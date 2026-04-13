Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 13/04/2026

ALLAN RODRIGO TORRES BLAZIUS, 24 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: CLEDERSON JOSE SCHMITZ BLAZIUS e ANA PAULA TORRES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Data do Falecimento: 12/04/2026.
ANA SVIONTEK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO HASKASKI e CATARINA HASKASKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
ANTONIO CARLOS FERMINO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA INES MENDES DA SILVA. Filiação: ATAIDE FERMINO DA SILVA e ROSA INACIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 12 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
ANTONIO JOSE DA CRUZ, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANITA MANFRON DA CRUZ. Filiação: JACINTO ESTEVAO DA CRUZ e ROSA DOS SANTOS DA CRUZ. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
CARLOS EDUARDO KUSMA MOREIRA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EUCLIDES MILITAO MOREIRA e TEREZA KUSMA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
CLAUDIO BISPO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS. Filiação: ANTONIO ALICHANDRINO DOS SANTOS e MARCELINA BISPO DE APOLONIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
DILAH MARTINS DA CUNHA, 107 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: LUIZ DE GARAY BRANCO DA CUNHA. Filiação: FLAVIO GABRIEL MARTINS e HERCILIA SANTOS MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
DULCINEIA CARTES, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CARTES JUNIOR e MARIA TEREZA DE LIMA CARTES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
ELVIRA GAUZISKI, 77 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: LUCIANO GAUZISKI e LUDOVICA GAUZISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de abril de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
FABIO JUNIOR MILA, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ CARLOS MILA e TEREZINHA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
FERNANDO SILVEIRA PICHETH, 86 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARLY ENGELHORN PICHETH. Filiação: MIGUEL RAYMUNDO PICHETH e CHLORIS SILVEIRA PICHETH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 12/04/2026.
IVANI SANTINA DOS PASSOS, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: BRASILIO DOS PASSOS e PEDROLINA VEIGA DOS PASSOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
IVANIR FIGUEIRA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA. Filiação: DINARTE FIGUEIRA e ESMENIA RAFAEL DE SOUZA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
JOSIAS BARBOSA RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: OZIAS BARBOSA e IZABEL MARIA BARBOSA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
LAUDENEIA NASCIMENTO DE LIMA, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL MORAES FERREIRA. Filiação: LAUDEVIR CORDEIRO DE LIMA e TEREZA DINO DO NASCIMENTO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
LAZARO VERISSIMO DE CARVALHO JUNIOR, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LAZARO VERISSIMO DE CARVALHO e ETELVINA RIBEIRO DE CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
LUCAS APARECIDO DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ANTONIO PAILO DE SOUZA e TEREZA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
MACIR MOISES COLODEL, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LIDIA CASPREK COLODEL. Filiação: ANTENOR COLODEL e ITALIA PARIZE COLODEL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
MAFALDA HELENA CERONATO FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: SEBASTIAO FERREIRA. Filiação: LUIZ CERONATO e HELENA CERONATO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
MARCIA ROSANE KOSOSKI CARLOTTO, 49 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ROSEVIL ANTONIO CARDOSO. Filiação: LUIZ KOSOSKI e MATILDE KOSOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
MARIA BENEDITA DE RAMOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DE LIMA RAMOS. Filiação: PEDRO AFONSO VIEIRA e DEOLINDA AFONSO VIEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO AGUA AZUL, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
MARIA OLANDINHA OLENIKE DE ASSIS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALINDO DE ASSIS. Filiação: JOAO OLENIKE e JULIA MULLETTA OLENIKE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
MARIA TERESINHA PRUDLO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PROTAZIO PRUDLO. Filiação: ARTHULINO CARVALHO e MARIA ALVES MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 12 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
NELSON LUCIO MACHADO, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOAO LUCIO MACHADO e ARGENTINA GOMES MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Data do Falecimento: 12/04/2026.
RAFAEL FRANCO BATISTA, 45 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: LUIZ PEDRO BATISTA e MAXEMILIA FRANCO INOCENCIO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
ROBERTO ALMEIDA HENRICHSEN, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALLAN ALVES ALMEIDA SOARES DE MELO e WANDA CLAUDIA HENRICHSEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ROBERTO FARIAS KIEL, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LINEU BORGES KIEL e JOANA ODETE FARIAS. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA EM TIJUCAS DO SUL PR, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
RUBENS DE ARAUJO NAUROSKI, 59 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: JOSE NAUROSKI FILHO e NELI TEREZINHA DE ARAUJO NAUROSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Data do Falecimento: 12/04/2026.
RUY MOREIRA DA COSTA, 96 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA ANTONIA VALERIO DA COSTA. Filiação: ACRISIO MOREIRA COSTA e LAVINIA PACHECO DA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Data do Falecimento: 12/04/2026.
SUELLEN CRISTINE NUNES ROSA, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: APARECIDO NUNES FERREIRA e TANIA NUNES FERREIRA. Sepultamento: JARDIM GABINETO, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
TEREZINHA SILVA FRANCA DA COSTA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERCILIO PEREIRA DA COSTA. Filiação: AMADEU DA SILVA FRANCA e JULIA FRANCA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
VALDIR TADEU FARIA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GISELE BARONE FARIA. Filiação: LUCIO DANIEL DE FARIA e DOLORES RIBEIRO DE RARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
VALTO BRASILEIRO, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DEUSA DE MORAES. Filiação: FAUSTO BRASILEIRO e LEONILDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.
ZULMIRA TORTATO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO ALCIDIO TORTATO. Filiação: SEBASTIAO PILATO e DULCIDIA PILATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 12/04/2026.