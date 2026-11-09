Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 09/11/2026

ADRIANA PERPETUO DE CARVALHO, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: SADI MARIANTE DE CARVALHO e HILDA ANDRETTA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ALADINA BELOTO PEROTO, 97 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: FRANKLIN RIZZO PEROLO. Filiação: IZIDORO BELOTO e CECILIA BELOTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ALCINEIA APARECIDA BEDUSCHI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO BEDUSCHI. Filiação: AGUSTINHO SERENATO e AMALIA SERENATO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ALDEMIRO ALFREDO ESTEVAO, 49 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELAINE CRISTINE RISKE. Filiação: HERMENEGILDO ALFREDO ESTEVAO e TEREZINHA DA SILVA ESTEVAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ANGELITA ARAUJO ALVES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO ALVES. Filiação: ANTONIO SAMPAIO DE OLIVEIRA e ANGELITA ARAUJO ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
CARLOS ALBERTO SILVEIRA, 64 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Filiação: AMERICO SILVEIRA e EDOVILDA DE LOURDES SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
CARLOS ELISIO CONSTANTINO MENDES, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DORALICE DA SILVA. Filiação: JULIO VEIGA MENDES FILHO e NELLI CONSTANTINO MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 08/11/2026.
DIRCE NATHALIA CARARRO, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO BAPTISTA CARARRO e LUCIA BUST CARARRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ENEDIR VIEIRA PALHANO, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAULINO PALHANO. Filiação: FERMINO LUIZ VIEIRA e SALOME DA SILVA VIEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
GILVANI ALVES, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: HENRIQUE ALVES e MARIA DINA ALVES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL PORTO UNIAO, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 08/11/2026.
IVANEIDE CORREA COSTA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVARO PINHO COSTA e EREMITA CORREA COSTA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 08/11/2026.
JANDIRA BENTO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ROBERTO e MARIA JOSE BENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 08/11/2026.
JANDIRA GALANI, 86 ano(s). Cônjuge: DORIVAL GALANI. Filiação: FRANCISCO GUSMAO e EUGENIA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
JOAO OTAVIO BECKER DE SOUZA, 35 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA e ELISABETE BECKER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, domingo, 8 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
JOAO SOARES NETO, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CLEUZA DE SOUZA. Filiação: ALVARO RAMIRO SOARES e MARIA ALMIRA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
LEONILDA MARIA RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: BENEDITO TOME PEREIRA e GENI MARIA DA COSTA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
LEONILDA PEREIRA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO BARCZYSZYN. Filiação: JOAO PEREIRA DOS SANTOS e MALVINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
LILIANE NIKOLAIUW, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLORIANO NIKOLAIUW e FILOMENA SEIXAS NIKOLAIUW. Sepultamento: CEMITÉRIO DA VILINHA / PALMEIRA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 08/11/2026.
LUCILIA BURDA SPRUNG, 98 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GUILHERME SPRUNG. Filiação: AUGUSTO BURDA e MARIA BURDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
LUZIA APARECIDA LEMES SANTOS, 53 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: JOSE BATISTA LEMES e IZALTINA BENEDITA TOMAZ LEMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
MARGARETH PINTO RICARDO NUNES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO NUNES FILHO. Filiação: HEITOR RICARDO FILHO e OSMINDA PINTO RICARDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
MARIA GILDA NEIA AMARAL, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DJALMA DE SOUZA AMARAL. Filiação: JOSE PINHEIRO NEIA e JOVIRA CONTE NEIA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
MARIA JULIA RIBEIRO DE LIMA, 90 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO FAUSTINO DA SILVA. Filiação: JOAO RIBEIRO DE LIMA e NARUA CANDIDA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
MARIA LUZIA DE SOUZA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO BONIFACIO DE SOUZA. Filiação: JOAO PEDRO DE LIMA e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIA MACHADO, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: JOSE MACHADO. Filiação: PEDRO PEREIRA GOULART e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
OLAVINA MACIEL, 94 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ALAERTE FAUSTINO DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE MACIEL e MARIA JULIA MAYER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
ORLANDO SIMOES FILHO, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ORLANDO SIMOES e ROZALINA ALVES SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
PEDRO VALDECIR DA LUZ, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARILDA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
SANDRA VILCEK, 46 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: ANTONIO VILCEK e ROSA DA LUZ VILCEK. Sepultamento: DEFINIR, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 08/11/2026.
SIUMAR GOETZKE, 67 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Cônjuge: DIONE CONTIN GOETZKE. Filiação: OSVALDO OSMAR GOETZKE e LIZETE EKERMANN GOETZKE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
SOLANGE APARECIDA RAMOS, 67 ano(s). Profissão: AEROVIÁRIO. Cônjuge: RUBERVAL RIBEIRO RAMOS. Filiação: IVO PRUNER e AEDINET MARIA PRUNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
SUZETE SPERANCA CORREA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: HORACIDES CORREA DA SILVA e ROSA LOURDES SPERANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
TEREZA SILVA DE ALMEIDA, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MARIA DE ALMEIDA e GERTRUDES DA SILVA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
THEREZIO JOSE FALARZ, 98 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: IOLIS DA SILVA FALARZ. Filiação: NICEPHORO MODESTO FALARZ e PELAGIA FALARZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.
VICENTE BOCHNE, 57 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LUIZ BOCHNE e CATARINA BOCHNE. Sepultamento: RIBEIRAO VERMELHO, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 08/11/2026.
WALTRAUT MIERS LESSMANN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALTER MIERS e FRIDA MIERS. Sepultamento: CEMITERIO DOS IMIGRANTES DONA FRANCISCA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2026.