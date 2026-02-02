Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (02/02)
AMANDA MELO DO COUTO, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA. Filiação: ISRAEL PEREIRA DO COUTO e JURACI DE JESUS MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
ARIETE STALL, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GERONIMO STALL e EUGINIA STALL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ARLINDO DA LUZ PINHEIRO, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FRANCISCO DA LUZ PINHEIRO e MARCILIA RODRIGUES PINHEIRO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
BEATRIZ CRISTINA GOMES, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VILSON GOMES e TEREZA DA ROCHA GOMES. Sepultamento: JARDIM ETERNO PARANAGUA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
DANIELE JAQUELINE AGUIAR NUNES, 47 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE MOTTA NUNES e EDITE AGUIAR NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
DOUGLAS DE SOUZA GONCALVES, 27 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: FERNANDO DE JOSE MIRANDA e CELIANE PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
ELTON SOARES FERREIRA, 38 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: JULIETE DO SOCORRO PEREIRA LOPES. Filiação: MARIA NERI SOARES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
ERNESTO CARLBERG NETO, 62 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LUIZ ALBERTO CARLBERRG e DILA CARLBERG. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
IRAIDES RODRIGUES LOPES, 90 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAQUIM RODRIGUES LOPES e IDALINA GARCEZ CABELEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MARIA ELIZABETE DISSENHA BURER, 68 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO ONIVALDO DISSENHA e IOLANDA CLAUDINO DISENHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MARIA EVANIR DA SILVA ARCE, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE ALEXANDRE DA SILVA e MARIA DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MARIA NOVAES KRONEMBERGER, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SILVIO JOSE DOS SANTOS e CLAUDINA NOVAES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
NIDOLPH CARLOS NOREMBERG, 89 ano(s). Filiação: ROBERTO CARLOS NOREMBERG e BRASILINA NOREMBERG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
ODILON MARINHO, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LOTARIO SANTOS MARINHO e OLIRIA DE FREITAS MARINHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
OLINDA MARIA DE JESUS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ELIAS DO PRADO e ALICE GALDINA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
SIDNEY EVANDRO ARAUJO, 47 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: LINDE SIDNEY ARAUJO e ELIZABETH DO ROCIO FONTANELLI MACHADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
TEREZA APARECIDA ZACARIAS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ANGELO DO CARMO e FRANCISCA RUMANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
TIZUKO INOUE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: YUJI MIYAUTI e MITOUGUI MIYAUTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
VALDEMAR ROSA DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ROSA DE OLIVEIRA e MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
YAN CARVALHO SIMOES, 1 mes(es). Filiação: WESLEY PITTERSON FRANCISCO SIMOES e BEATRIZ CRISTINA DE CARVALHO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 01/02/2026.
