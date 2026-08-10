Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 10/08/2026

ALCEBIR BERTOLIN, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ARCELI DOS SANTOS BERTOLIN. Filiação: ERNESTO BERTOLIN e ALMERINDA PESQUEIRA BERTOLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
ANANIAS RODRIGUES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e AVELINA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
ANTONIO DARCI TEIXEIRA DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARIA TEREZINHA FERREIRA. Filiação: JUVINO TEIXEIRA DE SOUZA e ANTONIA SIMOES DE SIQUEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
ANTONIO MORENO GONCALVES, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: INDALECIA MARQUES GONCALVES. Filiação: FRANCISCO MORENO GONCALVES e JULIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
APARECIDA RICARDO DA COSTA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELEOTERIO BARBOSA SILVA e AMELIA MARTINS JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 09/08/2026.
BENVINDA GARCIA DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IZABEL GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
BERNARDETE KUHL, 74 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: JOSE JOAO KUHL e ANGELA KUHL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
BRUNO HEYDRICH WACHPOLZ, 37 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: SONIELE CRISTINA PONTES WACHPOLZ. Filiação: LUIZ ILARIO WACHPOLZ e EDITE PREMEBIDA WACHPOLZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
CARLOS HENRIQUE PAZZINATTO, 41 ano(s). Cônjuge: ERICA VIEIRA TORRES. Filiação: PAULO SERGIO PAZZINATTO e MARIA SILVINHO PAZZINATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 09/08/2026.
EDISON LUIZ BITENCOURT VAZ, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LEONARDO DOS SANTOS VAZ e DIAIR CORDEIRO BITENCOURT. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 09/08/2026.
EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR, 50 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: EDMILSON ALVES DA SILVA e ALINE NEVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 09/08/2026.
EDSON DA CUNHA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CELIA REGINA DA CUNHA. Filiação: NAULIO DA CUNHA e AMELIA LUIZA DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
EROS DE BRITTO MACHADO, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MIRIAN DE CASTRO MACHADO. Filiação: EPITACIO MACHADO e ELSA DE BRITTO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
FRANCISCO NUNES DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VILMA MARIA DA SILVA. Filiação: JOSE NUNES DA SILVA e EBRAINA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
GILVAN GABRIEL DOS SANTOS MARCULINO GONSALVES, 8 dia(s). Filiação: KLEBER MARCULINO GONCALVES e MIRIAN DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 09/08/2026.
IGNES BERNARDINA PICOLOTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SANTO PICOLATO e ELIZABETA PINZON. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
IZAURA PESSATO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PESSATO e VITORIA DE MARCHI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
JESSICA FERNANDA MAYER RIBAS, 27 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ROMULO PATRICK RIBEIRO RIBAS. Filiação: JESUS RIBAS e VERA APARECIDA RAMOS MAYER. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO BENTO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
JOAO ALBERTO HIPOLITO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ENI DO ROCIO ROCHA HIPOLITO. Filiação: DINO HIPOLITO e DIDI CARRARO HIPOLITO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
JOAO IVO DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ELZA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE LINO DE OLIVEIRA e THEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
JOAO MARIA MARQUES, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARTA COCHEVA MAEQUES. Filiação: JOAO BANEDICTO MARQUES e GERTRUDES SOARES MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
JOSE ROBERTO DUTRA HAGEBOCK, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: DULCEMAR RODRIGUEZ HAGEBOCK. Filiação: HEINRIQUE HAGEBOCK e HERMENEGILDA DUTRA HAGEBOCK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
JOSIANE APARECIDA PEREIRA, 30 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: JOCEMAR DO NASCIMENTO CORDEIRO. Filiação: JOAO CARLOS PEREIRA e JANETE FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
LINDOLFO DIAS BITENCOURT, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE DIAS BITENCOURT e GENEROSA DIAS PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 9 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
LYDIA STANKIEWICZ, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONARDO GIBOWSKI e MARCIANA GIBOWSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MALLET, segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 09/08/2026.
MARGARETE DE LIMA, 64 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: OLIMPIO DE LIMA e LAURITA DA SILVA LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
MARIA DA SILVA IGNACIO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DILNEI IGNACIO. Filiação: SANTOS DA SILVA e ANA BAESSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
MARIA DE LOURDES FERNANDES TIBAES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM RIBEIRO TIBAES. Filiação: ANTONIO ALVES FERNANDES e CANDIDA DOMINGUES FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
MARIA MARGARIDA DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR MARIO DE SOUZA. Filiação: JOAO MOSSON e MIQUELINA MOSSON. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 9 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 09/08/2026.
MARILDE DO ROCIO KARACH, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL ALCEU KARACH. Filiação: ESTEFANO FIALLA e MAFALDA ANTONIA FIALLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
PIERINA ZAGURSKI LORKIEVICZ, 88 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: FRANCISCO LORKIEVICZ. Filiação: JOAO ZAGURSKI e GENOEFA ZAGURSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 9 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
REGIS ANTONIO DE VARGAS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DILCE VARGAS. Filiação: ADAO CORREA DE VARGAS e TEREZIBHA IRACI DE VARGAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
ROBERTO AZEVEDO PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: MIRIAM MENDES DE MOURA. Filiação: MOACYR PEREIRA e ROSA AZEVEDO PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO – CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
ROSANE MUHE CONSENTINO, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANDRE VICENTE DE AMORIM CONSENTINO. Filiação: ULRICH HEINO MUHE e LIZEL MUHE. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 10/08/2026.
SANDRA MARA GONCALVES FRAGOSO, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: EDSON FRAGOSO e RITA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
SEFORA APARECIDA GABRIEL, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SILAS BRIZOLA DE OLIVEIRA e ADAIR PEDROSO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
SONIA DO ROCIO CORTES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR HAROLDO CORTES. Filiação: JOAO PEDRO DOS SANTOS e JOSEFA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
SUELI DA SILVA PEREIRA, 53 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALCEU DO PRADO. Filiação: GERALDO DE SOUZA PEREIRA e JOSEFA APARECIDA DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
TAISA APARECIDA FOGACA, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VILMAR FOGACA e EUNICE DA APARECIDA FERNANDES FOGACA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
VILMAR LANDARIN CARDOSO, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LOURIVAL LANDARIN CARDOSO e NAO CONSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
VINICIUS INACIO DOS SANTOS, 29 ano(s). Profissão: LAMINADOR. Filiação: CICERO INACIO DOS SANTOS e MARIA REGINA DUARTE PINDEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
ZELIA SANTOS DE PAULA SOARES, 94 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) PSIQUIATRA. Cônjuge: RAYNUNDO DE PAULA SOARES. Filiação: MURILLO ALVES DOS SANTOS e ARACY MAIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.
ZOE WALKYRIA NATIVIDADE SELEME, 96 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ZAIDEN EMILIANO SELEME. Filiação: JOAO NATIVIDADE SELEME e MARIA DA LUZ L NATIVIDADE. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/08/2026.