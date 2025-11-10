Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (10/11)
ALINO LEAL BRAGA, 79 ano(s). Filiação: ALBERTO LEAL BRAGA e HILDA GUEDES BRAGA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ANTONIO PIRES, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL PIRES e MARIA PIRES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
BERNARDO PADOVANI CONRAD, 3 dia(s). Filiação: ADRIANO DE MIRA PADOVANI e MARIANE CRISTINE CONRAD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
CAIO CESAR BASTOS LEITE, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: NILTON CESAR LEITE e SILMARA BASTOS LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
CARMITA DE MEIRA DO ROSARIO, 77 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: CASTILHO ANAHAIA DO ROSARIO. Filiação: BENEDITO JOSE DE MEIRA e ISAURA ALVES DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
CLEMENTE CAVALLIERI, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IDA FRARE CAVALIERI. Filiação: GAETANO CAVALIERI e MARIA GIRARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ELIZEU HORTA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SUELENA DO ROSARIO. Filiação: EURIDES MENDES DOS SANTOS e BEATRIZ HORTA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
FILIPE VIDAL, 28 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: MIRIAM. Filiação: JOSE PEREIRA VIDAL e ADELINDA MARIA CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 09/11/2025.
INOIOLA DA LUZ PROENCA, 75 ano(s). Filiação: JOSE MORA e MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:40h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOAO ANTONIO GABRI, 59 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA. Filiação: ANTONIO GABRI e MARIA DAS DORES DOS SANTOS GABRI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JORGE NATALICIO ALVES, 75 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Filiação: FRANCISCO SILVESTRE ALVES e OTILIA GERALDA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
JOSE LACERDA DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: LUIZ OLIVEIRA SOBRINHO e ANITA LACERDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOSE LIOZINO GALVAO, 78 ano(s). Filiação: JOAO MARIA DE ASSUNCAO e MARIA DA CONCEICAO GALVAO. Sepultamento: MEMORIAL SANTA RITA, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOSE MARCILIO DE AZEVEDO, 75 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: REGINA CELIA DE MOURA BERTHE DE AZEVEDO. Filiação: HORACIO CALISTO DE AZEVEDO e APARECIDA MARIA DE JESUS DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JUDITE RUIS ALVES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO JOSE ALVES. Filiação: ADELINO ALVES e LUZIA RUIS ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
LAURA DE HARO VAINER, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DANIEL PAULO VAINER e ANA CAROLINA DE HARO VAINER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
LEONARDO PADOVANI CONRAD, 2 dia(s). Filiação: MARIANE CRISTINE CONRAD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
LUCAS ANTERIO JOAQUIM, 27 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LEODAIR ANTERIO JOAQUIM e ROSANA NONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MARCOS AURELIO MARQUES, 60 ano(s). Filiação: HAROLDO MARQUES e IRACI MOREIRA MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MARIA SILVA DE SOUSA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL JOAO DE SOUSA e MARIA SILVINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MARIA VANI LOMOCHINSKI, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: RAUL SIMOES e EMILIA BUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MARLENE FERRI RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JODSE OSMAR RIBEIRO. Filiação: LOURIVAL FERRI e JEANE FERRI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MORALINA CANDIDO MODESTO, 80 ano(s). Filiação: GENESIO ALVES MODESTO e BENEDITA CANDIDA MODESTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
NEUZA GONCALVES JARDIM GOMES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS GOMES. Filiação: JOSE GONCALVES JARDIM e MARIA GONCALVES RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ROSELANDIO SANTIAGO DE SOUZA, 51 ano(s). Filiação: JOSE SOARES DE SOUZA e TEREZINHA SANTIAGO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
RUBENS ELIZIARIO MARTINS, 101 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLARICE MARTINS. Filiação: FLAVIO GABRIEL MARTINS e HERCILIA SANTOS MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
SALETE SIQUEIRA TELES, 69 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Cônjuge: ANTONIO TELES. Filiação: JOAO ANTONIO SIQUEIRA e CAROLINA SIQUEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
SILVESTRE DOS SANTOS LIMA, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NEIDIOMAR APARECIDA MENOTTI DOS SANTOS LIMA. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS LIMA e MARIA AUGUSTA NADOLNY LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
TERESA MARTINS, 63 ano(s). Filiação: ARI MARTINS e ARI MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 11 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
TEREZA ONENSINA DE AGUIAR, 95 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: MANOEL BATISTA DE AGUIAR. Filiação: MANOEL AMBROSIO DA FONSECA e MARIA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
