Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (13)

ADOLFO IRIO STIVAL, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIZETE PEREIRA DE JESUS. Filiação: SILVIO STIVAL e ANGELA TEREZA PARIZE STIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 12 de maio de 2024 às 17:00h.

AFONSO FELIX MARANGONI, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ALBERTO MARANGONI e EMILIA PRADI MARANGONI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

ANDREIA APARECIDA DE PAULA DOS SANTOS, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JONNY PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: MARIA DE LURDES DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de maio de 2024 às 15:00h.

ANGELA MARIA HINTZ, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GENTIL HINTZ e ELISA DEROSSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 12 de maio de 2024 às 17:00h.

ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE, 80 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: CREUZA GONZAGA DE ANDRADE. Filiação: FRANCISCA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 14:00h.

ANTONIO BORGES DE ARAUJO, 65 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: DINARTE PACHECO DE ARAUJO e MARIA DUQUES BORGES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 09:00h.

ANTONIO IVANOSKI, 77 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: NEUZA APARECIDA PEREIRA IVANOSKI. Filiação: EMILIO IVANOSKI e MARIA IVANOSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 11:00h.

ARI MORO, 82 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: JOSE MORO FILHO e ISOLINA MORO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 13:00h.

BRUNO GREIN QUINTILIANO, 27 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DEMILDO RODRIGUES QUINTILIANO e SIRLEI GREIN QUINTILIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

CANDIDO MIGUEL MOREIRA, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSENIR MARIA SILVA MORGES MOREIRA. Filiação: JOAO MOREIRA e HILDA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 12 de maio de 2024 às 16:00h.

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: YOLANDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 16:00h.

CELCO CASTILHO, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SONIA DE FATIMA RITA. Filiação: PEDRO CASTILHO e ANGELINA CASTILHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

CESAR DE JESUS MENDES, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADRIANA DE FATIMA CAMILLO. Filiação: THEREZIO CANDIDO DE JESUS MENDES e ELENA SILVEIRA DE JESUS MENDES. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO EM PONTA GROSSA – PR, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

CILCO HONORIO DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: JONAS HONORIO DA SILVA e IGNES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

CLODOMIRO ONESIMO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LEDA APARECIDA PEREIRA. Filiação: VICENTE ALVES DA SILVA e OLANDINA BALTAZAR DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 10:00h.

CONIGUNDA KROLICOSKI KOPACHINSKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO KOPACHINSKI. Filiação: FELICIO KROLICOSKI e ANASTACIA MORANTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 16:00h.

CRISTIANE MENDES RIBEIRO, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CELSO LUIZ RIBEIRO e MARLI MENDES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

DILSON JOSE DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: SIRLENE DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO JUVENCIO DE SOUZA e MARIA LENI BARBOSA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 13:00h.

DIRLENDE GURECK, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO GURECK. Filiação: OTACILIO PIRES DE BASTOS e MARIA PIRES DE BASTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

ESMAEL GARBELINI, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA VIANA GARBELINI. Filiação: ARLINDO GARBELINI e EZOLINA DANIEL GARBELINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

ESTELA NOSZCZYK, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: MIECESLAU NOSZCZYK e PLACIDIA TETERISKI NOSZCZYK. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 16:30h.

FRANCISCA KALUZNY CARMIN, 83 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JOSE CARNIN. Filiação: MIGUEL KALUZNY e PELAGIA KALUZNI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 13:00h.

FRANCYELLE MENEZES MACEDO, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCIO JOSE DA SILVA. Filiação: LISLAINE MARA MENEZES MACEDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 16:30h.

GERSON LUIZ DE AZEVEDO E SILVA, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DE AZEVEDO E SILVA e ROSA DE AZEVEDO E SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 12:00h.

HILDEGARD MARIA LEITNER, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: EUGENIO OTTO LEITNER. Filiação: FREDERICO THEODORO HENDEL e ANNA INES SORRISO HENDEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

JORGE ABRAO DE PAULA, 70 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: MILTON DE PAULA e MARIA APARECIDA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 10:30h.

JOSE FAUSTINO DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELOINA DE MOURA DA COSTA. Filiação: FIRMINO FAUSTINO DA SILVA e FRANCISCA MERCEDES DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 13:30h.

JOSE GERMANO SIBEN, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAO DE PAULA SIBEN e HIRTHA AUGUSTINHAKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 14:00h.

