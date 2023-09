Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (04)

Adelar Tadeu Pereira, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Inocente Antônio Pereira e Oralina Antunes Pereira. Sepultamento ontem.

Almira de Medeiros Santos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro de Medeiros Santos e Dolores Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Amaury Joel Bley Piazzetta, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ermelino Piazzetta e Ercília Bley Piazzetta. Sepultamento ontem.

Ana Carla Pistuni Solanho, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ângelo Pistuni e Thereza Pistuni. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Angeluci Patricia Hermann da Silva, 50 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Luiz Hermann e Vera Lúcia Gurgel Hermann. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Minorelli, 92 anos. Profissão: taxista. Filiação: Ricardo Minorelli e Tereza Minorelli. Sepultamento ontem.

Aracy Mocellim Ferraro, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Mocellim e Collecta da Luz Mocellim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Avelino Paulo, 87 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Joaquim Francisco de Paula e Maria Justina do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Carmem Pedro Koehler, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Pedro e Cristina Pedro. Sepultamento ontem.

Cenira Iglacy Obladen Ferreira, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Obladen e Cecília Correa Obladan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ceniro Pacheco de Lima, 89 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Pedro Pacheco da Silva e Maria Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

Dalva Cavalli Nascimento da Silva, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Guerino Cavalli e Maria das Dores Cavalli. Sepultamento ontem.

Daniel Paiter de Oliveira, 49 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ivan de Oliveira e Geny de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (04)

Douralina Esperancetta Gomes, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Esperancetta e Thereza Esperancetta. Sepultamento ontem.

Dulce Evaristo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Fermino Evaristo e Vergília Correa Evaristo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Eloir Boese, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Boese e Benvinda Batista Teixeira Boese. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Elton José Tallevi, 36 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Sidney Tallevi e Neuli da Aparecida Tallevi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Ponta GrossaPR.

Emilsse Maria Airoldi, 80 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Albino Krumenauer e Paulina Krumenauer. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Esmeralda Bueno da Silva, 94 anos. Filiação: Luiz Bueno e Maria de Jesuz Bueno. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Eva Zovia, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Zovia e Rosa Zovia. Sepultamento ontem.

Francisco Sant Ana Filho, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Franciasco Sant Ana e Adair Gabardo Sant Ana. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela do Cemitério Tomas Coelho (Araucária).

Francisco de Paula Pinto, 73 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: José Pinto de Souza e Ana Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal João Paulo II, saindo da Capela Municipal de Urai.

Hamilton Silva, 87 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Max Damasceno da Silva e Eugenia Comicholi Silva. Sepultamento ontem.

Hilda Magdalena Zettel de Lara, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Rangel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capel A 02 Água Verde.

Horacina Agapita da Silva, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Gomes da Silv A e Galeana Agapita de Lima. Sepultamento ontem.

Jaime Riscarolli, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Ângelo Riscarolli e Júlia Riscarolli. Sepultamento ontem.

Jane Valéria Silva, 48 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Joaquim dos Reis Silva e Janete de Souza Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de IbiporaPR.

João Anacleto dos Santos, 55 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Abdon Anacleto dos Santos e Madalena dos Reis Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal / Paicandu, saindo da Capela Prever / Paicandu /PR.

Joel Alves, 87 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Maria Ritta Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba.

Joel Colussi Scariot, 4 mes(es). Filiação: Joaquim José Scariot e Giseli Colussi. Sepultamento ontem.

Jorge Chales, 79 anos. Filiação: Felipe Chales e Maria Carvalho. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Woitisky, 84 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Siegmund Woitisky e Paulina Dolores Woitisky. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

José Aparecido de Souza, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Euclides Pedro de Souza e Iracema de Jesus Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Brandani Tenório, 77 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Brandani Tenório e Ângela Brandani Tenório. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

José Bueno de Oliveira, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Euclides Bueno de Oliveira e Júlia Bueno de Oliveira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Assembleia de Deus Jardim Alianca/santa Cândida.

Josete Maria Mistura Rigo, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arno Mistura e Vinecide Bassani Mistura. Sepultamento ontem.

Juarez Adão Couto da Silva, 64 anos. Profissão: mecânico manutenção. Filiação: Miguel Ferreira da Silva e Ângela Couto da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério São João Batista, saindo de Igreja Evangélica Quadrangular- Fanny.

Juraci Padilha de Oliveira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvindo Padilha e Luíza Wagner Padilha. Sepultamento ontem.

Leandro Biermann da Silva, 46 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Carlos Martins da Silva e Maria Inês Biermann da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Santa Quitéria.

Leandro de Jesus Santos de Paula, 39 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Benedito Iloir Antunes de Paula e Sônia Aparecida dos Santos de Paula. Sepultamento ontem.

Luana Vitória de Faria, 21 anos. Filiação: Lourival Aires de Faria e Lindamir Aires de Faria. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Mara Luz da Silva, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alceu da Silva e Divina Cordeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela São Rafael / Cic.

Márcio Vieira, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Adão Joventino Vieira e Leonice de Assis Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Ibipora.

Maria Tereza Garozi de Araújo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Garozi e Vitória Massa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 – Municipal Água Verde.

Maria Thereza de Souza Ferrarini, 63 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Paulo Ferrarini e Otília de Souza Ferrarini. Sepultamento ontem.

Marilhana Janice Venson Setti, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eugênio Venson e Moracy Favassa Venson. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Foz do IguaçuPR.

Maurício Rotenberg, 89 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Naftal Rotenberg e Necha Rotenberg. Sepultamento ontem.

Michael Almeida de Araújo Penteado, 36 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Gilberto Cabral Penteado e Raquel Zainedin. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio / Ponta Grossa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Moacyr Sortica Gomes, 80 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Pedro Gomes de Lima e Zilda Sortica de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Modestina Cassemira Pedro, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Amâncio Cassemiro e Cecília Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Nair de Souza Cubas, 89 anos. Profissão: artes plásticas. Filiação: Dinarte Alves de Souza e Rita Alves de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Paulo Milek, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Thomaz Milek e Anastácia Nadolny. Sepultamento ontem.

Romulo Albuquerque de Carvalho Júnior, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Romulo Albuquerque de Carvalho e Girlene Aparecida da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Pinhalao.

Sueli de Lourdes Rossa, 65 anos. Profissão: doméstica. Filiação: André Rossa e Luíza Rossa. Sepultamento ontem.

Teresa Guzik, 82 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Basílio Guzik e Ana Guzik. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Marcelino, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Valdomiro da Silva Volff, 57 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Idoino dos Santos Volff e Lindaura da Silva Volff. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Vaticano.

Welton Keoma Georg, 32 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Waldemar Georg e Edma Castro Ribeiro Georg. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreja Evangélica Sitio Cercado.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (04)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!