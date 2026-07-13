Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (13)
ADEMIR AUGUSTINHO GREGOLIN, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: OTAVINO GREGOLIN e MARIA DA LUZ CORREIA DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
ALAIDE CONCEICAO MENDES DA CUNHA, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DINANCOR CUNHA. Filiação: ARMINDA DELFINA DAS DORES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ALCIDES CORREA SOARES NETO, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CARLOS CORREA SOARES e EGILDA DA SILVA SOARES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ALESXSANDRO LUIZ MARTINELLI, 51 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Filiação: IVALDA MARIA MARTINELLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ALVACI MARIAN, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORBERTO MARIAN. Filiação: MANOEL ALVIM MATIAS e MARIA MINERVINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ANDIRICO SEBASTIAO DE PAULA, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: VERGILIO DE PAULA e MARIA APARECIDA DE PAULA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ANGELINA MARLI SKORA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILO FRANCISCO SKORA. Filiação: ANTONIO WAGNER e MARIA GEMA WAGNER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ARNO DAVI ZADINELLO, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JANDIR LUIZ ZADINELLO e ALBINA GAGIOLA ZADINELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
BENTO CREADO BECKER, 6 ano(s). Filiação: JOSE EDUARDO GHENO BECKER e LUCIANY PELISSON CREADO BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
CICERO MENDES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: EMILIANO MENDES DOS SANTOS e MADALENA GREJIO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Data do Falecimento: 12/07/2026.
CLAUDIO RAMOS, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAQUIM RAMOS e ANGELINA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 12 de julho de 2026. Data do Falecimento: 12/07/2026.
CLEONICE TENORIO DE MELO, 72 ano(s). Profissão: PSICOPEDAGOGO(A). Filiação: MANOEL MARINHO DE MELO e ELVIRA TENORIO DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
CONCEICAO APARECIDA ALVES, 76 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: OZORIO ALVES e ANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (13)
CONCEICAO MARIA DA ROCHA SOUZA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM MARIA ROCHA DE SOUZA. Filiação: MANOEL LUIZ DA ROCHA e BENEDITA MARIA DA ROCHA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
DALTON DE MELO ABREU, 53 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ARANLDO PEREIRA DE ABREU JUNIOR e ANGELINA APARECIDA DE MELO ABREU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
DENIR DOMINGUES CARDOSO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IVO CARDOSO. Filiação: CRISTIANO DOMINGUES e MANOELINA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
DIEGO LEAL SCHRIPIETCZ, 38 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOEL SCHRIPIETCZ e ROSANA CORDEIRO LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
DIRCEU GOMES, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ORLANDO GOMES e MARIA SILVA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
EDISON TADEU DE ALMEIDA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOANA LUCIA KREVORUCZKA DE ALMEIDA. Filiação: ZENIR ALMEIDA e ANA CANDIDA MAMEDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ELIANA VEMNTURIN MANFREDI, 59 ano(s). Profissão: CHEFE PESSOAL. Cônjuge: OSMAR MANFREDI. Filiação: NAIR MARINO VENTURIN e GENUINA BELUSSO VENTURIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ERMINIO EMIDIO DOS SANTOS, 102 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE EMIDIO DOS SANTOS e ANTONIA MARIA DA SOLIDADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
EVERTON YOSHITAKE SOARES, 7 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: WELLINGTON LARA SOARES e MARIANE CRISTIANE FERREIRA SOARES. Sepultamento: JARDIM PARAISO /PONTA GROSSA, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
FABIOLA CAVENAGHI, 46 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: ANTONIO CAVENAGHI e ODETE ROBLES CAVENGHI. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Data do Falecimento: 12/07/2026.
