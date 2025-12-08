Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (08/12)
ALDO GONCALVES, 84 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: BARBARA DA SILVA GONCALVES. Filiação: ALDO GONCALVES e ANNA NUNES CARDOSO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ALTAIR DISSENHA, 76 ano(s). Filiação: LEONERSO DISSENHA e ZENAIR DA COSTA DISSENHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
AMIR FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: FIDELIS FERREIRA e ALAIDE DOMINGUES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ANTONIO FERREIRA DA LUZ, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JAIR FERREIRA DA LUZ e MARIA DE LOURDES BORGES DA LUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ANTONIO GALDINO DA COSTA, 70 ano(s). Filiação: HONORIO GALDINO DA COSTA e LIDIA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 08:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
BALDOINA DE OLIVEIRA MARTINS, 92 ano(s). Filiação: ILDEFONSO GOMES DE OLIVEIRA e JULIA PRUCHAK DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
CARLOS HENRIQUE FERRAZ BARBOSA, 42 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: TATIANE ALVEZ RIBEIRO FERRAZ BARBOSA. Filiação: ADIR ALVES BARBOSA e REGINA CELI FERRAZ ALVES BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ELMA PULGA, 90 ano(s). Filiação: ARISTIDES PULGA e ANITA PULGA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ELOINA CORREIA, 87 ano(s). Filiação: PEDRO PELOZE e ANGELINA NUNES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
FRANCISCO MARINHO DE LARA, 81 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: BENEDITO MARINHO DE LARA e JOANA DAVINO MARINHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
IBRAIM DE PAULA, 76 ano(s). Filiação: DOMINGOS DE PAULA e MARIA LAZARA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ILZE SCHLOSSER, 69 ano(s). Filiação: ALFREDO SCHLOSSER e LIDIA DALKE SCHLOSSER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOAO RAMOS RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: PATRICIO RODRIGUES e ALEXANDRA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOAQUIM PACHECO, 91 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LIDUVINO DE LIMA PACHECO e JOANA RODRIGUES PACHECO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOCILENE DE FATIMA BATISTA DA COSTA, 49 ano(s). Filiação: ADEMIR BATISTA DA COSTA e ELZA BATISTA DA COSTA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JORGE AMARO SPARTALIS DA SILVEIRA, 78 ano(s). Filiação: OSVALDO LOPES DA SILVEIRA e ETELVINA SPARTALIS DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOSE ANTONIO COELHO TORRES, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: SARAH LUIZA DE SALES TINE TORRES. Filiação: JOSE LOPES TORRES e IZA DA CONCEICAO GONCALVES COELHO TORRES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOSE LUIZ CARNEIRO, 72 ano(s). Filiação: ABILIO DE PAULA CARNEIRO e DIVA ROBERTO CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIA DE FATIMA DINIZ DE CARVALHO. Filiação: ARNULFO RODRIGUES DE CARVALHO e ALBERTINA DE SOUSA CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
LOURIVAL KOCHELLA, 44 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: AFONSO KOCHELLA e EVA TEREZINHA KOCHELLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
LUIZ CAVA, 58 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: TATIANE DA LUZ CORDEIRO. Filiação: FRANCISCO CAVA e HELENA KINAR CAVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (08/12)
MARIA DAS GRACAS GOULART, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO HENRIQUE DE PAULA e NELCA AUGUSTA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
MARTA CAMILA DE OLIVEIRA FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSIAS FERREIRA. Filiação: ORLANDO ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA CAMILA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
NILSON ANTONIO ANTUNES, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARNALDO FERREIRA ANTUNES e ANICEDA GROSS ANTUNES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
OSCAR LITZ, 77 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: SEBASTIANA FELIPE LITZ. Filiação: AFONSO JULIO LITZ e ADELIA COLLER LITZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
OSNIR GUIMARAES DA SILVA, 85 ano(s). Filiação: JOAO GUIMARAES DA SILVA e LAZARA BENEDITA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
PEDRO CARLOS LAUREANO, 72 ano(s). Filiação: LUIZ CANDIDO LAUREANO e FLORINDA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
SANDRA MARA VANOLLI SERVELO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO SERVELO. Filiação: WALDIR VANOLLI e STELLA TERNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
VILEMAR CAMARGO, 49 ano(s). Filiação: VALDEMAR DE PAULA CAMARGO e MARIA DE LOURDES BARBOSA CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (08/12)