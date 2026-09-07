Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (07)
ACHYLLES VACCARI, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELIDIA MARIA BOSCATO VACCARI. Filiação: GEROLAMO VACCARI e ROZINHA FERRARI VACCARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ALCINDO MESSIAS FRANCO, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZINHA DE OLIVEIRA FRANCO. Filiação: ARLINDO MESSIAS FRANCO e LEONTINA MARAFIGO FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ALEIXO GURSKI, 73 ano(s). Cônjuge: JUCARA ROCIO GURSKI. Filiação: LEONARDO GURSKI e MARIA HALUCH GURSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ANTONIO BENEDITO BERTO GILABEL, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CLOVIS GILABEL e ANTONIA BERTO GILABEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA BERTOLAZI DO NASCIMENTO. Filiação: FRANCISCO ANTONIO DE NASCIMENTO e MARIA DELMIRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ARIANE RIBEIRO, 43 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ISABEL DE FATIMA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
CELINE RODRIGUES SALLES DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Filiação: WALDOMIRO SIMEAO RODRIGUES e IZABEL FRANCIS RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
CLAUDETE TEREZINHA ZIKERT DE CASTRO, 76 ano(s). Cônjuge: MARIO CASTRO. Filiação: TOBIAS ZIKERT e TEREZA DE JESUS ZIKERT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 6 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
CLEIDE JOICE GONCALVEZ RIOS, 58 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: CLEYR RIOS e ELINA GONCALVEZ RIOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
EDELUZ DA APARECIDA MENDES, 87 ano(s). Filiação: AMADEU AMANCIO MENDES e MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
EDSON BRASILIANO DE OLIVEIRA, 45 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: PAULO BRASILIANO DE OLIVEIRA e SUELI APARECIDA PAES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 6 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ELENIZE SCHWIND, 75 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: DERMEVAL SCHWIND e ELIZA SCHWIND. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ELGA THEREZA GUARIZA MIRANDA, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS ASSUNCAO MIRANDA. Filiação: ANTONIO GUARIZA e MARIA TEREZA PREVEDELLO GUARIZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ELSON BATISTA DE OLIVEIRA, 43 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ELMO CUNHA DE OLIVEIRA e ESTER BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
EVA STABAKE ROWINSKI, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO CHEBELOSKI e MARIA STABAKE. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (07)
FLAVIA MARTINS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS MARTINS e AMALIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
FLAVIO PEGORARO, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ABEGAIL ELIAS PEGORARO. Filiação: JOAO PEGORARO e JOSEPHINA FUMEGALLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
GISELE FIORI, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FIORI e MARIA DAS GRACAS FIORI. Sepultamento: MUNICIPAL DE IRATI, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
INEZ KARVATE DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TEODORO KARVATE e MARIA LUIZA KARVATE. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
IRENE LADANIUSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEFANO OLEKISEO e NATHALIA HLATCHUK OLEKISEO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
JOAO BENICE LAURINDO DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: IEDA CRISTINA VICENTE DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO LAURINDO DE SOUZA e BENEDITA MARIA DE JESUS SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
JOAO CAVALCANTE DE ARAUJO NETO, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA ALICE RIBEIRO. Filiação: OSCAR CAVALCANTE DE ARAUJO e ELIZIA CAVALCANTE DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
JOAO TROMBETTA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NEIDE FOGANHOLI TROMBETTA. Filiação: ALBERTO TROMBETTA e LUIZA ANDRINI TROMBETTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
JOSE AGOSTINHO HUINKA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MIGUEL HUINKA e MARIA DA GLORIA SOUZA HUINKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
LEOLINO PEDRASSANI, 65 ano(s). Profissão: LAMINADOR. Filiação: ALEXANDRE PEDRASSANI e OLIVIA GRAFF. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
LUCILLA SPAGOLLA BORGES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ BORGES SERRA. Filiação: LIBERATO SPAGOLLA e LUIZA MINELLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
LUIZ CARLOS FERREIRA, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VANILDE CARDOSO FERREIRA e VANILDA FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
LUIZ SANTOS, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: PEDRO GONCALVES DOS SANTOS e MARIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
MARCELO FERREIRA ARCANJO, 38 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: LEONEIDE FERREIRA ARCANJO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
MARIA THEREZA MANARI PEREZ, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PEREZ SORROCHE. Filiação: JOAO MANARI e ZAIRA MANARI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
MARILENA SAMPAIO RONCOSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO RONCOSKI. Filiação: ANTONIO FERREIRA SAMPAIO e AIDEE TISSOT SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
MARIO ABEL GONZALO DE AGUILAR BARRACHINA, 86 ano(s). Filiação: ABEL DE AGUILAR DOMINGO e MARIA BARRACHINA CERRADA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (07)
MAURO GUILHERME MACHADO, 89 ano(s). Profissão: PESCADOR. Filiação: GUILHERME RITA MACHADO e DOUTRINA MARIA DE AMORIM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
MERCEDES GALINDO LEAL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISON DONADELLI. Filiação: ANTONIO GALINDO e ISABEL GUERRERO. Sepultamento: CEMITERIO EM GRANDES RIOS, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
NADIR SANTOS DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PEDRO RIBEIRO DA SILVA. Filiação: EUCLIDES JOSE DE SOUZA e MARIA SANTOS DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
NAIR ROSA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO ROSA. Filiação: GUILHERME MATTER e ELIZABETH SCHAUERMANN MATTER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
NEUSA TRINDADE RODRIGUES FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE REINALDO RODRIGUES FERREIRA. Filiação: ARGENTINO TRINDADE e ELZA BINELLI TRINDADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
OLDELIA SILVA NATAL, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO CELSO BITTENCOURT NATAL. Filiação: ROBERVAL SILVA e OLIMPIA GONCALVES SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
RODOLPHO CARDOSO DE MATTOS, 90 ano(s). Filiação: JERIELINO CARDOSO DE MATTOS e MARIA DE LOURDES MARINHO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 7 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 06/09/2026.
ROZA MARIA MARQUES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO ANTONIO MARQUES. Filiação: JOSE VENSCESLAU DA SILVA e MARIA JOAQUINA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
SALVADOR ROCHA VIEIRA, 61 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) VENDAS. Cônjuge: JACINTA CRISTINA VIEIRIA. Filiação: CALIXTO NETO VIEIRA e SANTA LIMA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
SONIA MARA CORDEIRO, 68 ano(s). Filiação: DAVID CORDEIRO e REGINA LIMA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 11:05h. Data do Falecimento: 06/09/2026.
TARLYS SCHENKEL GOMES, 44 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ELINOR LORETO GOMES e TERLY MARIA SCHENKEL GOMES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
VERA LUCIA RODRIGUES, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: JOSE CARLOS RODRIGUES. Filiação: BENDITO ANTONIO MIGUEL e BENEDITA PIRES MIGUEL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
WLADIMIR BRANDAO QUADROS, 52 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: ADEMIR QUADROS e ILZA MARIA BRANDAO QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 6 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/09/2026.