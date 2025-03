Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (03)

ADELINA MARTINS DAL FORNO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMAR ALCIDES DAL FORNO. Filiação: JOAQUIM JOSE MARTINS e LUZIA CORREIA MARTINS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 11:00h.

ANTONIO ALTAIR BECHKERT, 80 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: SOELI EUGENIA BECHKERT. Filiação: LAURO BECHKER e MARIA BECHKERT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 3 de março de 2025 às 18:00h.

ANTONIO CAMARGO NATEL, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IRENE COUTINHO NATEL. Filiação: PEDRO NATEL FILHO e PEDRINA LUSTOSA DE CAMARGO NATEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de março de 2025 às 16:30h.

ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ATANAGILDO DE OLIVEIRA NETO e TEREZA MACIEL DE PONTES OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 10:00h.

APARECIDA CUSTODIO MARTINS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL CUSTODIO MARTINS e MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:00h.

CLELIA MARIA DE FREITAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVANDEL SEGISMUNDO DE FREITAS. Filiação: CAMILIO ALVES FERREIRA e GENERINA MACIEL FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (03)

DALTRO MIGUEL KEIDANN, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ELAINE SOLYON KEIDANN. Filiação: EMILIO KEIDANN e TAMINE KEIDANN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 3 de março de 2025.

EVERALDO DE OLIVEIRA LUCIO, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DEMETRIO DE SOUZA LUCIO e MARIA DE OLIVEIRA LUCIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 13:30h.

FRANCISCO GILSON DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ZILDA ARAUJO DE CAMPOS. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS e ERCILIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 2 de março de 2025 às 17:00h.

GABRIELLY ALVES DOS SANTOS, 10 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RAFAEL CAMPOS DOS SANTOS e SUZANA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 3 de março de 2025.

GUIOMAR DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO ALVES NASCIMENTO. Filiação: JOSE AUGUSTO DE SOUZA e BEATRIZ DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:30h.

ISABELI SCHLOGL TASSI, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOS JULIANO TASSI e ROSA MANTAGUTE SCHLOGL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de março de 2025.

JOSE CHOTGUIS, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARILANO CATARINA COSTA. Filiação: JAIME CHOTGUIS e OLGA CHOTGUIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 3 de março de 2025 às 17:30h.

JOSIMAR PADILHA, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS PADILHA e ROSA OLIVEIRA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 10:00h.

LEONEL JULIO FARAH, 81 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: MARIA INES DE SOUZA FARAH. Filiação: JULIO FARAH e JUDITH DIB FARAH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:00h.

LEONILDA GROCHEVITS, 72 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: ORLANDO ANTONIO GROCHEVITS. Filiação: NAO CONSTA e CLEMANTINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 14:00h.

LEOVERSINA MAFFESSONI, 91 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: LEOCREDIO MAFFESSONI. Filiação: ALBERTO FARINA e CAROLINA FARINA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 12:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (03)

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, 25 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RAFAEL DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS e CRISTIANE SCHULTZ RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL / QUATRO BARRAS/PR, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:00h.

LUZIA DOS SANTOS ALMEIDA, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE PAULINO DE ALMEIDA. Filiação: JOAO PASTOR DOS SANTOS e UMBELINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 2 de março de 2025 às 17:00h.

MARIA BRIDAROLI DE JESUS, 83 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: TIAGO LUZ DE JESUS. Filiação: ANGELO BRIDAROLI e LEONIDIA RIBEIRO BRIDAROLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:00h.

NELSON NAOKI OYAMA, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA HELENA VICARI OYAMA. Filiação: MOTOJI OYAMA e SHIDEKO MIYAJI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 3 de março de 2025.

PAULO PINTO DA FONSECA, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MIGUEL PINTO DA FONSECA e MARTA AUGUSTA DA FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 17:00h.

PEDRO MIGUEL DE ALMEIDA NEVES VIOLANTE DA COSTA, 56 ano(s). Profissão: ENGENHARIA FLORESTAL. Filiação: ANTONIO VIOLANTE DA COSTA e MARIA CAROLINA CORTE REAL DE A N V DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de março de 2025 às 17:00h.

SANDRA PEREIRA DO CARMO, 48 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NILTON NOVATSKI DO CARMO. Filiação: EURIDES PRUDENTE PEREIRA e MARA CLARA PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPOS GERAIS – PONTA GROSSA/PR, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 09:30h.

TAKEO INUI, 90 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: AKIKO INUI. Filiação: SEIJI INUI e SUZUYE INUI. Sepultamento: CAPELA GETHESEMANI, segunda-feira, 3 de março de 2025.

VALDEMIR FERREIRA ALVES, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUREMA DIAS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 17:00h.

VANACY DO NASCIMENTO GOMES, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: LUIZ FELIX DO NASCIMENTO e MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 5 de março de 2025.

VILSON DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOVINO CRUZ DOS SANTOS e CLARINDA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 10:00h.

VITORIA PAVAN DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: IRNEI BORGES DE SOUZA. Filiação: JOSE PAVAN e LUIZA BROGLIATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 2 de março de 2025 às 17:00h.

WILMA ELIZABETH DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: JOSE MARIO DA SILVA. Filiação: ERVINO WAGNER e IDA LIMA MULLER WAGNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 3 de março de 2025 às 13:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (03)