Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (09/02)
ANA DE JESUS FALEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CICERO MACHADO FALEIRO. Filiação: JORGE EUGENIO DE CASTRO e JULIETA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ANDREIA APARECIDA DE FREITAS, 39 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: LIDIA ROSA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ANTONIO ADAO TABORDA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DALILA DA COSTA TABORDA. Filiação: MANOEL COSTA TABORDA e OTILIA TABORDA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
ARIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ISAAC FERREIRA DE OLIVEIRA e MARIA IDAIR DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MEMORIAL GRACIOSA / COLOMBO, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
BENEDITO QUERINO DO PRADO, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: TERESA DE JESUS DOS SANTOS PRADO. Filiação: BONIFACIO QUERINO DE OLIVEIRA e BRASILIA CORDEIRO DO PRADO. Sepultamento: CEMITERIO BATEIAS, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 08/02/2026.
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SHIRLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA e MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
CASIMIRO TWARDOWSKI JUNIOR, 66 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: CASIMIRO TWARDOWSKI e LEONOR TWARDOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
CONSUELO THEREZINHA BAGATIN PUKA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PUKA FILHO. Filiação: EMILIO BAGATIN e IRENE MATHILDE BAGATIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
DARCILIA NAIR TRENTO, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RENALDO TRENTO. Filiação: GUILHERME BENVENUTTI e ANGELINA BRUSTOLIN BENVENUTTI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
DIRCEU PEREIRA, 64 ano(s). Filiação: DALCY PEREIRA e SOFIA ALVES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
DOLORES BASO RONCI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO RONCI. Filiação: JOAQUIM BASO e ISABEL LOURENCO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
DULCYNEA CRISTINA MIRANDA PEIXOTO, 56 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: FERNANDO MATHEUS PEIXOTO GOMES. Filiação: JOAO GUILHERME DOS SANTOS e NANCI MIRANDA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 08/02/2026.
ELIDES NIEHUES, 63 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JONAS NIEHUES e LUCIA NIEHUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
EUZEBIA LEANDRO DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE DANIEL DA SILVA. Filiação: JOSE LEANDRO DE SOUZA e JOVELINA VENCESLAU DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 08/02/2026.
EVA SALETE LOPES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVIO LOPES e VIDALVINA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
FLAVIANA SANTOS CARNEIRO, 34 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CARNEIRO e ELISABETE MARIA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
JOAO CARLOS DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IVONE SERRATO DOS SANTOS. Filiação: JOAO DOS SANTOS e LEONOR DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
JORGE LUIZ SECCOTTE, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HONORIO SECCOTTE e MARIA THOME SECCOTTE. Sepultamento: CEMITÉIO MUNICIPAL PARANAENSE / PARANAVAI, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
JOSE ARI DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELISABETE ANDERLE DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO COAVIO DOS SANTOS e NAIR ROCHA DOS SANTOS. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
JOSENIR FAGUNDES, 42 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: FRANCISCO DE JESUS GUIMARAES FAGUNDES e MARIA JOANA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO BARCELONA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 08/02/2026.
JULIO CESAR SILVA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LIDIA SILVA. Filiação: VESPASIANO SILVA e MARIA JACIRA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
MARIA DE LOURDES GARCIA, 76 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO CHAVES GARCIA. Filiação: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS e JOVINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
MARISTELA ELIAS DO VALLE, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: IRACLIDES SILVEIRA DO VALLE e ALAIDE ELIAS DO VALLE. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
NATALIA GONCALVES DA ROCHA, 70 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: FRANCISCA GONCALVES DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
OSVALDO WENDLER, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OLIVIA MENDES WENDLER. Filiação: GUSTAVO WENDLER e ELIDIA WENDLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
PAULO ROBERTO DE ANDRADE LIMA, 78 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: CLEUZA MARIA DE ANDRADE LIMA. Filiação: FRANCISCO LIMA DE ARAUJO e MARIA ESTER DE ANDRADE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
RODOLFO PEDRO MONTEIRO, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ANGELA LUCAS MONTEIRO. Filiação: MARIO TELES MONTEIRO e NAIR DA LUZ MONTEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ROMIL STAKOWIAN FILHO, 71 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Cônjuge: ALDA TEREZINHA SIMAS. Filiação: ROMIL STAKOWIAN e MARIA DO CEO STAKOWIAN. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 08/02/2026.
WELINTON DOS SANTOS VIEIRA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NEIVO WELINTON VIEIRA e FRANCIELE DOS SANTOS COSTA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