LAUDELINO MIZIDIO, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELZA CANDIDO MIZIDIO. Filiação: PEDRO MIZIDIO e ODETE CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 16:30h.

LIDIA MARTYNOWICZ, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARTYNOWICZ e PARASQUEVIA MARTYNOWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

LUIZ CESAR FARINACIO, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE GERALDO FARINACIO e APARECIDA CALEGARI FARINACIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 11:30h.

LUIZA VAUVKI MOREIRA, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DORIVAL MOREIRA. Filiação: ESTEFANO VAUVKI e ERNESTINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 09:00h.

MARCELEI MIRANDA PENTEADO, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: WILSON DOS SANTOS. Filiação: MANOEL MIRANDA PENTEADO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS PENTEADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 12 de maio de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO HENRIQUE DA SILVA. Filiação: ANTONIO ALVES DA SILVA e CORNELIA CANDIDA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: WILLIAM DA CONCEICAO FERREIRA. Filiação: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e JOSEFA CHAMBO DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 12 de maio de 2024 às 17:00h.

MARLENE APARECIDA FERNANDES, 77 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: AUGUSTO FERNANDES. Filiação: ROBERTO NUNES DA SILVA e MARIA LEFOCI DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 09:00h.

NAUR CAPRONI, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CLECY BERENICE DA CONCEICAO CAPRONI. Filiação: RANDOLFO JOSE CAPRONI e HELENA JACOPETI CAPRONI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

OLIVIA LOUISE LINDBECK DOHMS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JORGE AUGUSTO SCHONHALZ DUTRA DOHMS e MARCELLA CRISTIANE LINDBECK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

ONDINA SOHN, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: RICARDO SOHN JUNIOR e ELLI SOHN. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANA, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 13:00h.

OSMAR DA COSTA ARANEGA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: HELOISA HELENA FEIJO DA COSTA. Filiação: ANTONIO DA COSTA e MARIA ARANEGA DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 11:00h.

PAMELA LUIZA AZEVEDO, 29 ano(s). Filiação: NAO CONSTA e CLEMAIR DE JESUS AZEVEDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 11:00h.

RAFAEL PACHECO, 32 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE VILMAR PACHECO e MARINES FATIMA NUNES PACHECO. Sepultamento: MUNICIPAL DE PASSOS MAIA SC, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

ROZALINA TARINI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO TARINI. Filiação: NIZOLI JACOMO e MARIA DIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

SAMIR ASSAD, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: SADY ASSAD e LEONI ASSAD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de maio de 2024 às 17:30h.

SORAIA MARIA FERREIRA SANTANGELO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUCIANO SANTANGELO. Filiação: LUIZ FERNANDO BIANCHINI FERREIRA e GERSIL CUNHA FERREIRA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

SUELY DO CARMO KLECHOVICZ, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEONARDO CORNELIO KLECHOVICZ e ERNA MIRIAM PEREIRA KLECHOVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

SUME MAYESHIBA TANAKA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOSHIHARU TANAKA. Filiação: SHIZUICHI MAYESHIBA e MATSUE MAYESHIBA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 16:30h.

TACIO ALMEIDA BENTO, 2 ano(s). Filiação: TARCISIO DE SANTANA BENTO e TAINA DOS REIS DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 17:00h.

TERESINHA NABOSNE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO LENSER. Filiação: ANDRE NABOSNE e CATARINA NABOSNE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 12 de maio de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA MARIA DE CASTRO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO AMARAL DE CASTRO e AURINA GOES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

VANIR PEDROSO DOS PASSOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FERREIRA DOS PASSOS. Filiação: NESTOR XAVIER DA SILVA e CLARINDA PEDROSO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 16:00h.

VIVIANE DO ROCIO HASSMANN, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARNO HASSMANN e MAFALDA HASSMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 10:00h.

VIVIANE RICHTER BENTHIEN, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: ALTEMES BENTHIEN. Filiação: ALFREDO HAMILTON RICHTER e ANTONIA RICHTER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 15:00h.

ZILDA MILEK BONATTO, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZ ALCEU BONATTO. Filiação: THOMAZ MILEK e ANASTACIA NADOLNY MILEK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

ZISA FERREIRA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO HERMES FERREIRA e LEONINA ROSA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

