Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (07)

ALZIRA DAS DORES BUENO, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO FRANCISCO BUENO e MARIA AUGUSTA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de outubro de 2024.

ANTONIO RICARDO MORENO, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELIZABETH BORTOLETO MORENO. Filiação: RICARDO M FERRER e ANTONIA G MORENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 6 de outubro de 2024 às 17:00h.

APOLONIA JOANA ALTAMER CAVASSO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO APAULO CAVASSO. Filiação: JOAO ALTAMER e ANNA ALTAMER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 11:00h.

ARIOMAR EMILIO HUERGO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARIOVALDO HUERGO e DIRCE BONATO HUERGO. Sepultamento: CEMITERIO DE PORTO UNIAO, domingo, 6 de outubro de 2024.

ARLETE URBAN KOGA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE KOGA. Filiação: CASSIMIRO URBAN e BRASILIA PANISKI URBAN. Sepultamento: SEPULTAMENTO WENCESLAU BRAZ PR, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 09:00h.

CARMEM MARIA FLORES BORDIN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SADY MARIA BORDIN. Filiação: JOAO CIRIO FLORES e SYBILLA GRIN FLORES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 15:00h.

CHEILA MARIA FERREIRA SCHATZMANN, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO SCHATZMANN. Filiação: GERALDINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 11:30h.

CLARA KOBERSTEN DAROCHA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO IVO DA ROCHA. Filiação: THEOPHILO KOBERSTEN e LYDIA RAPP KOBERSTEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 16:00h.

CLARITA OLIVEIRA PEREIRA, 43 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ARILDO JOSE PEDRO. Filiação: ANTONIO OLIVEIRA PEREIRA e LAURITA CUSTODIO PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 6 de outubro de 2024 às 17:00h.

CLEITON JOSE DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: MARISA TSUBOUCHI DA SILVA. Filiação: FRANCISCA JERONIMA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 19:00h.

DORNIZETE MAXIMIANO DE PAULA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA MIGUEL DOS SANTOS DE PAULA. Filiação: JOAQUIM MAXIMIANO DE PAULA e MAXIMIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 10:00h.

EDILSON ATANASIO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOSE ATANASIO DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de outubro de 2024.

EDMUNDO VEIGA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE VEIGA FILHO e JULIA PADILHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 6 de outubro de 2024.

ELIZABET CANDIDA LINO HLADCZUK, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANTONIO HLADCZUK. Filiação: JOSE LINO e MARIA CANDIDA LINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 6 de outubro de 2024 às 16:30h.

ELVE LAMB, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EDGAR ARNO LAMB e EDIT WAIHS LAMB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 7 de outubro de 2024.

EVA APARECIDA CANDIDO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR CANDIDO. Filiação: TRAJANO ALVES DE PAULA e ORACIA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 15:00h.

FRANCISCA GONCALVES DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVANIR LINO DA SILVA. Filiação: HENRIQUE GERALDO DE ALMEIDA e MARIA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de outubro de 2024.

GLACI DOS SANTOS LEMISKA, 86 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: NELSOM LEMISKA. Filiação: ERMELINO VIDAL DOS SANTOS e ANNA DE ASSIS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 16:00h.

GUSTAVO HENRIQUE GETKOSKI, 22 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSE ROBERTO GETKOSKI e MARLI CARNEIRO MAIA GETKOSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 11:00h.

HELENA DO PRADO VIEIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JORGE VIEIRA. Filiação: APARICIO VIEIRA DO PRADO e MARIA JULIETA LEAL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 10:00h.

JULIANA CARDOSO, 45 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OZEIAS CARDOSO e ROSELI NOVAKOSKI COLTRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 10:00h.

KUNEGUNDA SKANECKI DE JESUS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PINTO DE JESUS. Filiação: ANTONIO SKALECKI e JOSEPHA SKALECKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 6 de outubro de 2024 às 17:00h.

LINDAVYR TISSOT PONTAROLA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ PONTAROLA. Filiação: JOAO TISSOT e ELVIRA TISSOT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 14:00h.

LUCIA IZABEL JUNGLES QUINAPP, 66 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: MARINS SOARES QUINAPP. Filiação: IZIDORO JUNGLES e SEVERINA CARVALHO JUNGLES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 6 de outubro de 2024 às 15:00h.

LUIZ BABORA, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIA DE PICOLI BABORA. Filiação: CONSTANTINO BABORA e MARIA SAUNITI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 12:00h.

LUIZ COSTAMANHA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA MARTA COSTAMANHA. Filiação: JOSE COSTAMANHA e JOSEFINA SIPIONI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 11:00h.

MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSANGELA APARECIDA DOMINGUES NASCIMENTO. Filiação: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO e INDIANARA DE FATIMA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA JANETE DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: RAUL SOUZA e IROTIDES AGUIAR DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 10:00h.

MARIA ONISHI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KIOSHI ONISHI. Filiação: ARAKI SENHITE e SIMI ARAKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 10:00h.

MARIA ROSI DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ROQUE REZENDE DOS SANTOS e LUCIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 13:00h.

MARIA VERONICA DA SILVA SANTOS, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GOTARD GAUDENCIO DA SILVA e ONDINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARLY GONDIM COSTA GUIMARAES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERLEI DE SOUZA GUIMARAES. Filiação: JOSE AMADO DA COSTA e FRANCELINA GONDIM COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 6 de outubro de 2024 às 22:00h.

MOACIR RODRIGUES DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: MARILDA DE SOUZA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e LUCINDA KAIBER DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 16:00h.

NADIA BASSETTI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVAN LEAL BASSETTI. Filiação: PAULO PORONIUK e MARIA PORONIUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 15:00h.

RICARDO VIANA FRAIZ, 46 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: HIRAM NICOLAU FRAIZ e DULCE ENEIDA VIANA FRAIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 10:00h.

RINEU BORDIGNON, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSVALDO BORDIGNON e ESTER BORDIGNON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 09:00h.

ROSEMARA MOREIRA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CARLOS CESAR DA SILVA. Filiação: RUFINO MOREIRA DOS SANTOS e TERESA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 16:00h.

RUBENS EVALDO GAENSLY, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARINALVA CURVELO GAENSLY. Filiação: DAGMAR ARNALDO GAENSLY e MARIA DA LUZ GAENSLY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 6 de outubro de 2024 às 17:00h.

UBIRATAN REZENDE, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: TANIA MARIS GIBIM REZENDE. Filiação: ANTONIO REZENDE e MARIA DA CRUZ REZENDE. Sepultamento: MUNICIPAL SABAUDIA – PR, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 08:00h.

WALTER PERETTE, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA ENIZ PERETTE. Filiação: REINALDO PERETTE e EMILIA PERONDI PERETTE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 13:00h.

ZILMA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO RODRIGUES DA SILVA e ROSA SCHINELLI DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 6 de outubro de 2024 às 16:00h.

