI, 57 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SILVANA APARECIDA ANDRADE. Filiação: AGENOR GIRARDI e ZUNIR POSSMAI GIRARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
SERZEDELO SANTOS SCREMIM, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEUZA ANTONIA FIOREZE SCREMIM. Filiação: DOMINGOS SCREMIM e AMELIA SANTOS SCREMIN. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
SIDNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ALFIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e NAIR CAETANO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (14)
SOELI LOURENCO DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO LOURENCO DOS SANTOS e MARIA PRESTES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 13/09/2026.
SUELI HOBI DUARTE VOLACO, 76 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: TERCIS AUGUSTO DUARTE VOLACO. Filiação: WERNER HOBI e ANGELINA HOBI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
YONE DOS SANTOS VARGAS, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARINALDO DE LIMA. Filiação: APRIGIO SERAFIM DOS SANTOS e ALEXANDRINA RITA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ZAIRA ELIAS ASSAD, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ELIAS ASSAD e JORGINA ASSAD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
ZENIR MARIA DE LIMA RAMOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERCULANO AZARIAS RAMOS. Filiação: LAZARO PAULO DE LIMA e PALMIRA LEONEL FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.