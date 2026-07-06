Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 06/07/2026

ALCIDES SOARES DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: VERA REGINA JANKAUSKAS DA SILVA. Filiação: NELSON NEPOMUCENO DA SILVA e ANIZIA SOARES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ANA CLAUDIA ESTEVO, 57 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: ANA SARAH FERNANDES GONCALVES. Filiação: JOSE FRANCISCO ESTEVO e LUISA PIMENTEL ESTEVO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ANTONIO CARLOS MORO, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA HOLANDA MORO. Filiação: SANTO MORO e ELZA CAMPOS MORO. Sepultamento: CREMATÓRIO PEDRO FUS / SÃO JOSE DOS PINHAIS, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ANTONIO DIMAS RODRIGUES MOREIRA, 66 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ELIANE ESTEVAO MOREIRA. Filiação: ZENES MOREIRA e MARIA JOSE RODRIGUES MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ARIOSVALDO RODRIGUES, 75 ano(s). Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e ELIZABETH RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO UNILUTUS / PINHAIS, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
CAROLINA LOURES CANTO, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ MARQUES CANTO e IVONETE ROCHA LOURES CANTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
CATARINA OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM OLIVEIRA e JULIA CONRRADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
CLEMENCY EMILIA GRASSI, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GILBERTO GRASSI. Filiação: ALEIXO SANTO STELLA e HILDA BUZETTI STELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ELENITE APARECIDA OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: ADMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA e HELENA MENDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ELIZETE MARIA JAREK, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE JAREK e ALZIRA CAMARGO. Sepultamento: CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ELOIDA ROSA DE JESUS PEREIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL DE JESUS. Filiação: VANIRA ROSA DE JESUS. Sepultamento: ASSUNGUI RIO BCO DO SUL, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
EULALIA CICARINO PEREIRA CHEMIN, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DARCY CHEMIN. Filiação: JOSE DE ANDRADE PEREIRA e AMPHITRITE CICARINO PEREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
FELIX COUTINHO, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Cônjuge: ROSI MARY LOPES COUTINHO. Filiação: EURIPEDES COUTINHO e ANA GERONIMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
GLACI GABARDO TEIXEIRA, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: SEBASTIAO DE SOUZA TEIXEIRA e GLACI GABARDO TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
HARY WARKENTIN, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: UTE FUNCK WARKENTIN. Filiação: PETER WARKENTIN e ANNA WARKENTIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
JACIRA CASSEMIRO DOS SANTOS SOARES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CASTILHO SOARES. Filiação: JOAO AIRES DOS SANTOS e MARIA JULIA CASSEMIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
JORGE ANTONIO SIQUEIRA LOPES, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JORGE LOPES e LUIZA SIQUEIRA VIDEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
JOSE LAURICY DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: MARIA DA LUZ GUSSO DE SOUZA. Filiação: LINO FERREIRA DE SOUZA e OLITA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 5 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
JOSE LUIZ DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO MARIA DE LIMA e JUDITE DE OLIVEIRA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
KURT KAFMANN, 74 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: FREDERICO KAFMANN e HILDA KAFMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
LUCIDIO BENEDITO DE LIMA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVANIRA DE FATIMA LIMA. Filiação: ANTONIO BANDEIRA DE LIMA e TEREZA DE JESUS FERNANDES LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
MARIA ALDAIR DALL IGNA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE DALL IGNA NETO. Filiação: THEODORO ZALESKI e LEONOR ZALESKI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
MARIA DA SAUDE SILVA, 79 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: SEBASTIAO VIDAL DA SILVA. Filiação: JOAO DA SILVA e ANA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MARIA EURIDES RODRIGUES RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: PEDRO DE ASSIS RIBEIRO. Filiação: ARANI RODRIGUES e BELARMINA RIBEIRO RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
MARIA NASCIMENTO BRAGA, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: WALTER CARVALHO BRAGA. Filiação: MANOEL GOMES DO NASCIMENTO e MARIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
MARIA ZENIR BISCAIA BERNARDO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SAMUEL BERNARDO. Filiação: MOISES CORREA BISCAIA e ALCEDINA RODRIGUES BISCAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
MARLLON DE PAULA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MAICON DE PAULA e ANGRA PORTO DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
NEUZA DE FATIMA CARVALHO, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE ADILSON PINHO DE MORAES. Filiação: ALCIDES DE CARVALHO e ALBERTINA VALVAZORI DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
NORCILIA DE SOUZA SILVA, 98 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: LAMARTINE SILVA. Filiação: JOAQUIM INACIO DE SOUZA e MARIANA MARCELINA DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
OSVALDO SEGAN, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: MARCELINO SEGAN e IRENE KULIGOSKI SEGAN. Sepultamento: DEFINIR, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
PABLO HENRIQUE SANTANA, 38 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANGELO SANTANA e MARLENE DE OLIVEIRA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
PATRICK MIGUEL LOPES, 26 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MIGUEL APARECIDO LOPES e SANDRA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
PEDRO AMAURI PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIA MARIA DA SILVA PEREIRA. Filiação: FRANCISCO ALVES PEREIRA e LEONORA FERRAZ PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
PEDRO FIALKA, 82 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ANITA FIALKA. Filiação: DEMETRIO FIALKA e CATARINA PIDGURNEY. Sepultamento: JARDIM SAUDADE DE TELEMACO BORBA, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ROSWITHA PAGANELLI TULIO, 96 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AMANTINO TULIO. Filiação: FRANCISCO PAGANELLI e GERTRUDES PAGANELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ROZILDE MATHIAS, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ROQUE MATHIAS e ELZINA DO ROSARIO MATHIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
RUTH DO NASCIMENTO GINESTE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GLAUCIO GORIS GINESTE. Filiação: JOSE PEDRO DO NASCIMENTO e SEBASTIANA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
SILVIA ANTUNES DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA. Filiação: ARATOR AVELINO ROCHA e GENERINA ANTUNES ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
SOFIA TABORDA RIBAS, 77 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PAULO FERNANDES TABORDA RIBAS. Filiação: PETRO TYBUR e MARIA TYBUR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
TERESA LOPES PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA. Filiação: GERALDO LOPES e MARIA APARECIDA LOPES. Sepultamento: CEMITERIO DO CARMO, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 05/07/2026.
VELI AQUILES GUARDA, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLEONIDE FATIMA COSTIN GUARDA. Filiação: ATALIBIO GUARDA e AVELINA GUARDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:17h. Data do Falecimento: 05/07/2026.
ZENILDA DA SILVA OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: NIVALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE LUIZ DA SILVA e MARIA DAS DORES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/07/2026.