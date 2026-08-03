Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 03/08/2026

AILDO LEANDRO DA SILVA, 52 ano(s). Filiação: DEJANIRA LEANDRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ANSELMO BORDIGNON FILHO, 100 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: VENINA BORDIGNON. Filiação: ANSELMO BORDIGNON e VERGINIA BORDIGNON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUCINDO BUENO DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEICAO ALVES. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ANTONIO LUIZ, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ECY PEREIRA LUIZ. Filiação: ANGELINA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ANTONIO RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: JOAO RODRIGUES e SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: JOAO XXIII, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ARIOVALDO FERNANDES DE ALMEIDA, 94 ano(s). Profissão: MESTRE. Filiação: PEDRO FERNANDES e DIVINA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
AUDALEIA BASTOS TONUSSI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO TONUSSI. Filiação: HERACLYDES DE CARVALHO BASTOS e LINDAURA VIRISSIMO BASTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
BRAZ SOUZA, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: APARECIDA VIANA DE FREITAS SOUZA. Filiação: HERMELINDO SOUZA e ZULEIMA SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
DEISE RODRIGUES, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: IRENE RODRIGUES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
DENISE DO ROCIO MAROCHI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DA LUZ MAROCHI. Filiação: DARCI CARTELI e DELCIRA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
DIVA MENDES DE GODOY, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO MENDES DE GODOY e JUVELINA ALVES DE GODOY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
EDSON DOUGLAS ASSIS, 56 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JORGE ASSIS e LUCIA RUBEL ASSIS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ELAIDE PROTOPAPA, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: GASPAR LUIZ CECCON MILANI. Filiação: JOSE PROTOPARA e LIVERCINA CIRINA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ELOIR DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: MASINO RIBEIRO DA SILVA e JULIA DA SILVA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
FERNANDO DE JESUS, 76 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: SONIA LOPES DE JESUS. Filiação: JOSE DE JESUS e MARIA SEVERINA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
GUILHERME DE ASSIS FAGUNDES FILHO, 70 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: GUILHERME DE ASSIS FAGUNDES e MARIA DE LOURDES FAGUNDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
GUILHERME DIRCEU STICKLING, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LOURDES APARECIDA WITMANN. Filiação: HEINRICH JOSEF STICKLING e MARIA DA CONCEICAO STICKLING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
IARA MARIA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: GILBERTO SILVA. Filiação: SANTELINO JOSE LAURINDO e NEUSA DINIZ LAURINDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ILDA DE FATIMA DA SILVA FIDELCINO, 70 ano(s). Profissão: INJETOR(A). Cônjuge: JOSE MRCELO FILDECINO. Filiação: FELIX VALENTIN DA SILVA e SEVERINA RAMOS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
JOAO CARLOS SRAJIER, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VICENTE SRAJIER e IVONE SGUARIO SRAJIER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
JOSE CARLOS GLOWACKI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DORACI GLOWACKI. Filiação: CASEMIRO GLOWACKI e VALERIA LEPINSKA GLOWACKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
JULIO RENATO SCHLESINGER, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ILSE MARIA SCHLESINGER. Filiação: ERNST SCHLESINGER e TRUDE SCHLESINGER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
JUREMA NAZARETH MARCON AMORIM, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MILTON CAMARGO AMORIM e EMMA MARCON AMORIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
LEONIR FERREIRA DA CRUZ, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEZINO VICENTE DA CRUS e SANTINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
LINDAURA DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: SERVULO ANTONIO DA SILVA e GUIOMAR FERNADES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 2 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
LODOVINA BORGES DE MACEDO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO CEZANOSKI e VITORIA MICKUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
LUIZ FERNANDO MACHADO, 45 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: LUIZ ALFREDO MACHADO e VERA LUCIA SILVINO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
MALVINA LUCIA DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA e MARIA LUCIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
MANOEL AFONSO BARBOSA, 70 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: RUY BARBOSA DA CRUZ e DIVA CARNEIRO CRUZ. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
MARIA DE JESUS NERIS, 83 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE NERIS e VERNIA NONATO NERIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
MARIA PRAZERES LEITAO LINS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS WANDERLEY NAVARRO LINS. Filiação: JOSE FIRMINO LEITAO e MARIA ADELINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
MILTO DE MELO, 66 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: MANOEL JOSE DE MELO e MARINA BRASIL DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
PEDRO SAPANHOS, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE SAPANHOS e MARIA DERNEY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS, 40 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: JOSE GONCALVES DOS SANTOS e JUREMA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
SONIA MARIA FERREIRA DE SOUZA LOBO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOVINO LUIZ FERREIRA e RUTH MORAES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
VALERIANO PEDRO KLIDZIO, 82 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: WLADISLAW KLIDZIO e SOFIA WISNIEWSKI KLIDZIO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
YOSHIO WACHI, 96 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: KIOKO SUGISAWA. Filiação: SHIGEO WACHI e AKI WACHI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ZELI DE OLIVEIRA PRADO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIDES MARIANO DO PRADO. Filiação: ARLINDO THEODORO DE OLIVEIRA e MARIA VILELA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ZENAIDE RIGONACI DA CONCEICAO, 75 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIO RIGONACI e FLORINDA CAMACHO RIGONACI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ZENIR DE JESUS AMARO, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE PEDRO AMARO e CECILIA DE OLIVEIRA PADILHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ZINARTE CIT, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TERESA RENATA AGULHAM CIT. Filiação: BENJAMIN CIT e ADELIA BORNACIM CIT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.