FRANCISCA RIBEIRO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALIR CORDEIRO. Filiação: ANTONIO RODRIGUES e ORESTINA LOPES DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
HELIO MARIO DETOFOL, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA ELISABETH TOIGO DETOFOL. Filiação: MARIO DETOFOL e IRMA MAITO DETOFOL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
IDA SALIK, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALOYS WEISS e OLGA WEISS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ILDA BRESSAN, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACINTO LEO BRESSAN. Filiação: BAZILIO BENTO MARCELINO e AMABELE BISON MARCELINO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
JOSE DOS SANTOS PINTO, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MANOEL DOS SANTOS PINTO e MARIA LINA DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
JOSMARI LIDIA CONTESINI, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: DORVAL CONTESINI e BENTA DOS SANTOS CONTESINI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Data do Falecimento: 12/07/2026.
LAURA RAFAELA VIEIRA, 94 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO MARIA VIEIRA e EMERITA SARAGOCA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MARIA HILDA DE JESUS, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOPAQUIM PERES e IZOLINA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MARIA NILDA ARREAL SECCHI, 75 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: WALDEMIR DIONISIO SECCHI. Filiação: JOSE ARREAL e ERNESTINA LUIZ ARREAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MARIA ORACINA DE OLIVEIRA MIRANDA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANISIO PEREIRA DE MIRANDA. Filiação: JOAO CATARINA DE OLIVEIRA e NATALIA NUNES NOGUEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MARIA REDINA JANKE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVALDO PAULO JANKE. Filiação: FIDENCIO SANTANNA CAVALHEIRO e ROSALINA CARVALHO CAVALHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (13)
MARILU KOVALSKI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO KOVALSKI. Filiação: JOSE KTONISKI e IVETE KTONISKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MARINEZ TITO SALGADO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO APARECIDO DA SILVA. Filiação: HELVENE LESSA SALGADO e ISABEL TITO SALGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MARJEM BLIMA ZYMBERG, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IEKO ZYMBERG. Filiação: MORDKA MEJNOCH EJZENBERG e FAJGLA EJZENBERG. Sepultamento: CEMITERIO ISRAELITA, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MARLON MORAES, 41 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: VALDOMIRO TRINDADE DE MORAES e MARIA DAS NEVES SILVA MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
MAURO ANTONIO PRZBYSZEVSKI, 65 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: VALEIRO PRZBYSZEVSKI e ANA DOREINKO PRZBYSZEVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
PATRICK CORDEIRO PEREIRA, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JAIRO FERREIRA PEREIRA e ROUSELETE CORDEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
PAULO FERREIRA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: PEDRO FERREIRA e OTILIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ROGER COUTO DA SILVEIRA, 39 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DANIELE PEREIRA DE SOUZA. Filiação: DONIZETE IMIDIO DA SILVEIRA e NEIDE DE COUTO DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ROSANE ALBERTTI NABOSNE MORAIS, 55 ano(s). Cônjuge: EMERSON MORAES. Filiação: PEDRO NABOSNE e DOULORES ALBERTTI NABOSNE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ROSENY VON KRUGER, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ZAHIR VON KRUGER e IRONDINA GRACIANO VON KRUGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
SERGIO RAFAEL CORDEIRO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: GIOVANA PERTAZ CORDEIRO DA SILVA. Filiação: QUINIDIO CORDEIRO DA SILVA e ELVIRA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
SIDNEY COUTINHO, 84 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LUIZA VENANCIO COUTINHO. Filiação: MARIO AZEREDO COUTINHO e JULIA CALIGARI COUTINHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
SIROBA MOREIRA BATISTA SQUENA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA e MARIA MOREIRA BATISTA. Sepultamento: COLONIA – COLOMBO, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Data do Falecimento: 12/07/2026.
VALDEREZ FERRAZ MACHADO, 92 ano(s). Filiação: JOAO AFONSO e FLORISBELA FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
VERA LUCIA DOS SANTOS ALBERTI, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FILASTRO BENEDITO ALBERTI. Filiação: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS e MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
VILMA ELVIRA PINO DE ARAUJO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LODI FIGUEIRA DE ARAUJO. Filiação: FREDERICO PINO e IDA BARTH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
ZILA CHIBIAQUE CHAMORRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUASIMODO CHAMORRA e IZAURA CHIBIAQUE. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.