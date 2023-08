Obituário Curitiba: Falecimentos desta segunda-feira (07)

Ademir Schmidt, 64 anos. Profissão: gerente. Filiação: Arvedo Schmidt e Leonora Adelina Schmidt. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal João Xxiii Santo Augusto Rs, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Adir de Oliveira, 72 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alfredo Trindade de Oliveira e Diair Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Adrielle Lemes Ortiz, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldomiro Ortiz e Lenir Ortiz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Ana Lúcia Viniscki, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanilau Viniski e Josefa Viniscki. Sepultamento ontem.

Angelina Dobrjanska Czeczko, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Petro Dobrjanska e Katharina Dobrjanska. Sepultamento ontem.

Antônia Maria Giacometti Corsato, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Grabiel Giocometti e Josefa Marchese. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Aroldo Gomes, 95 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Gomes Júnior e Maria Encarnacion Gomes. Sepultamento ontem.

Augusto Marinhak, 59 anos. Profissão: segurança. Filiação: Salvador Marinhak e Maria Marinhak. Sepultamento ontem.

Bruna Luíza Moreira de Mello, 35 anos. Filiação: Antônio Carlos de Mello e Ana Maria Moreira. Sepultamento ontem.

Bruno Krueycer Souza Vargas, 33 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Isaias Carvalho de Vargas e Dalva Souza Silva Vargas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Cândido Camacho Jimenez, 86 anos. Profissão: mecânico manutenção. Filiação: Virgílio Camacho de La Pena e Vicenta Jemenez Sanchez. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Mortuária Unilutus Eixo Sul.

Carolina de Oliveira Machado, 96 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José de Oliveira Branco e Maria das Dores Uchoa. Sepultamento ontem.

Clarice Fonseca da Silva, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Vitorino da Silva e Josefina Fonseca. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Cristiano Gabriel Ventura, 40 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Arnisio Gabriel Ventura e Maria Terezinha Ventura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Santa Cândida.

Dirceu de Souza Scarpetta, 77 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Fortunato Scarpetta e Aparecida de Souza Scarpetta. Sepultamento ontem.

Doraci Terezinha Martins, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virgolino Martins e Rezurmira Martins. Sepultamento ontem.

Editte Zarur, 97 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Miguel Antônio Zarur e Adla Zarur. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Unilutus.

Edson Honorato dos Santos, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alicio Lucas dos Santos e Romilda Pereira Honorato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Emília Costa Lima, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Kruk e Felícia Kruk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Helen Cristina Pereira Rodrigues, 47 anos. Filiação: Welson Tadeu Pereira e Célia Helen Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Iara Alves do Nascimento, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Salvador Alves do Nascimento e Judith Inácia do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Irma Miyabara Imoto, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Taenom Miyabara e Kumano Miyabara. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal. AssaiPR, saindo da Capela Mortuária AssaiPR.

Jaime Elias Brososki Skrock, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: André Brososki Skrock e Thereza Urbicki Skrock. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jéssica Cristina da Cunha Vieira, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laudelino Vieira e Terezinha Maria da Cunha. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Jardim das Flores – Joinville – Sc, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Miguel Sawa Maria, 2 dias. Filiação: Aldair José Robeto Maria e Geovana Sawa Maria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

José Ivaldo Gonçalves, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Gonçalves e Lídia Pacheco Gonçalves. Sepultamento ontem.

José Renato Pelanda, 73 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vitório Fortunato Pelanda e Leonora Berton Pelanda. Sepultamento ontem.

José Verissimo da Silva, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Verissimo da Silva e Maria Pastora dos Santos. Sepultamento ontem.

Lourides Ferreira Silveira, 75 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Luiz Monteiro Silveira e Izaura Silveira. Sepultamento ontem.

Luciana Cortez Silva Ditzel, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Humberto Lima Silva e Glacyrea Cortez Silva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Luiz Carlos Cavalli, 69 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Cavalli e Justina de Faria Cavalli. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo de Igreja Assembleia de Deus do Jardim Ana Rosa.

Luiz Manoel Lemos, 78 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Waldevino José Lemos e Iracema Gonçalves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luíza Soares, 74 anos. Filiação: Francisco Soares e Amélia Prazeres. Sepultamento ontem.

Marco Clare Marcelo, 54 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Elio Marcelo e Francisca Margarida. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Sant Ana, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armenio do Espírito Santo Hunzicker e Hilia Agrimpe Hunzicker. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Maria das Dores Moreira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Gregório de Siqueira e Maria Anália Siqueira. Sepultamento ontem.

Marindo Juski Cândido, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Cândido e Carmem Juski. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Luzia – Borda do CampoPR, saindo de Igreja Quatro Barras.

Marli Terezinha Fantin, 63 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Olívio Fantin e Catarina Ferreira Fantin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Maura Terezinha Ancay, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Florêncio Ancay e Balbina Ancay. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nadir de Jesus Alves da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Luiz Alves e Jandira Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Nair de Oliveira Souza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Machado de Oliveira e Maria José Antunes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Neide Milanesi de Souza Neves, 74 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Dominice Milanesi e Geny Domingos Milanesi. Sepultamento ontem.

Orzenir Teresinha Barbosa Ivankio, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Quirino Barbosa Filho e Serafina Ferreira Barbosa. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Residencia.

Paulo Mendes da Silva, 64 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Simplicio Mendes da Silva e Eunice Bento da Silva. Sepultamento ontem.

Ronaldo Alexandre Oliveira da Silva, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Reginaldo Batista da Silva e Selmara Aparecida Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Tereza Ferreira da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Ferreira e Ana Coutinho Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha Cândida da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Felipe Gervazio e Benedita Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

Thereza Jaworski, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Lauffer Sobrinho e Anna Navorni Lauffer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Therezinha Afonso de Meira, 76 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Pedro Afonso de Meira e Francisca Afonso Vieira. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Água Azul, saindo da Capela Cemitério Água Azul de Baixo – Lapa (PR).

Uesley Cleverson Rodrigues, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lauzier Gfgrancisco Rodrigues e Ana Cândida Rodrigues. Sepultamento ontem.

Victória Kindelan Miotelli, 1 mes(es). Filiação: Vilmar Miotelli e Danays Kindelan Penalver. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Arroio Trinta, saindo da Capela Municial Arroio Trinta.

Wilson Alves da Silva, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Natalino Ferreira da Silva e Zeni Alves da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

