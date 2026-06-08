Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 08/06/2026

ADEMAR PEDRO BOM, 70 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: PEDRO BOM e MARIA MAGDALENA BOM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ADRIANA GIESELER MACEDO, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE MACEDO e MIRIAM GIESELER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ANA LUCCAS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMILIO LUCCAS e EDVIGA LUCCAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ANA SUTILE SECCO, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SETEMBRINO LAMBERTO SECCO. Filiação: ANGELO SUTILI e PAULINA COPPI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ANGELA SACONATO DO NASCIMENTO, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACOMO SACONATO e MARIA CALLEGARI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ANTONIO CARLOS BUENO, 62 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ANTENOR PIRES BUENO e MARIA IZALTINA BUENO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ARLINDIO MARCHI, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: TEREZA GALESKI MARCHI. Filiação: OTAVIO MARCHI e FRIDA ESSER MARCHI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ATAIR MARIA MERLIM BAPTISTA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ARISTIDES BAPTISTA. Filiação: JOSE FRANCISCO MERLIM e MARIA DO ROSARIO MERLIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
BEATRIZ DE LARA FERREIRA MACHADO, 40 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALISSON FERNANDO MACHADO. Filiação: CARLOS FERREIRA e MARIA DE LARA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de junho de 2026. Data do Falecimento: 07/06/2026.
CLAUDETE FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FERREIRA e ZULMIRA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
DENISE MARIA WIEZBICKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE WIEZBICKI e MARIA WIEZBICKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
FERNANDO JOSE BAUDI, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANA CECILIA PANIAGUA BAUDI. Filiação: ANTONIO BAUDI e LEOCADIA WALESKI BAUDI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
GERSON FURLANETO, 96 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LAURA DELGADO FURLANETTO. Filiação: ANGELO FURLANETO e CAROLINA MACATO FURLANETO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
GUI DE BORGONHA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIZA BORGONHA DA SLVA. Filiação: ERNESTINA XAVIER DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
HELCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Filiação: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO e ELSA GUSSO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
IRACEMA KUHN MARCONDES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIMARIO MARCONDES. Filiação: LEVINO KUHN e MARIA EIDELWEIN KUHN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
IVO BRANDELLERO, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CINIRA DE LIMA BRANDELLERO. Filiação: VICTORIO BRANDELLERO e MARIA TURCO BRANDELLERO. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DOS EUCALIPTOS – GUARAPUAVA PR, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
JARDIL DAS NEVES SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL PAULO DOS SANTOS e SEBASTIANA SANTIAGO DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
JOSE BENEDITO DONIZETI RIBEIRO, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NEUZA DE SOUZA RIBEIRO. Filiação: SEBASTIAO CANDIDO RIBEIRO e TEREZINHA DA JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
JOSIAS BATISTA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JONATAS BATISTA DA SILVA e MARIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
LAIDES ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR MOREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: SILVESTRE ANTONIO e MARIA MADALENA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
LEANDRO LEITE, 90 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: BENEDITO ANTONIO LEITE e HILDA MARTELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
LEVITO PIOVEZAN JUNIOR, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: BERNADETE APARECIDA DOS SANTOS PIOVEZAN. Filiação: LEVITO PIOVEZAN e TERESA FERNANDES PIOVEZAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
LINDAURA LEITE DA SILVA EVANGELISTA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO EVANGELISTA. Filiação: SEBASTIAO LEITE DA SILVA FILHO e MARIA LEITE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
LUCINEIA MARIA LOPES, 47 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: CARLOS ROBERTO LOPES e EDITE DA CONCEICAO BERNARDES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
MARCIANA ALVES GUIMARAES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIRO SANTOS GUIMARAES. Filiação: MANOEL JULIO DE MORAES e PAULINA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: DIAMANTE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
MARIA DE LARA, 96 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Filiação: BERMIRO PEREIRA DE LARA e EMILIA HORIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
MARIA JACI LASKOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO LASKOS. Filiação: VITOR INACIO DE SIQUEIRA e EMILIA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
MARILIS WAGNER WARUMBY, 88 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ANTONIO WARUMBY e FILOMENA WAGNER WARUMBY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
MARLENE DO ROCIO MARTINS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VILMAR MARTINS. Filiação: JOAO BARBOSA DOS SANTOS e TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
MIRALDA CARDOSO TEIXEIRA CANDIDO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR CANDIDO. Filiação: CARLOS VIDAL TEIXEIRA e AIDA CARDOSO TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
NADIR IDALINA CLEMENTINO, 74 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LOURIVAL CLEMENTINO. Filiação: LEONARDO CUSTODIO CAMARGO e AMELIA IDALINA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
OREMA DA LUZ SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOAO DA LUZ e ROSA MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
RAUL GURANDA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DOLFINA DAVID GURANDA. Filiação: JACOB GURANDA e APARECIDA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de junho de 2026. Data do Falecimento: 07/06/2026.
RENATA GRAZIELA DOS SANTOS CORDEIRO, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RENATO SIMAO CORDEIRO e RUBIA GRAZIELA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
TEREZINHA KANIA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO ULKOVSKI e DOZOLINA ULKOVSKI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
THEO BASTOS DALLA ROSA FERRANDIN, 1 mes(es). Filiação: ANDRE DALLA ROSA FERRANDIN e ISABELI BASTOS DO BOM FIM. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, terça-feira, 9 de junho de 2026. Data do Falecimento: 08/06/2026.
VALDEMIRO KREUKA, 79 ano(s). Filiação: ALEXANDRE KREUKA e FRANCISCA KREUKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
VERA LUCIA DOS SANTOS ROCHA, 64 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: CLAUDIO FERREIRA ROCHA. Filiação: JOSE DOS SANTOS FILHO e HELENA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
VILSON PEREIRA MAIA, 61 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Filiação: MARIA PEREIRA MAIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANCHES, 21 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: IZAULINA DE OLIVEIRA SANCHES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ZACARIAS CARDOSO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: BENEDITO CARDOSO DA SILVA e LUCIA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ZELIA ZEFERINA ANDRADE MORDASKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL MORDASKI. Filiação: ELEUTERIO FERNANDES DE ANDRADE e APOLONIA JACOMEL DE ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.