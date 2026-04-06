Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 06/04/2026

Veja a lista dos falecimentos e sepultamentos das últimas horas em Curitiba e região metropolitana –
ADRIELE STEPHANIE DE MELO, 31 ano(s). Profissão: BARMAN. Filiação: PAULO SERGIO RODRIGUES DE MELO e ELISABETH DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
AFIFE ABRAHAO AMARAL, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HOMERO AMARAL. Filiação: LUIZ ABRAHAO e VERA MORAIS ABRAHAO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LONDRINA PR, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Data do Falecimento: 05/04/2026.
ARIETE JOSEFINA PILATTI COSTA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CLICERIO COSTA. Filiação: VICTORIO PILATTI e MARIA DO PILAR BORN PILATTI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
CARMEN MATHILDE DEBONI ROMAGNA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VIRGILIO OLIVO DEBONI e LIBERA FABIANI DEBONI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Data do Falecimento: 05/04/2026.
CASEMIRO NICOLAIO, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: BRONISLAU NICOLAIO e RAMILIA MARTENESASKI NICOLAIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 6 de abril de 2026. Data do Falecimento: 05/04/2026.
DANIEL HENRIQUE DE MOURA, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FABIO ROBERTO DE MOURA e RUTE DE BASTOS PIRES DE MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
ELIAS RAULINO DO NASCIMENTO, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELIZEU MASSANEIRO DO NESCIMENTO e LARISSA RAULINO DA SILVA NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
ELSA FRANZOI KOCHINSKI, 86 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: FRANCISCO KOCHINSKI. Filiação: GERMANO FRANZOI e IDA FRANZOI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ELZA LINHARES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e DONARIA LINHARES. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
GUILHERMINA CORREA VELASQUES FOGACA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO BATISTA FOGACA. Filiação: BRAZ CARREA VELASQUES e DELMINDA VIEIRA DE MELO VELASQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
GUIOMARIO SEBASTIAO ALVES, 90 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ALEXANDRE SEBASTIAO ALVES e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
ILUAL ROSA LEITE, 87 ano(s). Profissão: LABORATORISTA. Cônjuge: JOSE FERREIRA LEITE. Filiação: VALDOMIRO DE LARA RIBAS e MARIA DA ROSA RIBAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de abril de 2026. Data do Falecimento: 05/04/2026.
JOAO BATISTA GARCIA GIMENEZ, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CLAUDIO GIMENEZ e EPHIGENIA GARCIA GIMENEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
JOAO CAVALCANTE DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LUIZ CAVALCANTE NETO e TEREZA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Data do Falecimento: 05/04/2026.
JOAO RODRIGUES NETO, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO RODRIGUES e MARIA LUIZ RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
JOHNNY ABDO EL ASSAD, 59 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ABDO GEORGES ASSAD e MARIA DE LOURDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
JORGE WINTER, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: HELGA WINTER. Filiação: ALEXANDRE WINTER e LENA WINTER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LAUDI NIADA NUNES, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO SATURNINO NUNES e ZELMINA NIADA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LAURA LITZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO LITZA. Filiação: IGNACIO BARA e MATILDE BARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LENIANE MACHADO DOS REIS, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CARLOS DOS REIS e ANA MACHADO DOS REIS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LEONOR CASTANHEIRA DE MELLO, 99 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: FRANCISCO MORAES DE MELLO. Filiação: ANTONIO CASTANHEIRA e BENEDICTA MESSIAS MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LEVI RODRIGUES SANTANA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: LUCIANO PEREIRA SANTANA e LIDIANE RODRIGUES SANTANA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LIDIA BRESSAN, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GREGORIO BRESSAN. Filiação: LEODORO LAZZARI e ELZA NETSON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LUCIA MEDEIROS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RIVADAVIO DA LUZ MEDEIROS. Filiação: HENRIQUE ALFREDO SCHELIPAK e HELENA SCHELIPAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
MARIA APARECIDA ESMARSI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA ESMARI e EMA BUGANI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
MARIA DA CONCEIÇAO MACHADO CICCARINO, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE CICCARINO FILHO. Filiação: EDGAR DA CUNHA MACHADO e ELVIRA CORREA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
MARIA DA COSTA SOARES, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO DA COSTA SOARES e SOFIA DA COSTA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
MARIA DE LOURDES SILVA VEIGA, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE PATROCINIO DA SILVA e LUIZA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
MARINETE TENORIO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LUIZ ALFREDO DA SILVA. Filiação: RAIMUNDA TENORIO DE ALMEIDA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
MAXIMA BELINO RIBEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIBEIRO. Filiação: CERINO BELINO BOMFIM e PAULINA CAMARGO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Data do Falecimento: 05/04/2026.
NELSON SOZZI, 67 ano(s). Profissão: ARTISTA. Cônjuge: NEIDE TEREZINHA COLATUSSO SOZZI. Filiação: HERNANI SOZZI e EUGENIA SZKUT SOZZI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
NERCI DO ROCIO OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ALVES FIGUEIRA e EDNIR RODRIGUES FIGUEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
SEVERINO RAMOS DA SILVA PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ROBERTO PEREIRA e DULCINEIA DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
TECLA ROMANICHEN GELINSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE GELINSKI. Filiação: VASSILIO ROMANICHEN e MARIA ROMANICHEN. Sepultamento: PRUDENTOPOLIS, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
TERESINHA NOELLY FEIJO NIELSEN, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RUDOL KURT NIELSEN. Filiação: NAPOLEAO FEIJO e EMILIA OLIVEIRA FEIJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
VALDEMAR MUNDT, 82 ano(s). Cônjuge: MARIA MARGARIDA CORADIN MUNDT. Filiação: GERMANO MUNDT e HERMINIA BOSSE MUNDT. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
VIVIAN SCHROEDER DUMAS, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: OSWALDO HUGO SCHROEDER e TEREZA HACHMANN SCHROEDER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.