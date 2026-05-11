Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 11/05/2026

ABIGAIL DOS SANTOS MOREIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO WILSON MOREIRA. Filiação: ANTONIO WILSON MOREIRA e ANA BARBOSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
AGACIR DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ANA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ALBERTINA ELISA TEIXEIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIDES ALVES. Filiação: RAIMUNDO ELISIO TEIXEIRA e SILVINA MARIA TEIXEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ANTONIO ALVARO DE ARAUJO, 92 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: LEILA DA ROCHA ARAUJO. Filiação: ALVARO VIEIRA LIMA e MARIA ALVES DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ARILDA DO CARMO OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAO SOUZA DE OLIVEIRA e NAHIR MARQUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE MATINHOS PR, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ARMINDO AQUELINO DE MEIRA, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: RUTH BENTO DE MEIRA. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DE MEIRA e MARIA ANTONIA DE MEIRA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
CANDIDO DA CRUZ RIBAS, 91 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: SUELI TEREZINHA RIBAS. Filiação: JOAQUIM DE SA RIBAS e FLORIZIA DA CRUZ RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
DAYRTON JOSE ALVES JUNIOR, 47 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DAYRTON JOSE ALVES e MARIA JOSE ALVES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
DOLORES MARIA FERRARINI DA ROCHA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS NERI FERREIRA DA ROCHA. Filiação: CELESTINO FERRARINI e ANGELINA CORADIN FERRARINI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
DOMINGOS LOTUFO NETO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GERALDO LOTUFO e TEREZA LOTUFO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ESTANISLAU DONASKI, 80 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOAO DONASKI e MELANIA DONASKI. Sepultamento: COLONIA 03 MARIAS FAXINAL DAS TROGEN MALLET PR, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
FRANCISCO CAETANO LEMES, 89 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: ARACI CAETANO LEMES. Filiação: FRANCISCO CAETANO DE LIMA e DEJANIRA CAETANO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
FRANCISCO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: GLACI TEREZINHA DOS SANTOS. Filiação: GUILHERME DOS SANTOS e CARLOTA DA SILVEIRA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/05/2026.
GERALDO BATISTA FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA CLARA LOPES BATISTA. Filiação: LUIZ BATISTA DE FREITAS e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ILDECI ALEXANDRE SANTOS SOUZA, 50 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: SOELI COSTA OLIVEIRA. Filiação: VILMA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ISOLDA CARMELINA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OSVALDINO DA SILVA. Filiação: JOAO PRIGOL e MARIA IZERIA PRIGOL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
IVONETE JACINTO DE FARIAS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLINTINO LEITE DE FARIAS. Filiação: CARLITO JACINTO e VALENTINA DO NASCIMENTO JACINTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SÃO BENEDITO, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
JEFERSON AGRODOVISKI, 53 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) MANUTENÇÃO. Filiação: JOSE MARIO ERICHSEN AGRODOVISKI e MARIA LAURA SCREMIN AGRODOVISKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
LEILA MARIA CONCEICAO GASPAR, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEOMAR JUSTINIANO GASPAR. Filiação: JOSE CORDEIRO CONCEICAO e HERMINIA BERNO CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 11/05/2026.
LEONE COSTA MALHEIROS, 97 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Filiação: ATRIDE MARIO MALHEIROS e EULILA LOURES COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
LUCIA CRISTINA BUCZKO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO BUCZKO e EMILIA PACHECOSKI BUCZKO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
MARCIA VALERIA CHIRITO, 60 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: EVERTON CELETI DA SILVA. Filiação: MIGUEL CHIRITO e LIDIA BALLA CHIRITO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
MARIA ANTONIA DIAS DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALIPIO CLARO DOS SANTOS. Filiação: JOAO MARIA DIAS e ERCILIA ALVES DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
MARIA JULIETA AMARAL WOLFF, 88 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: JOSE ARTHUR AMARAL WOLFF e LUCILIA AMARAL WOLFF. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
MARIA LUCIA FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JOSEF RUMAN. Filiação: ALFREDO FERREIRA e ALFREDINA ANDRADE FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
MARIA SURIANE PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL PEREIRA. Filiação: FRANCISCO SURIANO DA SILVA e MARIA DO CARMO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
MARIO TABORDA, 82 ano(s). Cônjuge: LOURDES DE QUADROS TABORDA. Filiação: FRANCISCO TABORDA FILHO e ROSA KIKINA TABORDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
MILTON SILVA PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IVETE DIAS DE ALMEIDA PEREIRA. Filiação: AVELINO FLORIANO PEREIRA e MARIA SILVA PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 12 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
NELSON BARBOSA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARLENE BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: VALDOMIRO BARBOSA DOS SANTOS e GENERINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
NEUSA MARIA KULCZYCKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO KULCZUCKI. Filiação: JOAO MARQUES CARNEIRO e JUREMA CARNEIRO CARDOSO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/05/2026.
NILCE MARA DE CHRISTO, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DOMINGOS DE CHRISTO e TERESINHA CORREIA DE CHRISTO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ODAIR RAMOS CORSICO, 84 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) REDES. Filiação: CLEMENTINO HUMBERTO CORISCO e ONORI RAMOS CORISCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 10 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
OSWALDO CORREA, 90 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ARACY NOGUEIRA CORREA. Filiação: PROCOPIO CORREA DA LUZ e IZABEL CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
PAULO CEZAR FERREIRA, 47 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARIA BENEDITA DE CARVALHO. Filiação: JOAO CARLOS FERREIRA e IRENE FERREIRA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
PILAR IRENE NOZIGLIA DE LACERDA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ELISEU LACERDA. Filiação: EMILIO NOZIGLIA e PILAR VILA DE NOZIGLIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ROBERTO VIEIRA DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE VIEIRA DA SILVA e SEVANDIRA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Data do Falecimento: 10/05/2026.
TEREZA RAKSA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO RAKSA. Filiação: LUIZ TOKARSKI e MARIA TOKARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
TOMIE UTONOMIYA ISE, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MUTSUO ISE. Filiação: MONJILO UTONOMIYA e NAO UTONOMIYA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA PR, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.
ZILDA ANTONIA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUMERCINDO VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e ROSA FERREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/05/2026.