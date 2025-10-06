Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (06/10)
ACACIO FERREIRA DE ANDRADE, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERONICA DUARTE. Filiação: JOAQUIM FERREIRA DE ANDRADE e INOCENCIA ANTUNES DE MELO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ADILSON DOS SANTOS DE CRISTO, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GILSEN TEIXEIRA DE CRISTO e JOSIANE NOBREGA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/10/2025.
AIRTON DA LUZ BENTO, 72 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: MILTON JORGE BENTO e SANTINA DA LUZ BENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ANALIA MARGARIDA DA ROSA SEQUINEL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SEQUINEL. Filiação: ARNALDO FRANCISCO MARQUES DA ROSA e ANALIA FIGUEIRA DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ANGELICA NOBREGA DOS SANTOS, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e IVAMIR NOBREGA DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/10/2025.
BRUNO UKAN, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EMILIA LECH UKAN. Filiação: TEOFILO UKAN e ANTONIA SKRABA UKAN. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
DIVINA CREUSA BERIGO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGARD CANDIDO FLORES. Filiação: OVIDIO GONCALVES BERIGO e SEBASTIANA RODRIGUES BERIGO. Sepultamento: CEMITERIO DE MINEIROS, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
EDVALDO CORREIA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCEBIADES CORREIA DA SILVA e DELFINA DE CARVALHO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ELYDIA ALVES SILVA, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: IRTON SILVA. Filiação: JOSE FERREIRA DA COSTA e ALICE ALVES DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
EUCLIDES BARRIUNUEVO, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: CREUSA MARIA ULIAN BARRIUNUEVO. Filiação: DAVID BARRIUNUEVO e OLGA GAZIN. Sepultamento: PAROQUIAL CAPIVARI, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
IDALINO CORREA FELIX, 80 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIAN APARECIDA ANDRADE FELIX. Filiação: JOAO BATISTA FELIX e LUIZA CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JOSEFA GARCIA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CONRADO DE SOUZA. Filiação: MANOEL GARCIA e DOLORES LOSANO GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MARIA CECH DO PRADO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ANADIR EUSEBIO DE PRADO. Filiação: WALDOMIRO MENDES PEREIRA e ROSA CECH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MARIA DA GLORIA CUGNIER DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VERONILDO GONCALVES DE OLIVEIRA. Filiação: ALVINO CUGNIER e DULCE ALBERTINA CUGNIER. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MARIA LINDAMIR VAZ, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO BATISTA GABARDO. Filiação: ANTONIOA VAZ DE SIQUEIRA e ANA ALVES FERREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/10/2025.
RENATO VIOLANI CARNEIRO, 92 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: ZELIA NEUSA MARCHIORATO CARNEIRO. Filiação: RUBENS DAVID DOS SANTOS CARNEIRO e MARIA DINORAH VIOLANI CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
TELMA REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA, 51 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JULIO CESAR ALVES FERREIRA. Filiação: JOSE ADEMAR DE OLIVEIRA e IDES PAZINI DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MARINGA, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
