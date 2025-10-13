Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (13/10)
ANIZIA DINIZ MOLINARI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BENTO DINIZ e CARMEN DOS SANTOS DINIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ANTONIA MARIA ELIAS BUHRER, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE HOLANDO BUHRER. Filiação: FRANCISCO GULHERME ELIAS e MARIA ANA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 11:20h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ANTONIO ALVES FERREIRA, 53 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA NADIR CARVALHO FERREIRA. Filiação: GABRIEL ALVES FERREIRA e ANGELA DISSENHA FERREIRA. Sepultamento: RIO DO UNA TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ARAMIS JACOB BRANDALIZE, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: HELEINE ANTONIETA DORIGO BRANDALIZE. Filiação: AZILIO BRANDALIZE e IDA MARIA SCHLIPAKE BRANDALIZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
BENEDITA DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DERALDINO JOAQUIM DA SILVA. Filiação: LAZARO ANTONIO DA SILVA e PAULINA SILVESTRE DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
CLEONICE DO ROSARIO ZACARCHUKA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISIDORO ZACARCHUKA e IRACEMA CECILIA ZACARCHUKA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
DARCIZO FRANCO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO FRANCO e ANTONIA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
DELTA OLIVA XAVIER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELICIO XAVIER. Filiação: JOSE OLIVA e ALTIVA DA SILVA OLIVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
EDIMILSON RAMPONI, 57 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOAQUIM BARDUCO RAMPONI e THEREZA PADOVAM RAMPONI. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
EDSANDRO PEREIRA COELHO, 47 ano(s). Cônjuge: MICHELE ROSANA ROSETTA COELHO. Filiação: EDSON PEREIRA COELHO e SANDRA MARA PEREIRA COELHO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
JORGE SOUZA DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DINACIR SOUZA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL DE SOUZA DE OLIVEIRA e ANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
JOSE ODORICO FRANCISCO, 84 ano(s). Filiação: ODORICO JOAO FRANCISCO e MARIA IDALINA FRANCISCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
JOSIAS ALVES GUEDES, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ALVES GUEDES e VERALUCIA JOAQUINA ALVES GUEDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
LUIZ FERNANDES CARMON DA SILVA, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO ROBERTO DA SILVA e REGINA FATIMA CARMON DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MARIA DIUILDA ROSA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DE LARA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MATHEUS DE LIMA DOS SANTOS, 2 mes(es). Filiação: JOAO PAULO DOS SANTOS e ELISANGELA DE LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
MICHELE ANDRESSA DE SOUZA FERNANDES, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIANA TEREZINHA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
PEDRO ALVES DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: AVESTIL ALVES DA SILVA e CARMITA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 13/10/2025.
RAIMUNDO GONCALVES CARDOZO, 84 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSEMERI DA CUNHA CARDOZO. Filiação: PRAXEDES GONCALVES CARDOZO e JOSEFINA BANER CARDOZO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
ROBERTO CARLOS DA FONSECA, 91 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: SEBASTIAO GOMES DA FONSECA e MARIA DE LOURDES FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
SERGIO LUIZ FRONHOLZ RIBEIRO, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO e MARIA MAGALI FRONHOLZRIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
WALDIR PEDRO XAVIER TAVARES, 98 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ZULEIKA PASRORELLO TAVARES. Filiação: LAURO GENTIO PORTUGAL TAVARES e EUTERPE DE MACEDO XAVIER TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
