Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (05/01)
ANICE MARIA SANTANA, 56 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: JOSE SANTANA e ARACI DE LIMA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ANTONIO JORGE BRUNO, 72 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JORGE BRUNO FERREIRA e MADALENA COLACO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
BENTO JOSE DE FARIA SAMPAIO, 90 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA EUGENIA DAS GRACAS SILVA E SAMPAIO. Filiação: HERMES TEIXEIRA SAMPAIO e ALTINA DE FARIA SAMPAIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
BRUNA VANELO BARROS, 24 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOUGLAS MACHADO BARROS e IRENE MANTO VANELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ETSUCO ITO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KENHIYTI ITO. Filiação: NABEKITI KASHEI e KUNI KAIHEI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
JANE APARECIDA DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL ROMAO SIQUEIRA DOS SANTOS e LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
JOAO PELEGRINI, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ERILDE MARIA PELEGRINI. Filiação: VENDELINO PELEGRINI e DALICE OLMI PELEGRINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
LUIZ ALVES FRANCO, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DOLORES MARIA SCARPIN. Filiação: JUVENAL ALVES FRANCO e EMILIA ZATERA FRANCO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
LURIA NADOLNY DE LIMA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PAULO ANTONIO DE LIMA. Filiação: FRANCISCO PAULO NADOLNY e CATHARINA MALASSA NADOLNY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MARCIO FELIX, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALDEMIRO FELIX e DIRMA FERREIRA FELIX. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MARIA APARECIDA PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: VICENTE FERREIRA DA SILVA e NARDINA MARIA DA ROSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PLACIDO CARLOS DA SILVA e DEUSDETE SANTOS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MARIA ZENI NATEL ANDRADE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GASPARETO ANDRADE. Filiação: ANTONIO DELFINO NATEL e ROZALINA FERNANDES NATEL. Sepultamento: CEMITÉRIO BATEIAS – CAMPO LARGO/PR, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MILTES FRANCISCO, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOAO CHAVES FRANCISCO. Filiação: ALFREDO TSCHANNERL e ROSALINA DAMARAT TSCHANNERL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ORIDES VATRINS, 96 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CLARINDA DE DEUS VATRINS. Filiação: FRANCISCO VATRINS e ROSALINA BARRETO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ROSEMARI CEOLIN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERICO TANNER e ROSALINA GONCALVES TANNER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
SUELLEN CLEIA GAYER DA SILVA, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PEDRO ALVES DA SILVA e CLEONICE GAYER LIMA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
TEREZA DE ALMEIDA GRAVELO, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DIVONZIR ORTEZ DE LIMA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA e ANGELA ALVES DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 04/01/2026.
VALDIR PASCHOAL RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: MARIA JOSE DA SILVA. Filiação: GERALDO JOSE RODRIGUES e LIONTINA BALBINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
