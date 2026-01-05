Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (05/01)
ADRIANO CLOVIS NENE DORNELES, 84 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: SILVIA BEATRIZ ALMEIDA DORNELES. Filiação: LAUREANO DORNELES e ZINA NENE DORNELES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
ALAIDE MARIA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIDORO CARDOSO DA SILVA. Filiação: PEDRO INACIO HOMEM e VERONICA COELHO HOMEM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
APARICIO LEAL, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELENA CORREA LEAL. Filiação: FRANCISCO FERNANDES LEAL e MADALENA VIRGILIA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
AYLLA DE SOUZA ROCHA DE AZEVEDO, 1 dia(s). Filiação: WESLEY SULIVAM ROCHA DE AZEVEDO e ANNA CAROLINE DE SOUZA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 04/01/2026.
BARBARA SCHMIDT PAES, 97 ano(s). Cônjuge: ROBERTO PAES. Filiação: MIGUEL SCHMIDT e BRABARA SCHMIDT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
CLAUDINEI BERTOTTO, 58 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARINEZ ODETE SANTI BERTOTTO. Filiação: DANILO BERTOTTO e JANDIRA LURDES BERTOTTO. Sepultamento: CREMATORIO MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 05/01/2026.
CONSUELO DEL VALLE AREVALO DE HERNANDEZ, 62 ano(s). Filiação: JOSE AREVALO e AMELIA TORREALBA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 05/01/2026.
DARIO HANNEMANN, 71 ano(s). Filiação: ANTONIO HANNEMANN e ESTER MEINS HANNEMANN. Sepultamento: SEREIA, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 05/01/2026.
DJANIRA FIDELIX, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATHIAS FIDELIX. Filiação: ATILIO JOAO FERRI e CANDIDA MUNDO FERRI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
DORALICE APARECIDA DOZOTTI, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DORVALINO DOZOTTI e SEBASTIANA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
FRANCISCO RIBAS PINTO, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EUCLERES BORGES PINTO. Filiação: PALMIRA RIBAS PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
HELENA BIGAISHI MOURA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SYLVIO MANOEL MOURA. Filiação: ADAO BIGAISKI e ANGELINA WORAK BIGAISKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
IRACY RATACHESKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIX RATACHESKI e ELVIRA RATACHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
IRAN COSTA, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: VITOR COSTA e HELENA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
IVAHY DETLEV WILL, 82 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Cônjuge: MARIA TERESA BUSATO WILL. Filiação: JORGE WILL e ELZA GUMZ WILL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
JULIANA GALARDINOVIC RIBEIRO, 46 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: JOAO SATURNINO RIBEIRO FILHO e ANGELICA GALARDINOVIC RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
LAURA GONCALVES DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: GERMANO ARRUDA e ANEZIA GONCALVES ARRUDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
LEVI GALARDINOVIC HOOPER, 11 ano(s). Filiação: FERNANDO HOOPER DA SILVA e JULIANA GALARDINOVIC RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ABRAHAO BUENO DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEICAO BUENO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA TRINDADE, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BENEDITO DA SILVA e MARIA HELENA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MARIO GOMES RODRIGUES, 58 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: CLAUDIA JULIANE SANDRI. Filiação: ANTONIO LEMES RODRIGUES e MARIA LEMES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
MARLENE TEREZA DE OLIVEIRA GUSI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AURY ANTONIO GUSI. Filiação: JURUA DE OLIVEIRA e NEUSA RIBAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MILTON DE SOUSA ALVES, 61 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: ABILIO DE SOUZA ALVES e IZABEL ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
NATAN TAVARES DA COSTA, 3 dia(s). Filiação: WELLINGTON JOHNSON DA COSTA e CLAUDIA FERNADA TAVARES DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
NILSON VALDIR MULLER, 85 ano(s). Filiação: ALFREDO ACHILLES MULLER e CECILIA MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
NILTON KAISER VIEIRA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: GILDA MASS DE SOUZA. Filiação: CLEMENTINO MARTINS VIEIRA e IRMA KAISER VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
REGINA DO ROCIO BODZIACK, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ALFREDO BODZIACK e LAURITA BODZIACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
SAULO PIRES DO AMARAL, 43 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) PRODUÇÃO. Filiação: ANIBAL PIRES DO AMARAL FILHO e ADELANE VIEIRA DO AMARAL. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 05/01/2026.
SONIA MARIA CORDEIRO, 77 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: LUIZ PINTO CORDEIRO. Filiação: FELIX PICHARSKI e ANAHYR PICHARSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
TAINARA DE FATIMA SANTOS DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ODAIR JOSE MOTA DA SILVA e ZENI DE FATIMA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
VANIA BATISTA DO PRADO, 51 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: OSVALDO BATISTA DO PRADO e LAURA GARCIA DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 05/01/2026.
VITORIA FERREIRA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: ANA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
