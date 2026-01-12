Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (12/01)
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA OKAMOTO, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUIZ FLAVIO OKAMOTO e ELIANE SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 11/01/2026.
APARECIDO ORTEGA, 82 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: JOAO ORTEGA e ARITUZA LEITE PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 12/01/2026.
ARELYS DOLORES MENDOZA GALARRAGA, 65 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: RUBICEL BATISTA VAZQUEZ. Filiação: MIGUEL DE LOS SANTOS e JUANA MIGUELINA GALARRAGA DIAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
CLAUDIO KINDLMANN, 63 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: ROSELI PALOMO KINDLMANN. Filiação: HARRY KINDLMANN JUNIOR e LEONTINA KINDLMANN. Sepultamento: A DEFINRI, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
EDENILSON APARECIDO DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: EVA DOS SANTOS. Filiação: APARECIDO JOSE DOS SANTOS e OLIVIA RESENDE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
JOANA LUIZA DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO JOSE DE LIMA. Filiação: LADISLAU MONTOSKI e ROSALIA SHINNEIDER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
JOAO ANTONIO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DIONISIA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: PEDRO ANTONIO DA SILVA e VITALINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
JOAO CARLOS ZBLEWSKI DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO VIDAL DE OLIVEIRA e ANA ZBLEWSKI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, 40 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO GOMES DOS SANTOS e LINDAURA MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 11/01/2026.
JULIO CESAR DE CARVALHO, 61 ano(s). Filiação: JULIO SOARES DE CARVALHO e SIFIA SOARES DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LUIZ CARLOS DA LAPA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CARMEN HELENA DOS SANTOS BENTO DA LAPA. Filiação: ORLANDO DA LAPA e CIRENE DE ALMEIDA LAPA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
LURDES TEIXEIRA DE ALCANTARA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ERMOGENES DE ALCANTARA. Filiação: NOE DE PAULA TEIXEIRA e RITA PANISSON TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (12/01)
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: WALDEMAR NASCIMENTO. Filiação: OSCAR MOREIRA DE OLIVEIRA e MARIA SANT ANA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MARIA HILARIA DE MOURA MOREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORDAO FRANCISCO MOREIRA. Filiação: JULIO HILARIO DE MOURA e CONSTANCIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MARIA REGINA DE SOUZA MAIA, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HIRAM AUGUSTO MAIA e NARCINDA SOUZA MAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MOACIR IZAIAS BERNARDI, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADAYANA PADILHA DA SILVA BERNARDI. Filiação: JACIR BERNARDI e ENEDINA ALVES BERNARDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
NEYWALDO ROSENDO FOGACA JUNIOR, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DIRCE DA CRUZ FOGACA. Filiação: NEYWALDO ROSENDO FOGACA e NAIR FOGACA. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 11/01/2026.
ROSA KUCHNIR DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS ANTONIO DA SILVA. Filiação: ANTONIO KUCHNIR e MARIA CRESCZUK KUCHNIR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
ROSANGELA APARECIDA RAMOS, 68 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: CANDIDO JOSE SANTOS e CELIA RODRIGUES RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
SINIRA DA SILVA ESTEVAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ PRUDENCIO ESTEVAO. Filiação: JOAQUIM DA SILVA e MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 12/01/2026.
TULIO RUTKOSKI ANDRADE, 31 ano(s). Filiação: WILSON ANDRADE e DANIELE CRISTINA RUTKOSKI. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/01/2026.
VERA LUCIA TAVARES, 64 ano(s). Profissão: DIREITO. Cônjuge: JOSE FRANCISCO TAVARES FILHO. Filiação: TOMAZ KUROVSKI e MARIA APARECIDA KUROVSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (12/01)